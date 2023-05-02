长期戴眼镜会变金鱼眼？未见得

来源：北京青年报

近日，“长期戴眼镜是否会导致眼球凸出”成为网络热议的健康话题之一，“金鱼眼”的锅到底该谁背？最新一期“科学”流言榜中，对这个“罪魁”进行了披露。每月“科学”流言榜由北京市科学技术协会、北京市委网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。

流言 多吃辣可防治糖尿病

真相 有研究发现，辣椒中的辣椒素与降低空腹血糖水平、胰岛素水平有关，吃辣的食物会促进脂肪氧化、能量消耗，可能会在一定程度上减少糖尿病、肥胖等疾病发生的风险；辣椒还可能会增加胰岛素受体的数量，提高胰岛素的清除率，改善餐后高胰岛素血症，经常吃辣的人出现餐后胰岛素血症的概率会更低。

然而，仅仅依靠辣椒就可以预防和治疗糖尿病的说法并不严谨。这是因为糖尿病是一种慢性疾病，其发病原因涉及多种因素，如遗传、生活方式、肥胖、高血压、高胆固醇和高血脂等，而我们生活中常见的“辣食”，比如火锅、麻辣烫等除了辣之外，往往同时有高油、高盐等问题，过量进食可能会导致其他病症的加重。

除此之外，中国的糖尿病人群主要还是中老年人，胃肠道状况能不能接受辛辣食物的刺激是因人而异的。如果平时吃了辣就肠胃不适，或是有其他不舒服的感觉，不建议吃辣；有慢性咳嗽、支气管炎扩张的人也不能吃辣，会有诱发哮喘的风险，在具体的食物选择上要注意坚持饮食清淡的原则，适度食辣时，要注意避免重油重盐的烹饪方式。

预防糖尿病应该由全面的生活健康方式开始，并严格按照医生的建议进行治疗和管理。应该养成良好的生活习惯，合理饮食、适度运动、戒烟限酒、避免过度压力，从而保持身体健康，预防糖尿病的发生。

流言 戴眼镜会变“金鱼眼”

真相 戴眼镜会让眼球变凸出吗？眼睛变凸通常是由近视造成的眼轴增长造成的，这种现象往往出现在高度近视的患者中。

一副合格的眼镜，对视力矫正有一定帮助。如果近视了不戴眼镜，视物不清容易导致视疲劳，久而久之会引发调节和聚散等视功能的改变，不仅容易加深近视度数，加剧眼球凸出，甚至还可能导致斜视的发生。

所以，如果近视了，一定要到正规医疗机构进行规范检查，科学验配眼镜。

流言 有胃病应少吃多餐

真相 有些人认为患上胃溃疡等胃病应该改变饮食习惯，少吃多餐，减少胃的负担。然而，很可能事与愿违。

食物进入胃部以后，会刺激胃黏膜，使之分泌胃酸，而每次进食之后胃酸的分泌都会持续2到3小时。对于患有胃溃疡的人来说，“多餐”会不断地刺激胃黏膜分泌胃酸，从而导致胃的溃疡处经常受到胃酸的腐蚀，不利于溃疡面的愈合。

胃病患者的饮食调养要注意“定时定量，一日三餐，粗细搭配”，这样胃肠才会更健康。

流言 心跳越慢身体越好

真相 正常人在安静的时候心率为60～100次/分，运动员稍微特殊一些，心率一般在50次/分左右。所以，有人就产生了“心跳越慢，身体就越好”的认知。甚至有人误以为心跳慢，消耗慢，寿命就长；心跳快，消耗快，寿命就短。

其实，运动员之所以心率慢，主要得益于长期锻炼，心脏功能强劲、效率高，用更少的心脏跳动次数就可以满足泵血的需要，因此他们的心率偏慢。但目前没有相关证据证明心跳越慢越好。

相反，如果普通人心率长期低于50次/分，就有可能因为心脏泵出的血液不足，导致身体因缺血、缺氧而出现发作性头晕、心悸、疲倦、乏力和运动耐力下降等症状，严重者可出现心绞痛、心力衰竭、晕厥，甚至猝死。

因此，并不意味着心率越慢越好。正常的心率范围内，保持适当的心率对于健康和长寿来说更为重要。

流言 高血压降压越快越好

真相 这种说法是一个误区。血压是逐渐升高的，降压也要逐渐下降。降压不能着急，不能看到血压高了就立马吃药把血压降下来。

如果是高血压急症，可以在24-48小时内把血压缓慢降至160/100毫米汞柱，如果没有特殊情况，均不建议快速大幅降压，否则会引起脑灌注不足等意外情况。

平稳降压，4至12周内血压降到目标水平是比较合理的。如果高血压合并危及生命的疾病，比如急性心肌梗死、不稳定型心绞痛、急性左心衰、主动脉夹层等，医生会指导患者尽快将血压降至理想水平。

流言 吃竹炭食品能排毒养颜

真相 之所以有竹炭食品可以排毒养颜的说法，是基于竹炭本身具备的吸附功效。人们误认为竹炭可以吸附人体内的有害物质，净化血液中的毒素，还有助于人体消化排泄、清洁肠道，有排毒养颜之功效。

竹炭食品指在食物中添加一定量的食用竹炭粉，使食物具有所谓“附加营养价值”。的确，竹炭本身具有较强的吸附作用，可以放置在居室或冰箱作为吸湿剂、除臭剂等。但专家表示，竹炭的吸附性能与吸附人体内毒素的原理并不相同，所谓“吸附体内毒素”的功能并不可信，也没有科学道理。

对于正常人而言，竹炭、活性炭等作为异物吞进后无法消化，最终基本上是原样排泄出来，不仅起不到好的作用，还会影响营养的吸收，引起消化不良、便秘等问题。

此外，在中国食品添加剂使用标准中，并没有允许竹炭作为食品添加剂使用。查阅《食品添加剂使用卫生标准》，植物炭黑可作为着色剂在部分食物生产加工时使用，植物活性炭可作为食品工业用加工助剂使用，但应在制成最终产品前除去。所以，竹炭食品其实是使用了未经国家允许的材料加工的食品，它在人体内的排毒等功能性作用和安全性还未得到科学有效的验证，消费者要谨慎对待。

流言“富贵包”是胖出来的

真相 “富贵包”即脖子后面长的大包。有些人颈椎下段过度前凸，而胸椎上段过度后凸，就会导致椎体后凸、脂肪堆积，形成“富贵包”。“富贵包”多是由于长期低头姿势引起的，如长时间低头工作、学习，长时间玩手机、电脑游戏，枕头过高等，与身材胖瘦无明确关联。

其实，“富贵包”不仅不富贵，还是健康隐患。其体积越大，症状越严重。它不仅影响形体美观，而且使肩颈背部肌肉经常出现紧张僵硬、酸胀疼痛感，甚至放射至头颈、后背或者肩膀，引起上背部胀痛、包块周围区域麻木等症状。通常来说，“富贵包”体积越大，症状越严重。

此外，“富贵包”还可能影响脑部供血，与血脂异常、高血压等心脑血管疾病有关联，个别患者会出现心动过速、心律不齐、血压升高、胸闷、失眠等交感神经激惹症状。

在日常生活中我们可以通过改正不良生活习惯，避免颈部慢性损伤。注意坐姿端正，电脑屏幕不能低于视线。要坚持颈肩部肌肉锻炼，维持颈椎稳定和优美形态。切忌长时间低头工作、学习或游戏，多做昂首挺胸、伸长脖子的动作。

流言 喝气泡水可以降尿酸

真相 气泡水经饮用后，所含的二氧化碳进入人体会产生碳酸氢根离子——碳酸氢根属于弱碱性离子，具有一定的中和尿酸的作用，这也是流传说法中“气泡水降尿酸”的主要“依据”。

但是面对强大的人体系统，气泡水的酸碱中和能力实在是“杯水车薪”，根本无法引起人体的酸碱变化，更实现不了降尿酸的治疗作用。

至于“气泡水能产生饱腹感，从而减少热量摄入，实现减肥和降低尿酸的效果”这个说法，在现实中的作用也很有限。其实，气泡水具有更清新的口感、更丰富的饮用体验，不用执着于健康功效，纯粹以快乐为目的去喝就可以了。