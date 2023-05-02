中国“它经济”持续升温 宠物旅行团兴起

来源：中国新闻网

“五一”假期，中国各地景区人山人海，民众携宠物“打卡”景区，成为一道特别的风景线。不少“铲屎官”花费上千元(人民币，下同)报团，带着宠物在海岛畅游、草地奔跑，感受“诗与远方”。

广西柳州市“90后”小鱼(化名)的假期格外充实。她带着4只狗，连续报名参加两场宠物旅行。结束南宁上林大龙湖之旅后，小鱼又带着4只狗跟团出发阳江海陵岛。“两次旅行花费上千元。但能和狗狗一起旅行，看着它们开心，我觉得很值得。”对小鱼而言，这4只狗是家人一般的存在，年纪最大的一只狗已饲养9年。

像小鱼这样带着宠物去旅行的民众不在少数。据组织携宠旅行的“广西狗狗去哪儿”负责人杨耀华介绍，今年“三月三”“五一”假期，他们推出多个携宠物出游项目，均受到“铲屎官”青睐。他说：“每期旅行活动预告出来，都有上百位宠物主报名参加。”

早在2006年，养宠的杨耀华便开始“试水”宠物旅行。起初，爱玩的他只是尝试组织养宠群里的朋友，一同自驾去附近游玩。后来杨耀华逐渐积累起丰富的运营和携宠出游经验，培养了大量“客群”，这几年慢慢发展成为旅行团规模。“带宠物去旅行的需求者越来越多，我们的客户也从十几人发展到数百人。”

在杨耀华看来，宠物旅行听起来很美好，但实施起来不简单。许多养宠家庭想要出游，又苦于公共交通、景区酒店等“禁止宠物入内”的难题。以团队形式出面与景区酒店接洽统筹，可避免散客被拒之门外的尴尬。

“五一”假期，“铲屎官”韦妮给爱狗“依依”穿上花裙子，打扮漂亮，一同报名出游。她说：“自从养狗后，便没有出门旅游，担心狗独自在家无人照顾，想带狗一起旅游，又怕酒店不允许。”此次，“宠物旅行团”活动，解决了韦妮的担忧。

为避免宠物伤人、随地大小便等问题，参与宠物旅游的“铲屎官”携带宠物狗时也会牵好狗绳，并且自备便袋、及时清理排泄物。

如今，“宠物旅行团”这一新玩法悄然成风。“五一”假期，四川一活动主办方推出宠物包机游，宠物主携宠物从成都出发飞三亚旅行。此外，上海、广州、北京等地均有“宠物旅行团”开团，从一日游到多日游，选择良多。

哈啰顺风车发布的2023年“五一”顺风出行预测报告显示，“五一”假期预计将有超过10万只宠物搭乘顺风车，陪同宠物主出行。为更好满足“铲屎官”携宠出游需求，中国不少酒店推出特色服务，欢迎带宠物出行的消费者入住。

“宠物旅行团”受“铲屎官”青睐，亦折射出中国民众收入提高、消费能力不断增强，迈入更高级的品质生活追求。艾媒咨询发布数据显示，预计2025年中国宠物经济产业规模将达8114亿元。