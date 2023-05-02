黄河壶口瀑布设“防窥墙”？景区称此举有关安全问题

来源：中国新闻网

“五一”期间，黄河壶口瀑布景区周边公路的围墙被称为“防窥墙”而引发关注。1日，陕西省宜川县黄河壶口风景名胜区管理局回应称，此举有关安全问题。

据此间网传视频显示，壶口瀑布陕西侧建有较高围墙。发布视频的网友称，壶口瀑布沿线两侧均有围墙或围挡物，“这都是围墙，不让进、不让看，必须花钱才能看。”

记者注意到，此前有网友于2020年发布的视频显示，壶口瀑布一侧公路上筑有一段围墙。该网友评论道：“壶口瀑布，大自然的馈赠，却被围墙变成了高价景区。”

据了解，壶口瀑布东濒山西省临汾市吉县壶口镇，西临陕西省延安市宜川县壶口镇，为两省共有旅游景区。黄河奔流至此，河口收束狭如壶口，形成壮观的瀑布群，因而得名壶口瀑布。

陕西省宜川县黄河壶口风景名胜区管理局1日表示，陕西侧延壶公路从壶口景区西侧半山腰穿过，毗邻壶口主景区的一段路面宽6米，为双向两车道，东侧是与黄河河床形成12米至15米高差的悬崖，西侧是易落石的断崖。该路段未修“安全墙”前可远眺壶口瀑布，但若游客和车辆在该路段逗留可能面临被落石砸伤的危险，还易阻碍交通，引发交通事故。

2011年6月，陕西省宜川县黄河壶口风景名胜区管理局在该路段东侧修建了部分安全挡墙，并在西侧设置了若干“落石地段、禁止停留”的安全警示牌，但由于挡墙较短较低，仍有游客在此逗留攀爬，导致事故发生。2019年5月，负责黄河壶口瀑布旅游区运营的陕西黄河壶口文化旅游发展有限责任公司对该段“安全墙”进行了加长加高，之后再未发生因游人和车辆在此逗留而引发的安全问题。