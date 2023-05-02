99元睡大厅沙发？浙江查处多起违法行为护航假日消费

来源：中国新闻网

“99元睡大厅沙发”？如此噱头的标题近日登上热搜。据反映，浙江台州一家酒店在某网站推出这个项目，此事引发网友热议。

1日记者获悉，台州市市场监管局经过调查，发现此举真正目的是在网络上吸引流量，有顾客下单后再调整为其他正常房型。当事人的上述行为涉嫌违反相关法律法规，已立案调查。

今年“五一”假期，消费市场急速升温，呈现强劲复苏态势。为护航“五一”假日消费安全，记者从浙江省市场监管局了解到，该局与省商务厅、省文化和旅游厅共同开展“假日乐享·消费护航”行动，已陆续收到各地市汇总的消费违法案件，其中11个案例较为典型，涉及哄抬物价、虚假宣传、侵犯注册商标专用权等多类违法行为。

如，春夏交接之际，普陀山区域因大雾极端天气影响，造成轮船航班停航。当地某尘客栈、某居客栈和某园客栈3家当事人在经营成本未显著提升的情况下，擅自大幅提高客房住宿价格，上述3家当事人违法所得共计6700元。舟山市市场监督管理局普陀山分局依法对这3家民宿哄抬物价的违法行为作出合计罚没3.86万元的行政处罚。

在浙江东阳，有酒店管理有限公司谎称没有房间，以虚假理由误导消费者取消预订房5间。在消费者取消订单后，在同一时间段，又加价将上述5间房间继续在平台上出售。至案发时，当事人累计违法经营额5219.2元，违法所得1335.76元。东阳市市场监管局依法对该公司以虚假宣传方式误导消费者的违法行为作出罚没1.13万元的行政处罚。

在湖州南浔古镇景区，当地市场监管局在开展网上网下一体化检查时发现，某饭店使用“某某茶生活”的账号在某平台上发布视频，含有“南浔古镇-太湖三白之一的银鱼，太湖银鱼鲜肉馄饨”等信息。执法人员在对该饭店进行检查时发现，当事人有店堂广告一块，上标称“太湖银鱼具有润肺止咳、善补脾胃，可治脾胃虚弱、肺虚咳嗽的功效”。当事人从事的系餐饮服务经营活动，涉嫌在店堂广告中发布含有医疗用语及宣传治疗疾病效果的广告，违反了相关规定，该局予以立案调查。目前案件正在进一步调查中。

下一步，浙江监管部门将继续加大监管力度，对节日期间出现的违法案件“快速响应，高效处置”，及时回应社会关切，切实维护消费者合法权益，从严从实保障市场秩序规范平稳。