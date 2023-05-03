黄金周访港旅客口味在变：爱上郊野，更注重体验

来源：香港中通社

香港五一长周末假期结束。根据入境处数字，过去3日共逾231万人次经各口岸出入境；更有逾400个大陆旅游团在假期访港。观察游客行程，访港旅客口味正悄然发生变化，与以往来港更喜欢购物不同的是，他们也乐于通过“亲亲大自然”去感受香港魅力、吸引力。

231万出入境人次中包括108万人次出境及122万人次入境。仅周末两日就有逾76万人次入境，当中32万人次是大陆访客。

西九文化区M+博物馆、故宫文化博物馆更录得开馆以来单日新高，分别有1.9万人次及7300人次入场。有游客经高铁来港，选择参观完两家博物馆后即日返程。

主题乐园同样是旅游旺区，有家长特地带小朋友一连三日的行程都是迪士尼。尖沙咀天星小轮、维港码头也是老网红打卡点，但游客时隔几年再来，仍乐此不疲。有游客指，排着队跟朋友聊天也是一种乐趣。

购物是香港游不可缺少的一环，多家百货公司趁五一假期搞优惠促销活动。位于铜锣湾的百货公司SOGO店内，许多游客拖着行李箱疯狂“血拼”；尖沙咀奢侈品店一条街，每间店铺前均有近百人在排队；各品牌金银首饰店，也是很多年轻或中老年夫妻的必逛点。

九龙珠石玉器金银首饰业商会理事长刘克斌说，目前对比疫情前的生意额，仍相差约三成，长假家庭旅游多，未必着重购物。批发及零售界立法会议员邵家辉则预估，零售表现相比疫前恢复六、七成。

目前，香港旅游业监管局共接获436个大陆入境旅行团登记在劳动节假期间访港，涉及大陆旅客约1.33万人次。而除旅行团外，自由行旅客也不在少数。

有大陆游客另辟蹊径，选择到香港郊区及离岛等“深度绿色游”，西贡、大屿山贝澳更是一众旅客度假的热门地，从“亲亲大自然”的视角看不一样的香港。

有游客认为，以往主要到香港购物，但疫后改变购物习惯，现在以观光为主。大陆疫情期间盛行的露营也在港澳游中受追捧，营地安全舒适、山景海景优美，是不少游客的特殊体验，评价颇高，甚至有不少攻略。

饮食方面，大陆旅客到食肆用餐地点分散，不再集中在传统旅游区。港岛西区因有不少文艺咖啡店，被不少网友推荐为拍照圣地，因此这些居民区也成为五一期间香港的热门“旅游景点”。

访港旅客口味已变得多元化，不再只是吃吃买买，追求更有深度的体验。游客不再按榜单走马观花，更注重融入街道社区，从旅游中认识香港文化历史。由名胜古迹、主题公园、购物热点，到郊野公园、离岛风光、地区小店和小食，游客从中能充分感受香港多元化的魅力和软实力。

有分析认为，大陆游客来港游玩的模式已改变，香港购物天堂及饮食文化仍有吸引力，业界宜发展多元化旅游，加强宣传推广独有的地道文化。香港未来要追得上游客要求，推出新的景点，旅行社亦可推出深度游行程。

香港五一假期已结束，大陆假期也快近尾声。业界料今年五一黄金周会有60多万的大陆旅客来港。