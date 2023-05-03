假期如何低价抢订心仪酒店？

来源：北京青年报

今年五一假期，“满房”成了住宿业关键词，不少热门城市在节前已经一房难求。数据显示，酒店、民宿预订增长十分强劲，整体成交额同比2019年劲增129%，高星酒店预订量同比去年增长近30倍，民宿预订量是2019年同期的2倍，平均间夜价格达到534元。

专家表示，酒店业在旺季价格微涨是正常现象，但是过高的涨幅不符合价格规定，也不合法。对此，消费者遇到不合理的情况应及时举报。此外，“怎么预订酒店最便宜”也并无定论，消费者要“货比三家”，掌握一些预订小窍门，才可以拿到“最优价格”。

订房时基本要靠“抢的”

“憋了好久的五一小长假，终于可以出游了，我们准备去张家界、凤凰古城玩5天，已经预订了那边的酒店和民宿。”来自北京的游客小王表示，订房时基本要靠“抢的”。

“满房”成为了这个五一假期的关键词，飞猪数据显示，高星酒店的预订量同比去年增长近30倍，“五一”假期首日出游客单价同比去年提升近2成。

“工作群里的消息每天都刷屏。但是五一的火爆程度还是远远超过预期，有不少亲子家庭请3休9，错峰出游，预计要忙到5月中旬。”广州酷旅旅行社联合创始人陆威介绍，行业从业者大量回归，酒店、餐厅等供应链也更为完善，旅行社迎来真正意义上的“黄金周”。

小众海滨城市民宿爆单

“只想找个海边躺着，放松放松。”在北京工作的李玉表示，“为了错峰旅游，我做了很多功课，最后订了日照的民宿，希望人能少点。”

与李玉有着一样想法的人还不少，今年五一民宿预订出现了错峰“躲热点”的趋势，一些原本小众的海滨城市集体“爆单”。途家民宿数据显示，有10个城市五一期间民宿提前预订量比疫情前增4倍，其中8个都在海边：威海民宿提前预订量暴增14.6倍，排名第一，日照、福州、台州、汕头等紧随其后。

在北京，五一期间京郊民宿价格回落至理性区间。今年五一假期，“00后”民宿管家刘慧敏的手机响个不停。她运营管理的民宿虽“窝”在北京市怀柔区渤海镇四渡河村的大山里，但假期这几天的入住率均为100%。美团数据显示，北京乡村民宿需求旺盛，五一小长假，北京乡村民宿预订量相比2019年同比增长300%，以30岁以上白领人群为主。

部分酒店涨价离谱

一张“2023年全国各城市酒店‘五一’价格对比表”近日在网络上热传，多家快捷酒店价格涨幅超400%。经过记者验证，表格上的价格属实，比如秦皇岛麗枫酒店，五一期间最高价格在1099元，而平时价格为159元，涨幅在591%。

“酒店太贵，把我劝退”，不少游客表示，五一期间酒店价格过于“离谱”，导致自己“下不了手”，最终放弃了出游。

“今年五一假期迎来旅游市场的‘报复性反弹’，市场需求远大于供给，所以一些酒店，尤其是知名景区附近的酒店，看到了产品的稀缺性，价格也应声上涨。再加上此前几年酒店业的疲软态势，导致酒店现金流的严重缺乏，酒店业确实举步维艰。由于酒店是劳动密集型企业，经营成本很高，因此整个行业也期待抓住五一这样一个高需求时期，获得收益最大化。”北京都季酒店管理有限公司总经理祖长生告诉北青报记者。

“五一期间，民宿涨价的确会比较多，因为民宿体量小，有的民宿只有二十来间房，甚至几间房，不能够大批量出租房间产生规模效应，而是更多通过在大假期像五一、十一等抓住市场机遇来获得回报，所以相对于酒店，民宿可能会涨价更多一些。”祖长生说。

不合理涨价不能缺乏管理

“不过，一些酒店明显的价格异常，过高涨价，这都超出了酒店收益管理中谈到的动态评价范畴，是不合理的定价行为。”祖长生表示，对一些任意过高涨价的酒店，也不能缺乏管理。“我认为应该从两个方面对酒店进行价格认定，第一点，应遵守《价格法》中第14条规定，不能哄抬价格、价格串通、抬级抬价等。第二点，如果商品的价格远远高于产品具有的价值，那么我们就认为价格是不合理的。比如今年春节期间就有一家位于景区的经济型酒店，平时卖300元左右，到了春节卖2300元，涨了近10倍。作为一家经济型酒店，所能提供的产品服务价值是有限的，但是2300元的价格已相当于豪华五星级酒店的价格了，经济型酒店是远远达不到豪华五星级酒店所提供服务的，那么我们就认为这个价格是不合理的。”

支招

早关注早预订选择连锁酒店

不少网友想知道，到底哪个平台预订酒店价格更低？是线上，还是线下？

此前，为弄清哪种方式订房最便宜，上海市消保委找了沪上20家豪华型酒店，通过拨打酒店电话询问门市价格和网络搜索，比对了相同房型在同样条件下入住的价格。这些房型都不是网上促销房型，预订价格选取同房型中较高或最高的报价。

发现相同房型在不同平台上的预订价格有所差别，其中38.3%的网络平台预订价比酒店门市价格要低，但也有33.3%高出酒店门市价格，另有28.3%和酒店门市价格相差不大。

通过测试可以看出，平台和门店之间的价格谁高谁低并不确定。上海消保委还提示，在预订酒店时建议多搜多看多对比，“货比三家”才能找到性价比最优的选择。

祖长生表示，“消费者可以尽早关注自己要预订的目的地酒店，平时可以对它们的价格进行了解，做到心中有数，这样等到五一、十一、春节等假期，这些酒店涨价的时候，就可以对它的涨幅进行衡量，对这些酒店涨价是否合理进行评估，同时便于自己根据支付能力来决定是否预订这些酒店。”

“怎么预订酒店最便宜？我给大家支招四点：第一，最好成为要预订的这家酒店的会员。如果你经常出行，或者偏好某一连锁品牌的酒店，那么成为它的会员后，就可以享受更多的优惠。有时候不仅是酒店价格优惠，可能还有免费早餐或者其他附加服务的优惠。第二，早订房。为了吸引客人，酒店一般会拿出一些房间进行引流，这些低价房一般都要求提前数天进行预订。而到了后面，当它的存量越少的时候，价格也会越高。第三，在同档次之间选择性价比最高的。一些酒店硬件软件方面差不多，但是价格有所区别，可能是因为名气等原因，消费者可以在同档次之间进行比较，选择性价比最高的。第四，尽量选择连锁品牌酒店。因为连锁品牌酒店对价格的上涨是有一定的控制和管理的，但是单店的订价随意性可能会更大。