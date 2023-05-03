9.5分！《漫长的季节》到底高在哪？

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作者：燕陆

《隐秘的角落》原班人马打造、双料影帝阵容、新悬疑风格……《漫长的季节》，是一部还没上线就备受期待的悬疑剧。从开分9.0到剧集完结时9.5，口碑不言自明。

演员演技在线、剧情吸引力拉满，这几乎是近些年高分悬疑剧的标配。得到更高一筹的评分、口碑，《漫长的季节》到底高在哪？能否成为悬疑剧天花板？

视角创新是观众感受最明显，也是令导演辛爽颇为兴奋的设计。影视剧尤其是悬疑剧中，普遍以中青年为主视角。前作《隐秘的角落》以三个孩子为视角展开，此次《漫长的季节》更是独辟蹊径，从出租车司机王响、妹夫龚彪、刑警支队前队长马德胜这三个人生失意的“老头”视角展开。以看似常规的套牌撞车案为切口，牵引出了18年前骇人听闻又扑朔迷离的碎尸案。三人年轻过、得意过，也和他们所在的北方小城桦林一样，经历了各种变故，而当他们老去，仍然笨拙而笃定地找寻案件的真相。以老人的视角讲述一代人和他们的一生，时间跨度足够大，也带有更为有冲击力的厚重感。

不得不提，形式创新更加大胆，给观众以尊重和惊喜。《漫长的季节》每集时长都在1小时以上，用章回体的叙事铺陈故事。比起常规悬疑剧偏好线性叙事、把逻辑链怼到观众面前的操作，《漫长的季节》采取1997年、1998年和2016年时空交错三线叙事，倒叙和插叙交叉使用，用草灰蛇线的方式制造悬疑，时而让人暗自揣度，时而又让人恍然大悟，可以说是刷新了观众的体验。

而镜头语言也别具一格，从意气风发开火车到蓦然老去开出租的王响，面庞从满面笑容到愁苦哀伤再到成为挂在墙上遗像的王阳……剧中转场巧妙而丝滑，充分利用视听语言来交代叙事的表达，表明了角色的职业、性格和年代的变化，烘托悬疑神秘的氛围感，让观众随之喜怒哀乐。

最为重要的，本剧提供了一种悬疑剧的可能性。为增强悬疑感，悬疑剧一贯的操作是冷色调、暗黑系、肃杀风，而《漫长的季节》反其道而行之，描摹了明朗爽利的东北秋天。天高云淡的背景下，是望不着边的玉米地、喷烟而来的火车，辅之以福尔摩斯华生“东北分cp”的东北式斗嘴，让人忍俊不禁。

每一个陈设细节都透露着人间烟火气，巧妙接合幽默元素和紧张氛围，所谓生活悬疑，并非在悬疑套上生活外壳，而是将悬案对个人、家庭、乃至整个城市的变迁描摹得淋漓尽致。或许，悬疑剧也不用千剧一面，节奏可以有张有弛，画面也能温暖明朗。

剧情已完结，悬疑已落幕。凶手是谁、真相是什么，很重要，但是与此同样重要，甚至影响更为深远的，是被牵扯进案子里的那些活生生的人、那座活生生的城。那些事情和那个时代是如何从他们身上驶过，给他们留下了什么样的痕迹，被生活吊打之后还能不能爬起来“往前看别回头”，这些值得我们去关注、去思考。