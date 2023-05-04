你被份子钱掏空了，他们赚翻了

来源：中新经纬

作者：邓芷若

要结婚的新人终于等来了小长假，中国婚庆行业也出现了久违的旺季，作为婚礼“四大金刚”之一，司仪们的档期早在半年前就预订一空，有的司仪一天要连轴转地跑两场婚礼。

“这些年的客人叠加，就凑到一起办了”

“五一时段早就被订完了。”在京津冀地区从事婚庆主持人行业的李凯告诉中新经纬，由于五一是春节后的第一个小长假，有不少新人在春节之前，甚至更早就已经预订了五一的婚礼档期。

李凯说，整个五月都属于婚庆市场的旺季，今年尤其如此。“就我的预订情况看，五一假期五天每天都有场次，4月30日是最多的。”

李凯表示，现在很多新人结婚不仅要看假期，还喜欢“看黄历”。4月30日就属于比较好的日子，5月1日、2日、27日、28日都还不错，这些日子办婚礼的人会相对多些。现在越来越多的年轻新人会选择5月20日、5月21日这样跟“我爱你”谐音的日子，既能寄托美好寓意，又能避开五一婚礼最高峰的时候。

将于今年5月20日在成都举办婚礼的95后新人杜山正是其中一个。杜山夫妇是2022年10月领的证，由于担心疫情反复，一直未能确定婚礼日期。等到2023年春节期间，杜山觉得可以着手准备婚礼了，原本想定在五一假期，这样外地的朋友也能回来参加。然而他们问了一圈婚庆公司发现五一的场次早已被订光，为避免被人再次抢先，杜山夫妇火速敲定了5月20日的婚礼。“就觉得520寓意很好，而且错过又要等一年。”杜山说。

同样在北京地区从事婚礼主持行业的林南表示，今年五一婚礼预约情况尤其火爆的原因主要是前两年新人的叠加。“前两年很多新人没有办婚礼，刚好来了个五一假期，这些年的客人叠加，就凑到一起办了，但是这并不代表今年的婚礼行业绝对好，我们业内都明白。”

李凯此前在国外工作，他不仅主持中式婚礼，还为华侨华人和留学生主持西式婚礼。他也表示，五一期间的客人大部分是之前延期的。“婚礼一般要提前半年定场地，但是很多在国外的留学生、华侨华人于今年1、2月才陆续回来，所以这些客人基本上要等下半年才会出现。”

李凯和林南均表示，五一期间他们婚礼主持场次都是满满当当，同行们也都是如此。“北方一般是中午办婚礼，但是我们一般前一天要进行彩排，婚礼当天早上9点半就得去现场调试、顺流程，中午主持结束，下午再去第二天婚礼的彩排，一天下来基本上只能主持一场。”李凯说。

大城市司仪单场可上万元

婚礼有四大金刚：司仪、化妆师、摄影师和摄像师。其中，司仪是贯穿婚礼整场的灵魂人物，不仅要带动现场气氛、走完婚礼流程，还要能随机应变。

林南表示，司仪一般按场次收费，在北京，一场婚礼主持司仪能拿到1500-7000元（人民币，下同，288-1348新元）不等。“司仪是分档次的，初级的基本在1500-4000元，资深级能拿到7000元，再往上就是万元以上了，如果是请名人，花费可能上十万甚至几十万元。”

李凯表示，“我是2016年开始在中国做婚礼主持，之前都在国外做，算是比较资深的，一场一般在8000元以上，具体价格主要看新人的预算和需求，有时候会上万元。”

不过，上述收入对于在四川乐山从业六年的张利来说有点遥不可及。“我们小城市比较好的就是基本都是口口相传的熟客，有谁喊到就直接去了，生意还算比较稳定。”

张利告诉中新经纬，乐山婚礼的预算基本在5万元-10万元之间，除去场地、酒席、婚礼布置、化妆、摄影、摄像等，留给司仪的预算基本不超过1000元。

“像我这种干得比较久，口碑好点的才能拿1000元以上，还是在不砍价的前提下，大部分司仪都是几百块。”张利表示，他在五一期间接的主持场次不少，平均一天两场，按照场均800元计算，张利在五一期间的收入有8000元。

林南之前去过很多地区主持婚礼，他表示，南方婚礼和北方区别非常大，各个地方之间的婚礼区别也很大。“最大的区别就是北方一般一天只能接一场，最多两场，但是之前我在武汉一天接过五场婚礼主持。我观察下来，场均单价高的还是北京、上海、杭州这些地方。”

李凯告诉中新经纬，今年五一假期他要主持六场婚礼，按照场均8000元计算，他在五一期间的收入达48000元。“我们的收入不是纯收入，像交通、住宿、吃饭什么的都得自己解决，这些开销也不少。”李凯说。

林南和李凯都提到，现在婚礼司仪的资深与否跟从业年限关系不大，最主要的是客户喜欢，逐渐形成口碑，形成自己的客户资源。“现在结婚的基本是90后、95后，他们挑司仪最看重的是颜值，其次才是主持能力和控场能力，长得好看在我们这一行很吃香。”李凯说。

李凯表示，以前办婚礼喜欢成熟稳重型的司仪，现在的司仪一般是女方来挑，95后的女生首选像电视上明星一样年轻、帅气、白净、清秀的类型。“现在的司仪市场也很卷，像我这样的已经没有以前火了。”李凯笑称。

注重“仪式感”的年轻人

有一个值得关注的现象是，90后、95后越来越愿意为婚礼的“氛围感”花钱，也更愿意花更多的钱请婚礼司仪。

杜山表示，他非常重视自己婚礼的司仪，他希望司仪不仅要外形好看，还要能跟自己对婚礼的整体设想同频，不要尬场，更不能出现低俗的发言。“宁愿多花钱也要找到满意的司仪，不然整个婚礼都会受影响。”

张利也提到，近几天最大的感受是，越是年轻的新人，对自己的婚礼越有想法，更愿意亲力亲为。“愿意出高价的也往往是他们，他们会跟我们沟通很多想法，希望我们按照他们定制化的路线走。”

李凯表示，现在的年轻新人不仅仅是会在婚礼上唱歌、跳舞、表演节目，更多的是想要有氛围感的仪式，他们想要的整个婚礼环境舒适，其中拿捏整体氛围的就是婚礼司仪。“很多年轻人愿意花8000-10000元去找一个婚礼主持，一方面是看重婚礼，另一方面是认可婚礼司仪的价值，我们也会尽力做到最好。”

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，在2022年中国新人为婚礼筹办花费/预算花费金额中，5万元-10万元占40.4%，10万-20万元占33.7%，5万元以下占15.7%，20万-30万元占6.9%，30万-50万元占2.9%。

中研普华研究院发布的《2022—2027年中国婚庆产业发展格局分析及投资前景预测研究报告》显示，“Z世代”已经成为消费主力军，随着审美提升和品质生活备受关注，人们对婚礼服务的追求不断提高，在婚礼上的支出越来越高，婚庆产业发展仍存在较大的增长空间。

（应受访者要求，文中李凯、杜山、林南、张利均为化名）