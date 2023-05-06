《漫长的季节》不走老路不进套路，媒体：网剧不能靠迎合突围

来源：经济日报

作者：姜天骄

中国这个“五一”假期，有人出门逛景点，有人排队吃烧烤，也有人追剧上瘾。近日，网剧《漫长的季节》掀起观剧热潮。在假日旅游和电影市场火热升温的背景下，一部网剧获得高度关注，为网络文化消费带来有益启示。

在年产量上千部的网剧时代，一部剧能够顺利与观众见面已属不易，怎样才能在激烈竞争中突出重围？有人认为，网剧的关键是要有“网感”，要对市场、年轻人的思维和欣赏习惯敏锐跟踪，不断适应。网剧如果抓住了“网感”，也就不难成功了。

但是，《漫长的季节》偏偏不走老路，不进套路。数据显示，现在有76%的年轻人在追剧时会使用倍速功能，一天看完一部电视剧已经成为常态。为适应年轻人的追剧习惯，一些网剧追求节奏明快，短小精悍。《漫长的季节》却反其道而行之，以缓慢的节奏铺展横跨20年的故事，但导演并没有用平铺直叙的方式，而是通过精妙叙事打开层层叠叠的悬念“包袱”，牢牢抓住观众情绪。很多观众表示：“舍不得快进，每一个细节都不想错过。”

这两年，网剧市场还流传着一条潜规则：“得女性观众者得天下”。一段时间以来，同质化的“她剧集”大行其道，流量和粉丝成为影视从业者挖掘市场商机的关键要素。但这些元素在《漫长的季节》中统统没有。有的是演员的走心演出，每集精心制作的专属片尾曲，叙事、影像和技术的各种创新，令观众既惊喜又感动。不主动迎合市场，结果怎样呢？《漫长的季节》播出后，豆瓣评分一路涨到9.5分，刷新了中国国产网剧新高度。什么才是真正的爆款密码？观众已经用真实评价给出了响亮回答。

从《人世间》到《狂飙》，电视剧市场每年爆款的风向标各不相同，大数据也许可以帮助我们分析今年哪类题材更受欢迎，但如果一阵风似的追逐爆款题材，虽然迎合了市场，却可能限制创作视野。《漫长的季节》以生活悬疑展现大时代下小人物的命运，充分体现了网剧题材涉猎更开阔、拍摄角度更新奇的特点。也启示电视剧市场内容供给应该更多样，各类题材百花齐放，才能赢得市场和受众。

前些年，网剧就像一个没有辨别能力的“家长”，“孩子”想吃什么就给什么，过度迎合年轻观众喜好，结果生产出很多鸡肋作品，失去了口碑和人心。近年来，长视频平台纷纷通过剧场化运营探索爆款密码。内容始终是各剧场进行布局的核心与依托，“观众需求百变，但是对有思想、高品质的内容需求永远不会变”已经成为网剧高质量发展的共识。

如今，线上文化娱乐消费已成为主流。如何让人们愿意为文化体验付费？视频平台的下一部爆款在哪里？这些答案光靠“迎合”是不会令观众满意的。影视行业只有沉下心来，凝心聚力深耕内容建设，才能实现经济效益和社会效益双丰收。