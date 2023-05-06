离任村干部家的狗，惹不起也躲不起？

来源：新京报

作者：陈广江

据羊城晚报报道，近日，“男子撞到村干部的狗，被村干部上门殴打”一事引发网友热议。

广东省汕头市公安局潮南分局5月4日晚发布通报称，5月2日，周某坤驾驶摩托车上班时撞到一长毛犬，发现其无大碍后离开现场。当天，曾任村干部的犬主林某鹏带人找到周某坤讨要说法，并对其进行殴打。目前，周某坤正在医院接受治疗，林某鹏等5名涉案嫌疑人已全部到案，案件正在依法办理中。

网传两段监控视频，清晰地记录了光天化日下这令人瞠目的一幕。第一段视频显示，一男子骑摩托车正常行驶时，无意间撞上一条没拴绳的、迎面奔来的长毛狗，眼见长毛狗无大碍且后面又跑来几条黑狗，该男子随之离去；第二段视频显示，一名便装男子和4名制服男子，对此前骑车男子拳脚相加……据被打男子称，是“村长”带着“村治安队”上门殴打他，还要求他跪下认错。

虽然视频并不完整，但是非对错并不难判断。狗未拴绳子四处乱窜被撞，责任在狗主人，而非骑车男子，况且狗无大碍，本不该节外生枝。但令人诧异和愤怒的是，事发仅一个小时后，狗主人就纠集相关人员上门施暴，让人隔着屏幕都能感觉到那嚣张气焰。

当地警方的通报证实了事件的真实性，但公众的疑虑和担忧也需要正视。谁给施暴者这么大的胆子？4名制服男子究竟是什么身份？如果是“村治安队”，何以听从离任村干部调遣？其带领“村治安队”公然殴打他人、破坏治安，是否涉黑涉恶？其背后有无保护伞？这一串问号，都要用事实来拉直。

明明没理却上门施暴，不容分说扇耳光、抱摔、脚踢、逼人下跪，种种令人发指的暴行，分明让人感到，哪怕是离任村干部家的狗，惹不起也躲不起。一个极具讽刺意味的细节是，当狗主人施暴时，那只被撞的长毛狗一边摇尾巴一边狂吠，所谓“狗仗人势”，大概就是这种情形吧。

从来没有不懂事的狗，只有不讲理的狗主人。无论逼被打者向狗下跪，还是向狗主人下跪，都是对道德底线和法治底线的双重践踏，也远比“狗仗人势”更加刺痛人心。

一个前任村干部都如此胆大妄为、无法无天，无疑会拉低民众的安全感。有网友就直言，这是“送上门”的扫黑除恶打击对象。为此，也期待在后续的案件办理过程中，相关部门能一查到底，及时回应舆论关切。

2021年9月，河南某地“狗咬人”事件就曾掀起一场轩然大波，让地方政府公信力和公众形象遭受重创。汕头相关部门应汲取前车之鉴，对这一影响恶劣的事件进行彻底、透明和公正的调查，及时有效地化被动为主动，避免“次生灾害”，维护社会和谐。