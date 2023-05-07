将假期交给一个“小”地方 “下沉式旅游”热度初显

来源：工人日报

今年“五一”假期，中国旅游业井喷式爆发，面对网红城市、热门景区买不着票、住宿订不了房、到处“人从众”和“刺客”频现的现状，不少游客选择去往未知的县城、乡镇、村寨。

今年“五一”假期，旅游需求全面释放，旅游消费呈井喷式爆发。文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计2.74亿人次，实现国内旅游收入1480.56亿元。

这个假期不少热门客源地、热门目的地往返火车票开售即售罄，游玩买不着票、住宿订不了房、到处“人从众”的现象屡见不鲜。与此同时，网上关于出游遭遇各类“刺客”的话题也经久未消。

记者注意到，在这个2.74亿人次出行的小长假，一部分人在各类热门景点中极限“拉练”，也有相当一部分人选择“下沉式旅游”，把假期交给一个从来没听说过的县城，甚至是乡镇、村寨。

都市游仍唱主角

今年“五一”放假前两周，重庆奉节县的张强订了前往上海的机票。4月29日下午，在经历了“人山人海”后，他和家人到达目的地。但让他没想到的，各景点基本爆满，本打算带孩子到迪士尼游玩，也因为人太多被中途“劝返”。

一家旅行社的负责人陈超告诉记者，相较往年，今年“五一”假期，都市游再度成为主角。他说，前两年周边游、乡村游异常火爆，但随着环境变化，三四线城市或乡镇居民，尤其有孩子的家庭，更愿意到一二线城市。

5月3日，多家线上平台发布的“五一”出游数据报告显示，排名前十的旅游目的地中有北京、杭州、重庆等都市。

还有数据显示，今年“五一”假期，职场人群是出游的主力；老年旅客比例较平季下降，已不足5%；儿童和中小学生旅客比例升高，超过10%。“从生活习惯和思维方式来说，上班族及儿童、学生也更愿意到陌生的城市去走走看看。”

旅游消费遭遇价格“刺客”

旅游消费市场异常火爆的背后，游客们关于“旅游刺客”的吐槽也层出不穷。

从湖北武汉来渝旅游的王明(化名)4月29日晚抵达重庆后，在出租车上客点，面对排成了长龙的队伍，他听信了在周边揽客人“上车就走，打表计费”的话。没想到导航显示仅需26元的车费，硬生生跳到了80元。

“刚上车就觉得不太对劲，这个车不是出租车。我和女友把行李放到后备箱后，司机把车锁上了，又跑去揽客，差不多等了20多分钟，直到又领来2名游客才出发。”王明坦言，考虑到已经等了这么久，加上比较晚了，想尽快到酒店休息，就没有计较，但到达目的地后，还是被要求支付了60元的车费。

有的游客遇到“酒店刺客”：提前预订住宿后，酒店民宿以装修、系统出问题、老板换了等理由要求游客退单，之后再提高价格，重新售卖。

一位游客称，今年3月她预定了“五一”假期四川成都的一家民宿，当时民宿在做踏青的促销活动，价格优惠，但在假期来临前，她突然接到民宿工作人员电话，说民宿正在装修，不能保证装修完工时间，建议她退房。随后该网友发现这家民宿在其他平台上有房，只是价格已经涨到了原来的3倍多。

面对这些刺痛游客、更刺痛市场的“旅游刺客”，陈超认为，如何接招、拆招、出招考验着地方监管部门的能力和智慧。

将假期交给一个“小”地方

“与其在热门城市去遭罪，还不如随便找个陌生的地方躺几天。”节前，随着网上关于“五一”假期出游的话题热度不断攀升，不少计划出游的上班族、年轻人不再盯着网红城市和热门景区，而是选择“下沉式旅游”，将假期交给一个从来没听说过的县城，甚至是乡镇、村寨。河南郑州的周玉儒就是其中之一。

周玉儒告诉记者，原本准备今年“五一”假期带着家人到重庆主城体验“8D”城市，但考虑到假日期间，外地游客多，为了度过一个安静舒适的假期，他在搜索重庆各区县的旅游资源时，留意到距离主城近500公里的巫溪县，查了攻略后，就打定主意携家带口去这个从来没听说过的小县城。

周玉儒表示，他和妻子都是“90”后，还有一个未满3岁的孩子，找一个没那么拥挤，又从没去过的地方度假，既有旅游的新奇感，也没那么累。

同样，今年31岁的佘杨在假期前，打开地图，重点研究与贵州相邻省市的小县城。“沿海和北方的城市是指望不上了，时间不够，云南、重庆一些原本小众的地方，今年热度也上来了……”一番斟酌后，他选择了云南元谋县这个记忆里只存在于历史书本里的地名。

周玉儒和佘杨的选择并非个案。5天长假，上班族、年轻人既不想待在家里，也不想到热门景点扎堆，于是便将搜寻目的地的眼光，落到一些不知名的“小”地方。

记者注意到，五一假期结束后，关于“下沉式旅游”的探讨仍在继续，不少今年在网红城市、热门景区极限“拉练”过的游客纷纷表示，“十一”假期，他们更愿意选择到“养在深闺人未识”的地方游玩，深入体验当地风土人情和旅游乐趣。