梅西着正装录视频道歉 他和大巴黎渐行渐远？

来源：北京青年报

梅西的道歉让他和大巴黎之间的不愉快看似有所缓和，至少这位在一夜之间冲上热搜榜第一的阿根廷球星总要在面子上说得过去。短短不到一周的时间，梅西未经球队允许私自前往沙特、俱乐部对其进行“三停”处罚以及他本人出面道歉，这件事在不断发酵，这一系列的“操作”似乎正在加剧梅西和大巴黎之间的分离。

“各位好，我想在这一切发生后录下这段视频。我要向我的队友和俱乐部道歉，我以为我们会像往常那样，在比赛后休息一天。我之前就安排了这次旅行，无法取消，因为之前已经取消一次了。我向我的队友们道歉，我正在等待俱乐部对我的决定。”道歉视频里的梅西身着正装，看上去态度端正、严肃认真。对于这件事情的解释，梅西和俱乐部各执一词。在他缺席训练之后的这几天里，所有关于他和大巴黎关系的猜想以及他未来的去向都被外界无限放大。

5月1日，梅西携家人受邀前往沙特短暂旅行，照片上的他们一家其乐融融，一边是沙特当地对梅西一家的盛情接待，另一边则是大巴黎训练场上无故消失的阿根廷球星的身影。随后，有媒体曝出大巴黎决定对梅西进行停赛、停训和停薪的“三停”处罚，为期两周时间，在此期间他将无法参加训练和比赛，不会获得薪水，也将错过巴黎对阵特鲁瓦和阿雅克肖的比赛。在本赛季法甲联赛还剩下5轮的情况下，梅西代表大巴黎出场时间所剩无几了。实际上，近来的梅西并不享受在比赛场上的时光，尽管在进球和助攻数据上不断有所突破，但是他却遭受到来自大巴黎球迷的嘘声。

据当地媒体称，大巴黎主席纳赛尔满意梅西视频道歉的做法，认为这恰好证明了球队的威信和纪律要高于一切。

随着梅西的道歉，这件事情表面上至此暂告一段落，但是他和大巴黎之间的种种纠葛还没有结束。遭受主队球迷的嘘声、和姆巴佩之间的不和传闻以及缺席训练引发的一系列连锁反应，种种事件发生之后，梅西在巴黎已经失去了激情和快乐。两个赛季的时间里，梅西已经摇身一变成为世界杯冠军，但这并没有促使他在俱乐部的日子更加顺风顺水。阿根廷球星马斯切拉诺此前还在为梅西鸣不平，他认为巴黎球迷没有意识到自己的球队拥有一名什么样的球员，“他们非但没有喜欢他，反而花了两年时间去批评他。”

事已至此，无论是回归巴萨还是赴沙特淘金，抑或是有别的选择，总之梅西在巴黎的日子应该是临近尾声了。梅西去哪儿？这应该是未来一段时间里，世界足坛热度最高的话题之一。