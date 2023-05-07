“一机传三代”，年轻人为啥不换新手机了？

来源：中国新闻网

你有多久不买新手机了？近日有报告显示，一季度，全球手机市场出货量大幅下滑，一些知名品牌的手机出货量都同比两位数下降。手机市场发生了什么？

品牌手机出货量下滑严重，三星苹果也难避免

根据市场调查机构Counterpoint Research公布的最新报告，2023年第一季度全球智能手机市场出货量为2.802亿部，同比下降14%，环比下降7%。这是自2013年以来最疲软的假日季度。

照此计算，仅仅一季度，全球手机市场出货量就同比减少了约4500万部。

另外，上述报告指出，2023年第一季度，中国智能手机销量同比下降5%，是2014年以来销量最低的第一季度。

不过值得注意的是，国内手机市场相比前几个季度两位数的同比降幅，今年一季度同比降幅已有所改善。另外，一些国产手机品牌表现优异，例如在高调回归中国市场后，一季度一加手机销量同比增长200%以上。

但大部门手机品牌一季度业绩并不如意，Counterpoint Research报告指出，OPPO、小米、vivo都经历同比两位数下滑，即便是三星，一季度出货量下滑19%。

在近日苹果发布的截至3月31日的第二财季报告显示，该季度营收948亿美元，同比下滑3%；净利润为241.6亿美元，同比下滑3%。

即便是主打海外市场的传音控股，一季度手机营收同比也下滑18%，为84亿元；手机出货量3600万部，其中智能机1300万部，同比下滑20%。

手机为啥卖不动？创新乏力或是关键

平安证券发布的研报分析称，当前全球经济下行压力持续加大，下游消费需求疲软，叠加手机创新边际减弱且产品同质化严重，智能手机行业步入存量替换阶段，根据IDC统计数据，2022年全球智能手机出货量同比下降11.3%至12.1亿台。

通信行业资深观察人士、中关村信息消费联盟理事长项立刚接受中新财经采访时分析，除了经济原因，更深层次是因为手机行业没有新的技术突破来拉动出货量，尤其是苹果、三星创新乏力，国内市场华为手机又遭打击，所以消费者购置新机意愿并不强。

Counterpoint Research报告指出，除了受到全球经济不振影响外，智能手机市场也受到一些主要品牌新品供应减少的打击，另外，消费者也在选择减少更新频率，购买时选择更耐用的智能手机。

确实，目前不少手机都比较耐用，现实中也有一批手机“钉子户”，到现在他们还在用着几年前发布的机型，例如iPhone 6 Plus或小米6等。甚至是小米CEO雷军对此都“头疼”，4月份，小米13发布后，雷军调侃，“现在还有人在用小米6吗？推荐升级到小米13。”

手机出货量的锐减除了给手机厂商本身带来影响外，对上下游产业链也带来冲击。项立刚表示，手机终端的出货量不足，它的上游，比如说屏幕、电池、摄像头等相关配件生产都会受影响，甚至波及到原材料。

Tech Insights报告指出，2022年全球智能手机内存市场规模同比大幅下降23%，DRAM和NAND产品价格也大幅下降。智能手机NAND闪存市场的总收入同比下降了20%，智能手机DRAM市场收入下降26%。

换新周期拉长，年轻人也没动力换手机？

值得注意的是，被寄予厚望的年轻消费者，也不再频繁更换新手机了。

艾瑞咨询今年3月份发布的报告显示，79.5%的Z世代更换手机频率在1至3年之间，75.9%的人偏向定价2000元至6000元的机型。而据平安证券的研报称，用户换机时长拉长至43个月。

艾瑞咨询报告还显示，手机数码消费已经进入注重消费者体验的新阶段，对于Z世代消费者，手机数码不仅仅是功能型产品，而是代表了其专属的审美态度和价值认同，一种基于消费理性、品牌信任与文化认同的良性交互关系正在慢慢成形。

有消费者对中新财经表示，“手机里面存了大量的照片等资料，懒得折腾。”还有消费者表示，有换机需求，但想等等新品，目前手机的功能对自己吸引力并不大。

还有用户称，“有那闲钱还不如去旅游吃烧烤呢，现在手机就挺好，拍照够用。”这就好比坐着公交去酒吧，主打的就是“该省省该花花”。

你呢，多久才换一次手机？