李亚鹏种菜被叫停，自家院子不等于“自留地”

来源：新京报

作者：马涤明

演员李亚鹏因在自家院子里种菜被警告，自己家的院子自己也不能做主了？

据极目新闻报道，近日李亚鹏因在别墅小院种菜被管理方警告，为此他专门发布了一段道歉视频。视频里，李亚鹏说接到管理方的通知，他们在小院种的蔬菜是不被允许的。李亚鹏也表示不会再种了，已经种下的这些小菜苗也会铲除。

自家院子里种菜，在很多人看来是天经地义之事：我家院子我做主，种什么也应属于“我做主”的自由，凭什么就不可以种菜？然而，李亚鹏在自家院子里种菜这件事，最终却没能“自己做主”。

李亚鹏道歉视频里的信息量很小，但从“管理方称不要在小院种植农作物”这一句，也不难分析个大概：这个小区应该是有规定，可以种花种草，但种植农作物是不允许的。

而所谓“不得种植农作物”的“规定”，应该不会是物业公司的规定，大概率来自小区业主大会共同制定的管理规则。再一种可能，就是小区交付使用时，开发商或物业管理方曾组织召集业主制定过《业主公约》，约定有“不可以种植农作物”一条。

自家院子种植蔬菜，这种在常人看来再平常不过的事情，在一些对居住环境要求较高的小区里，被业主约定为禁止事项，这也是可能的。

从法理角度说，个体的业主虽拥有自己物业包括院落的产权、使用权，但还有一个相邻权的问题，即居住、使用物业过程中，不得妨碍、影响到相邻人的合法权利。比如，你家种植的树木若影响到邻居采光，就可能产生侵权问题。

而种植农作物，可能会有施肥甚至农药、农业害虫等情况出现；蔬菜等农作物同时也有季节性，收获后土地裸露等问题，都会影响到邻居和社区的环境。

因此，具体到居住环境问题上，最好的办法就是所有业主坐在一起协商，找到最大的价值公约数，制定小区邻里公约，大家共同遵守。本质上，这属于业主自治范畴的问题。

换句话说，小区、自家院子里种菜好不好，是一回事；业主共同约定的规则，大家必须遵守，则是另一个问题。

而这件事最大启示意义在于，在任何小区里，任何业主的物业区域包括自家院子，都不应视其为“绝对自留地”，还应尊重邻里的感受，顾及对社区公共利益影响等问题。

就此而言，对“李亚鹏在自家院子种菜被叫停”一事的讨论，实质上是涉及公共文明的话题，而非“种菜好不好”。

当然，从李亚鹏能马上接受物业管理方劝告，迅速铲除不允许种植的菜苗来看，其态度值得赞许，也体现了一个现代公民所具备的规则意识和文明素质。