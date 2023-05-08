当ChatGPT已懂写程式 人类应如何学习

来源：香港《明报》

作者：黄伟豪

很多人不知道，人工智能（AI）聊天机械人ChatGPT颠覆的领域，包括电脑科学（computer science）本身，它会取代的行业也有电脑软件工程师（software engineer），编写电脑程式（coding）快将是夕阳技术。在电脑专才被电脑取代的时代，究竟我们应该如何自处？

世界经济论坛（World Economic Forum）在今年最新出版的“未来工作报告”（Future of Jobs Report）中指出，今天在企业中的业务已有34%由机械完成，人类负责的是余下的66%。只需要多短短四年，到2027年，机械包括AI负责的比例会增加至接近一半，高达42%。报告更估计，由于科技发展等因素，劳动巿场会有结构性的转变，全球有多达1400万个职位，等同2%的工作被消失。无独有偶，投资银行高盛（Goldman Sachs）最近也发表研究报告，表示全球会有3亿个现有职位受AI影响，甚至被其取代。

面对以上的惊人数字，人心惶惶，但正确和积极的回应是转型及提升自己。不过吊诡和使人惊讶的是，懂得更多电脑技术和知识，包括coding，已非必要，因ChatGPT已比人类做得更快更好。返璞归真，我们必须重新思考在AI年代下，应该学习什么及如何学习？

科技界权威：软件工程师成明日黄花

电脑科学被颠覆，电脑技术被边缘化，并非危言耸听，而是来自科技界权威人士的预言。 Google母公司Alphabet的行政总裁Sundar Pichai，今年4月接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）王牌新闻节目《60分钟时事杂志》（60 Minutes）访问时便指出，因AI已懂得写程式，过往在巿场上炙手可热的电脑程式设计员（programmer）及软件工程师等工作，已是明日黄花，快将被取代。

AI公司Fixie.ai的创办人及行政总裁Matt Welsh，也提出“编写电脑程式已死”（the end of programming）的论点。 Matt Welsh并非不知名的电脑科技门外汉，而是大有来头。他是美国哈佛大学电脑科学系前教授，也曾在Google及Apple等科技巨头公司工作。他既坦白又直接，毫不客气地指出ChatGPT的出现，彻底颠覆了电脑科学的发展及教学内容，传统电脑科学的末日已经降临（computer science is doomed）。

Welsh解释，这是因为现时校园内电脑科学系所研究及教授的知识，大部分主要集中于“把理念转化为电脑程式”（translate ideas into programs）；但当ChatGPT出现后，人类已可以直接透过自己的日常用语，即自然语言（natural language），跟AI流畅地沟通，指令AI自己编写电脑程式，即电脑明白的语言指挥电脑工作，以完成任务。在ChatGPT面世前，也有借用AI帮助写电脑程式的平台工具，例如GitHub Copilot，只是ChatGPT的能力和表现远胜上一代。过往支撑电脑科学学习内容的重要支柱，即“把理念转化为电脑程式”，已成为历史任务，教学内容亦成为再不合时宜的“古典电脑科学”（classical computer science）。

ChatGPT及背后的生成式人工智能（generative AI）能取代编写电脑程式的功能，看似十分突然，但熟悉电脑程式语言（programming language）的朋友，都应该知道这只是一个漫长过程的最后一步，而这个过程早在上世纪50年代已经开始。

从最基本的结构分析，电脑本身只是一部透过电路开关用“0和1”的逻辑来运作的机器。简单说，因电脑本身只明白“0和1”这种语言，人类在开发电脑程式的第一日开始，其实就是在设计中介语言，为人类和电脑翻译，使电脑可明白人类指令。

今天当时得令的电脑程式言语，例如Python或Java，也是被称为“高级语言”（high-level programming languages），亦即是中介语言，意思是人类不是正接用这些语言跟电脑沟通，而是人类先向这些程式发出指令，再由这些程式把人的理念转化为“0和1”的内容。经过多年发展，现代的“高级语言”已跟人类自然语言有点相似，再不是早一代的凡人无法明白的“外星符号”。现在ChatGPT能自行编写程式，不需人类再花时间学习程式语言，便是顺利完成这个进化过程。

“重理轻文”现象 或迎来划时代大逆转

到了这一步，关键的时刻终于到了——我们应该如何学习，迎接AI大时代？答案恍似深奥，其实是非常明显和显浅：第一，就是要放弃花时间学习即将被淘汰的知识和技术；第二，就是尽快学懂使用ChatGPT或同级的AI技术，把AI变成工作上的合作者（collaborator）或伙伴，从而提高自己的表现和能力。

对前者来说，值得一提的是，自从AI成为热门议题后，香港不少为了下一代前途着想的热心家长，均急不及待盲目跟风，送自己的小朋友去学习coding。如前所述，由于ChatGPT已可代劳，如果目标是希望透过程式学习，帮助小朋友建立逻辑思考和提升解难能力，当然值得鼓励；但若一心希望coding可在小朋友长大后作为一技傍身，则恐怕事与愿违。

在第二点上，于AI年代，因为技术性的难题已有AI可以代劳，情况便一如科幻电影中的场景，在《星球大战》（Star Wars）中男主角有AI机械人R2-D2帮助，而Iron Man身边也有称为“JARVIS”的AI助手，人类的学习应该还原基本步，学懂如何思考、如何分析问题、如何发问，才是王道。只要懂得思考及分析、问对了问题，AI便会自动寻找资料和计算，以提供答案。

以上提及的能力，皆是人文学科特别是哲学和社会科学的强项。所以，过往重理科、轻文科和社科的学习现象，可能会出现一个划时代大逆转。

忧香港学校落后时代 辜负学生

在最新一个美国史丹褔大学及麻省理工学院的共同研究中，研究人员再一次发现AI对改善人类工作效率的重要，平均可增加高达14%生产力。所谓不进则退，该研究强调员工最终不是被AI淘汰，而是比新一辈懂得使用AI的劳动力所淘汰。但在全球企业都纷纷研究或已采用AI转型的时候，香港许多教育机构仍停留于争议应否让学生使用AI的层次，而非赶快正式开办课程，以教授同学如何使用AI改善学习和增强能力，似乎既浪费了学生的青春，也跟时代背道而驰。

年轻人甚少畏于拥抱科技。在AI年代的学习，我们需要担心的，反而是学校包括大学追不上这个时代，辜负了学生。