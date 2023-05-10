现场出口成交216.9亿美元 广交会线下展闭幕

来源：GDToday

第133届广交会线下展5月5日在广东广州落幕，线上平台常态化运行。

据了解，本届广交会是中国疫情防控平稳转段后首次全面恢复线下举办，总展览面积达150万平方米，线下参展企业数量达3.5万家，累计进馆超290万人次，均创历史新高。

截至5月4日，共有来自229个国家和地区的境外采购商线上线下参会，其中线下参会的境外采购商12万9006人，“一带一路”沿线国家采购商6万2698人，占比48.6%，线上参会境外采购商39万574人。

据悉，本届广交会现场出口成交216.9亿美元（下同，约287.7亿新元），4月15日至5月4日，线上出口成交34.2亿美元。工业自动化及智能制造、新能源及智能网联汽车、智慧生活等新题材展区活跃，创新产品、绿色低碳产品深受欢迎。不少企业表示，已有大量客户预约实地看厂，广交会线下展闭幕后有望继续成交。

本届广交会会议论坛和专业配套活动丰富多彩，成功举办第二届珠江国际贸易论坛和400多场贸易促进活动。

广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵介绍，本届广交会总体运行平稳，实现了“高效、安全、数字、绿色”的目标，为促进外贸稳规模优结构、推动全方位对外开放、服务构建新发展格局作出了积极贡献。本届广交会线下展闭幕后，线上平台将继续开放，除展商连线、预约洽谈功能外，其余功能全年常态化运营。广交会将根据供采双方需求，适时组织系列贸易对接活动，帮助境内外客商足不出户下订单，做生意。