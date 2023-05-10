“下沉式旅游”的信号，小城市接收到了吗？

来源：工人日报

“与其去热门城市遭罪，不如找个陌生的地方躺几天。”据5月7日《工人日报》报道，今年“五一”假期，面对不少网红城市、热门景区买不着票、订不了房，到处“人从众”和“刺客”的现实，一些计划出游的上班族、年轻人选择“下沉式旅游”，将假期交给一个“小地方”，甚至是乡镇、村寨，到“养在深闺人未识”的地方体验当地风土人情和旅游乐趣。

热门出行线路一票难求、网红城市“价格刺客”事件频发、不具备“特种兵式旅游”的身体素质——要想清净、惬意，或许只能走一些别人没有走过的路，“下沉式旅游”因此成为选择。

上班族、年轻人将目光落到一些不知名的小地方，体现了旅游市场进一步精细化、差异化、个性化的发展趋势。随着经济社会发展，常规旅游对于一些人来说已经难以满足多元需求；旅游目的也从此前的长见识、尝尝鲜，变为如今的放空自我、沉浸式体验——有人可能因为美食博主的推荐选择“打飞的”去品尝一碗面，有人可能只是为了去标志性景点拍张照，还有人或许纯粹只是为了换个新的环境放空自己……总之，旅游，不一定非要有很多明确而“高大上”的目的。

“下沉式旅游”对于很多小城来说是机会更是考验。走向小地方的游客，需要的不是热门景点千篇一律的商业街和古镇，不是到处都能尝到的铁板鱿鱼或竹筒奶茶，而是够自然、够原始的风光和人间百态，甚至就是“做一天当地人、过一天当地生活”。现实中，一些小城市、小村落火出圈，靠的正是原汁原味的特色。对承载能力有限的小城来说，如何短时间内提升服务接待能力、完善基础设施，让游客来了还想来，是需要思考的问题。

而对游客来说，去了“小地方”，也要多一些更现实、理性的期待，不要动辄对标繁华大都市，如此才更有可能收获满意的出行体验。不少小城市正是胜在生活气息和自然风情，有些服务供给和配套设施不太完善也可以理解。

最近，山东淄博的热度可谓“一骑绝尘”，除了吸引一波波游客外，不少想要寻求突破的小城管理者也竞相取经，期待这些地方能够取到真经，能够因地制宜、因势利导，人无我有、人有我优，把面子、里子都学会。

“五一”假期结束后，关于“下沉式旅游”的探讨仍热度不减。不少在网红城市、热门景区极限“拉练”过的游客表示，下次目的地会选择小城市——希望有更多小城市能够接收到这个“信号”。