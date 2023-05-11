《人选之人：造浪者》的那些自然与不自然

来源：风传媒

作者：魏玓

（本文涉及剧情，请斟酌阅读）

《人选之人：造浪者》播出以来，各方好评不断，真是近年少见。我也认为这部影集确实是水准之上的台剧，值得我们好好讨论一下它的优点，以及缺点。

自然、自然，什么叫做自然？

第一个要谈的是，很多人都提到的，觉得这部剧很流畅，台词很自然。

确实，我也曾经在不同的评论文章中提过不只一次，台剧的老问题之一，便是台词的不自然。很多状况不是角色在说话，更像是编剧把话塞到演员的嘴巴里，所以常常让人觉得尴尬或出戏。

可是所谓的“自然”到底是什么？

有人说因为里面的对白很日常，是平常人会说的话，这就是自然。确实，不管角色的职业或个性设定是什么，人终究是人，只要是人，就有七情六欲，每天生活就离不开柴米油盐酱醋茶；总之，就是会有寻常共感的东西。

《人选之人》第一集就在这方面有精准的展现。故事线之一的年轻夫妻，老公陈家竞（黄健玮饰）是某大党的文宣部主任，为选举忙得不可开交；妻子吴芳婷（蔡亘宴）是插画的接案工作者，因为丈夫太忙忽略家人与家务而不满。稍早才发生家竞太晚去接送小孩，芳婷只好自己跑一趟的“意外”，到了晚上两人在家中房间，芳婷说着自己想要换绘图板，有这种尺寸和那种尺寸，讲了半天，家竞敷衍了一句“看你喜欢哪一种啊”，其实眼睛和脑袋根本还是在手机上。

“手机这么好看，没有下班时间喔。”（芳婷瞪了他一眼）

“现在选举啊。”（家竞理所当然地回答）

“选举…选举…”（芳婷咕哝了一下）“钢琴老师说，如果我们再这么晚去的话，就要加钱。”

“好啊，好啊，看多少钱，我明天去汇。”（家竞眼睛还是没离开手机，顺口回答）

我想，只要有过一定时间长度的爱情或婚姻经验的人，应该都会觉得，哇，这场戏也太写实了：就是那些左耳进右耳出，那些永远离不开手机萤幕的眼睛和心思，还有那些数也数不清的“好啊、可以啊、你决定啊”，构成了爱情或婚姻生活的（不开心）日常。

不过，再现日常，顶多只说对了做到“自然”这件事情的一半。我们的生活中或许有超过一半的时间确实是很日常的，但也有其他时间会经历比较不那么日常的起伏。这时候，角色的职业、个性、情境以及角色之间的关系等等设定就很重要，什么样的设定，就应该要有适当表达和言辞，所以与其说要做到“日常”，倒不如说要做到“合理”。

举另外一个故事线的例子。老爸翁仁雄（柯一正饰）是某党地方上的资深立委，女儿翁文方（谢盈萱饰）选举失败之后到党部任职文宣部副部长，个性比较叛逆，公开出柜女同志身分也让父亲吃不消，两人常常冲突。有一次两人又起口角，文方经过母亲的劝解，渐渐了解父亲的苦心，也愿意调整自己。回到客厅里，翁仁雄泡着茶，看到电视上正好是文方出现在镜头前。

“你要多笑一点，你如果不笑，看起来很凶（闽南语：坏面秋）…像你上次卖那个竞选小物，一副很紧张，怕卖不掉的样子…放轻松啦，要笑。”

“你也很少笑啊。”（闽南语：你也没多好面秋）

“我在家，又不是去拜票，干嘛一直笑？”

“好啦，以后你如果有看到我上电视，有什么地方要注意的，你也可以跟我说。”

然后这时爸爸没有再说话，而是默默地倒好一杯茶，递给文方。这一递，父女和解的千言万语，尽在心头，不需言表。这一场戏的对白不仅非常“合理”，也因为合理，所以动人。翁家父女之间，有寻常可见的亲子沟通障碍，也有特定个性和身分（政治人物）的作用，所以那个结很难解；但如果要解，也不一定非得惊天动地，挖心掏肺，而是通过一些仍然是这样的角色会讲的话来完成。当观众觉得很自然，编剧想要传达的感情，想要推动的故事进展，就会成功。

另外一个跟“自然”有关的条件是叙事风格。其实，所谓的自然并不是很日常就一定自然。日常的自然只是自然的其中一种形式，重点在于叙事风格。因为《人选之人》选择了日常写实的风格，如果能够在对白方面也做到这一点，那就是构成这个风格得以成功的必备条件。另一方面，当然也会有选择其他风格的作品，那么这个作品的对白就不一定非得写得那么日常，但同样可以成功传达编导的意念。举个典型的例子，王家卫的电影中，有时候出现台词根本就是文艺作家才写得出来的东西，不大可能是一般人讲得出口的。

1960年4月16号下午3点之前的一分钟你和我在一起，因为你我会记住这一分钟。从现在开始我们就是一分钟的朋友，这是事实，你改变不了，因为已经过去了。

这段出现在《阿飞正传》一开场，由阿飞（张国荣饰）对苏丽珍（张曼玉饰）讲的话，已经是王家卫电影的经典对白之一。坦白说这绝不大会是一般人互动时讲的话，但是因为搭配王家卫电影特殊的风格节奏以及讲故事方式，观众反而觉得很“自然”，这个自然就不是日常的自然，而是跟风格很搭的自然。

《人选之人》真的有这么厉害吗？

话说回来，把对白写得自然，把叙事做得流畅，本来应是影剧作品的基本。但现在大家因为这一点把《人选之人》捧得老高，坦白说有些荒谬。但是从另外一个角度来说，正是因为晚近台剧要做到这一点竟然变得非常困难而且少见，所以我会肯定《人选之人》真的非常不简单──也希望从此之后在台剧里这一点都变得简单些。不过，如果我们只看到这一点，也可能让我们因此忽略了它可能有的其他优点，以及缺点。

首先我们应该要肯定林君阳的导演功力。从《我们与恶的距离》到《茶金》，林君阳就已经展现了他愈来愈熟练的导演技巧。到了《人选之人》，更可以确认他的成熟度：无论是私人层次的家庭互动，或是办公室中的运作动态，甚至是选举造势的大规模场面，在场面调度上都能够做到既流畅又兼顾细节。虽然不是一部强调特定美学风格的作品，但《人选之人》的摄影、美术、剪接等都能够适当地统合到位；尤其是穿梭公事场合与私人场合的不同节奏控制，做得非常杰出。

当然，评估这一切不能少掉演员表演的这个环节。毕竟，编剧、导演和整个剧组所建立起来的叙事风格与架构，还得由演员来完成。《人选之人》所选择的这个日常自然风格，演员配合的部份，可以说做到了90%。剩下的10%百分之十，第一个要讨论的应该是戴立忍。

从单纯的观赏角度来看，应该很多观众会觉得，戴立忍演赵昌泽（立法院长、副总统候选人）演得非常“用力”。演得很用力，也是我们常常听见对台湾演员的批评用词，可是所谓的“很用力”到底是什么意思呢？有一种状况是演员对角色的掌握功力不足，以致于非常努力甚至过度努力揣摩，以致于演戏的感觉超过了角色的状态。另外一种是对角色的掌握没有太大的问题，可是表演的方式超过了故事和角色所需要的。以代戴立忍的演技来说，应该不会是地一种状况，而是第二种。

感觉上，戴立忍在演戏的时候，很有意识地把“自己”放进角色里，然后这个“自己”强大到超过角色的边界，所以让人感觉很“用力”。举个例子，在他发现之前外遇对象张亚静（王净饰）出现在敌方的公正党后，跟亚静约见面。当时亚静一心想要跟赵昌泽要回裸照档案，但赵昌泽不仅拒绝，而且从动作到姿态都持续羞辱着亚静。亚静失望地说，“我原本心里面还有一点点的期待”，赵昌泽回说，“我原本心里面也有一点点的期待，你能因为我离开政治圈，带着我全部的爱”。这个虚伪的说法，被亚静嗤之以鼻，其实是一段两人之间精采的针锋相对。不过，以赵昌泽的角色设定，以及两人之间的紧密过往，当时完全掌控形势的赵昌泽，可以很冷静同时很冷血地处理，但戴立忍在演出这一段的时候却非常激动，甚至张牙舞爪。当然任何表演方式没有绝对错，但这时我看到的不是赵昌泽，而是正在演戏的戴立忍。

有类似危机，但还在悬崖边缘没掉下去的是谢盈萱。谢盈萱在剧中还是非常讨喜，不愧是近年来台剧中最有观众缘的女演员；不过坦白说，我看到剧中的她，多少还是看到（很难让人不喜欢的）谢盈萱，而不是看到翁文方；感觉上她还没有跟角色真正重叠，而这或许正是在剧中她偶而还是有讲台词很用力的原因。

相较之下，可以见到王净的表演实力，有着超乎她年纪的成熟与收放自如。从王净的表演中，我们完全可以进入张亚静的生命起伏，与她共感欢喜和忧愁。光是看张亚静在怀春少女阶段、成为情妇阶段、以及现下的报复和挣扎阶段，王净都能够呈现出每个阶段眼神和表情细微但清楚的区别，就让人赞叹不已。而可以跟王净相提并论的唯一一人是蔡亘晏，虽然戏份不多，但她演吴芳婷，精准、合度，完全有说服力。跟陈家竞和解的那一场戏，她一口气讲了超过20句台词，完全都在情绪的节奏上，非常不简单。

另外当然要赞许几位老艺人超乎预期的精采表演：演副秘书长的卜学亮、演翁仁雄的资深导演柯一正、演翁仁雄妻子的陈季霞等。另外还有演党工阿龙的胡玮杰（终于摆脱了《华灯初上》里的小豪），演雅婷的廖梨伶也让人印象深刻。整体来说，《人选之人》剧组在选角上做的非常成功。

不过，《人选之人》还有其他问题值得讨论。

职人剧、政治剧，还是女性剧？

很多人在评论《人选之人》时提到，这是一部职人剧，或政治剧，也有人认为，从很多方面来看，这其实是一部女性剧，带有明显女性或性／别意识。我觉得都可以，重点是，无论是哪一种类型，《人选之人》到底讲了一个什么样的故事。

先从职人的角度来看。《人选之人》选择了在台剧中较少见的政治公关、宣传或幕僚的这个职业，以两大政党在总统大选中的攻防做为背景，描绘了许多政党政治幕后操作人员的工作样貌；从身边曾经直接从事或间接接触相关事务的朋友反应可知，剧中的呈现算是相当写实。

不过成功的写实不意味着深入到位。我们在剧中看到公正党文宣部的工作者们在高压之下每天解决各种问题，在集体分工和合作中形成革命情感，以及如何面对高层不合理的要求，甚至是跟家庭与私人生活之间的拉扯，这些地方确实很写实，也很好看。但是在职人剧中，我们通常会期待看到角色们会在某种状况下，在这个职业的既定规则和核心价值，与个人信念或遭遇之间产生矛盾，然后看着他们如何解决这个矛盾。如果以政治宣传幕僚来说，在专业上，他们必须只能为政党的最大利益服务，但这样的专业规则，不可能不跟个人理念产生冲突。

《人选之人》不是没有表现这个部分，但却相对边缘且轻放。剧中年轻的文宣党工蔡易安可能是整个团结欢乐文宣部的唯一矛盾点（张亚静不算，她的困难是私人的，而不是工作上的），他在学生时期参与社运、跑街头，担任党工之后，因为配合党的立场，经常被过去的社运同志质疑丧失批判性。影集前半有几次呈现他十分困扰，也似乎想要在文宣部里做点反抗，甚至感觉可能放弃党工职务。但最后化解他的困顿的不是行动，而是爱情（邂逅了跑党部的媒体记者），而他最后回应过去同志的方式，则是理直气壮地反训他们一顿。

无论是爱情的滋润，或是逐渐内化组织规则进而认同，在现实上，当然都合理。编导想要告诉大家，改革也不见得就要走上街头，可以有很多方法，这也没错。但合理是一回事，只选择某种合理的答案，就是另外一回事了。其实，我们也可以让易安在大选前暂时忍耐，说服自己试试看体制内的做法，但是在胜选之后，仍然选择离开，回到社运或从事其他工作。现实上这有没有可能？当然有；比较正确吗？也不一定。但至少留下除了“接受现状”、“大家一起努力”的另外一种可能，同时也可以对这个职业有更深刻的描绘。

同样的，如果从政治这个元素来看，既然以政治幕僚为主题，就不可能不谈政治，《人选之人》当然也谈了，而且谈的很直接，包括废死、同婚、环保、新住民、官商勾结等等议题，穿插在整个总统大选的攻防情节中。不过，跟上面提到的职人面向一样，政治问题的解决很多种，但《人选之人》最后选择告诉大家的是，改革要慢慢来，要先掌握权力（翁文方妈妈教训她说，权利和权力，不都是权？这个说法堪称“合理混淆”民主政治逻辑的经典台词）。我们看得出党主席林月真有很多“进步”的理念，但她必须先掌权，只要选上总统，一切就可以照她的意思了──如果她真的相信事情会这样简单，那么对照当下她很清楚必须在现实政治中采取妥协策略，也未免太矛盾了。

在政治上采取迂回策略，也是一种政治人物的样貌，而且恐怕是大部分台湾政治人物的样貌。但同样的，这个样貌很合理，是一回事，但选择这个样貌做为所有政治问题的答案，就是另外一回事。当剧中没有触及任何一个议题的深刻或尖锐面向，此时性别、同婚、环保、新住民就已经不是政治“议题”，而是主流“进步”价值的宣传了。

这里也可以同样联系到第三个面向：女性。以任何角度和构成元素来看，这都是一部非常有女性意识的作品。从女总统、女党主席、女（同志）主管的安排，到女人对男人暴力（性骚扰）或非暴力压迫（家务分工）的回击，甚至连最后协助受伤女人的，还是这个加害男人的女儿，不是儿子（儿子根本不在场，也不需要在场）。这些安排，我都觉得非常好，身边女性观众们也觉得这些情节非常写实且有感。

然而这些女性碰到的问题，几乎都是在一个更大的价值或目标下，被以迂回或暂时妥协的方式获得解决，或其实没有解决。党部内的性骚扰事件因为大选在即，用了一个可以接受但不满意的方式收尾了，然后相关人等一起去唱歌大和解，接着就是庆祝胜选。另一方面，张亚静虽然终于拿回了裸照档案，但赵昌泽死皮赖脸，还是继续选下去。就算这次没有选赢，也没说他会因此中断政治生命。

再说一次，这些情节都合理，但选择某种合理的答案，意味着其他答案被删除。我们也必须佩服《人选之人》的编剧，通过一些巧妙而且高明的手法掩饰这些矛盾。例如，用那段为许多观众津津乐道的：“请等待这个社会追上你们的那一天”（真心觉得这段写得实在精采），不仅平抚了党部内受到性骚扰的女性员工受伤的心，也平抚了观众一开始对于“我们不要就这样算了”所带动关于这些烂男人烂体制究竟可以如何被惩罚的期待。

Netflix的多元中庸主义

从上面的讨论来看，《人选之人》非常符合晚近Netflix自制（或投资、合制）影集的特征：周密的市场调查与行销操作，加上貌似多元的题材与故事，尤其经常让女性做为主角或关键的情节推动者。强调戏剧性与冲突性，但避免真正可能引起争议的批判性，以免导致观众无法接受或引发其他副作用。我把这种政治或文化立场的特征，称之为“Netflix的多元中庸主义”。这套模式不一定保证取得市场成功，但机率比较高，风险也比较低。

但另一方面，我并不觉得需要因此对《人选之人》站在批评立场。其实我认同现阶段台湾影视产业确实需要多一些能够在市场上成功的制作，意思也就是必须更注重市场调查与行销策略，并回过头来调整制作企划。这不等于以市场和行销来主导甚至决定制作方针，那是把方法变成了目的，其实很难做出好内容，也通常不会得到好结果。而所谓“好”的内容有千百种答案，我们应该创造让这千百种答案都可以出现的环境，以当前台湾的产业型态和实力来说，就得先把制作－市场－行销的良性架构先建立起来。

说白一点，如果观众不喜欢，看不下去，那就一切白谈。从这一点来看，我认为《人选之人》是一个需要被肯定的案例。不过，期待和批评当然是要的，我们可以，也一定要期待台剧可以在做到基本功夫之后，逐渐开展出更多样多彩的花朵与果实，《人选之人》当然还可以更好，但在目前值得掌声。