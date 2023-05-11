上车睡觉下车狂飙，“特种兵式旅游”为何走红？

来源：北京日报

作者：潘福达、夏骅

五天登顶五岳、两天逛完北京、24小时吃遍淄博……最近，一座座城市的“特种兵式旅游”攻略在社交平台上如雨后春笋般出现。顾名思义，特种兵式旅游意味着“旅游像打仗”，“上车睡觉，下车狂飙”的旅游方式让经济实惠的旅途得以成行，备受很多游客尤其是大学生群体的青睐。

记者在采访中发现，省时省钱是大部分游客选择“特种兵式旅游”的原因，也有不少体验过的游客认为这类旅游方式让人身心俱疲，无法感受当地风土人情。“特种兵式旅游”正成为一种趋势，各城市和景区应关注这种充满个性化的旅游形态和不断细分的旅游需求，把握好这一最新的“流量密码”。

一天打卡北京八个景点

“南门涮肉吃了，故宫下午茶吃了，吴裕泰冰激凌吃了，天安门升旗看了，南锣鼓巷逛了，三里屯打卡了……”在安徽上大学的小冉边翻看手机里的相册，边细数利用周末两天在北京的打卡路线。

“我和室友早早就做好了旅游攻略，行程安排具体到了小时，一天就去了八个景点。”周六清晨五点多，小冉和室友到达北京站后，就背着书包直奔前门大街锦芳小吃店品尝豆汁、焦圈和炸糕，随后直奔人民大会堂，9点又抵达故宫。小冉拉着室友一路飞奔到坤宁宫附近，排队万福金春下午茶，喝到了被“种草”已久的妃子饮。

逛完故宫后，下午二人又爬了景山公园，逛了南锣鼓巷、鼓楼和什刹海，晚上还去潮流地标三里屯逛街，直到晚上才去酒店办理入住歇脚，一天就走了2万多步。

五天爬遍五岳！近日，“90后”成都小伙柟多多（化名）将自己的“五一五岳”之旅发布到社交平台，迅速引发关注，被网友戏称为“五岳盟主”。他朝登山夜赶车，一天登一峰，5月4日准时返岗。

48小时玩遍西双版纳、一日游淄博、极限24小时玩遍秦皇岛……各种社交平台上近期冒出众多“特种兵式旅游”帖子，截至5月11日早，微博话题“当代年轻人特种兵式旅游”阅读量达7201.5万，讨论6427次。

省钱省时还很新潮

记者注意到，从相关视频和帖子来看，北京、重庆、武汉、西安等旅游城市成为“特种兵式旅游”的热门目的地。

同程研究院首席研究员程超功介绍，最受欢迎的“特种兵式旅游”目的地往往是景点相对密集、火车高铁和市内公共交通便利的城市。有游客认为，各大旅游城市便捷的交通、丰富的景区资源和夜游打卡地，都让“特种兵式旅游”得以实现。“中国基建真的牛！有这样的交通才有我这样的行程！”柟多多认为，能达成“五天爬五岳”的目标，得益于我国强大的交通基建实力。

为什么选择这种旅游方式？在很多旅游“特种兵”看来，省钱省时是旅途中的最关键因素。“两天玩北京，人均只花了1000元（人民币，191新元）左右，非常划算。”小冉说：“住宿基本是外出旅游支出中的大头，所以我们就只住了一晚上。”

“把住宿费节省下来之后会发现节省了不少钱，之前我都是慢旅游，基本就是换个地方睡觉，体验了一把‘特种兵旅游’之后感觉费用差别很大。”利用假期刚去淄博的张女士说，比起慢旅游，这种旅游方式给自己节省了不少住宿费用。

也有很多游客看到了相关攻略后，追逐这种新潮的旅游方式，年轻人喜欢挑战极限、喜欢分享生活的特质，都在“特种兵式旅游”的传播过程中起到关键作用。

“五一”假期来到广州旅游的长沙游客薛女士三天打卡了十多个景点，假期最后一天深夜兴奋地晒了多张自拍和风景照到朋友圈：“战斗到最后一刻的旅游‘特种兵’！”这次安排密集的旅途，让她回忆起大学生时期多次“穷游”时的经历：“玩得很疲惫，但心情很好！”

提升服务抓住“流量密码”

来自游客劝退的声音也不少。“走马观花式的旅游就是为了拍照发视频”“硬座坐一晚，一天3万步，这不是纯受罪吗”……很多人并不看好这种极速版旅游方式。“这‘特种兵’大学生，我是不当了！”有网友在社交平台反馈，在极限游北京的途中放弃了，长时间“连轴转”的行程彻底压垮了她，回酒店补觉后还是没有缓过来。

需要提醒的是，并不是所有人都适合“特种兵式旅游”。据媒体报道，“五一”假期，有游客陪朋友在杭州一天刷完多个景点，日行3万步，结果次日起来没法走路，进了医院，经诊断为长时间步行导致的膝关节半月板损伤。

有业内观点认为，“特种兵式旅游”走热对旅游市场来说是一波积极流量，各地需要做好交通可及性和公共服务的完善，开发好当地的旅游资源，满足年轻人的个性化旅游需求，抓住下一个地方旅游业发展的“流量密码”。

记者注意到，中国多个旅游目的地纷纷抓住“特种兵式旅游”的流量热度，推介旅游产品。广西桂林4月推出了“特种兵式旅游”打卡攻略，北京朝阳区“五一”期间发布了两条“特种兵式旅游”打卡区内景点的攻略，串联起丰富的文旅资源。

北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院副教授吴丽云建议，在低成本、快节奏的前提下，旅游企业可考虑在“长途交通+住宿+景点+特色餐饮+市内交通”方面做探索，以组合产品、单项产品的方式为“特种兵式旅游”提供服务，改变传统的线路组合思路，将能够吸引年轻游客打卡的景点或非景点纳入其中。

同时，围绕着年轻人喜欢打卡、喜欢分享、喜欢拍美照的诉求，旅游目的地包括企业可以充分利用年轻人对地方旅游的传播和带动效应，以优惠的组合产品吸引他们到访，以口碑传播、新媒体传播等方式实现地方旅游营销的突破。“希望游客在健康安全的前提下进行快节奏的‘穷游’，在行万里路中感知旅游的美好。”她提示。