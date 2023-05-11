来源：澎湃新闻

作者：张同

我有一位朋友“拼手速”抢到了五月天北京演唱会的票，然后她就迫不及待地在朋友圈里报喜。这确实值得分享，毕竟能抢一张热门演唱会的门票，太难了。我们都惊讶于她“不找黄牛、自力更生”的手速。

她倒是也大方，将抢票方式在朋友圈里公开。“需要绑定这软件，解绑那个软件，校准抢票时间……”她嘱咐我们一定要如法炮制，争取在下一轮抢票中“中奖”。

抢演唱会门票这件事，能抢到票的总归还是少数，一轮票抢下来，有人欢喜，有人愁。之前我还不太理解，为什么一定要去现场看演唱会，手机上听听不就完了，直到机缘巧合下我听了一位歌手的现场，改变了我的想法。

现场都是歌迷，歌迷和歌手互动的氛围深深感染到了我。后来再回忆起那个场景，短短三个小时，完全沉浸在现场灯光、舞美以及表演营造出来的氛围里。我全神贯注地听完了三个小时的演唱会，丝毫察觉不到时间的流逝。

这么一想，歌迷的确是为“情怀”和体验而付费的。一场精心筹划的演唱会，确实会值回票价。但扰人美梦的还是黄牛。一场热门演唱会下来，黄牛们赚得盆满钵满，歌迷们虽然圆了见偶像的梦想，但钱包瘪瘪，心有不甘。

不过，这届五月天的歌迷倒是“宁死不屈”，打出了“宁可鸟巢门口站，也不能让黄牛赚”的口号，取消了已有10年传统的“五月天”团票渠道，这与往日宁可花大价钱，也要见到偶像的粉丝，大不相同。

我有一个朋友，极度热爱听现场，从音乐节到演唱会，几乎每场演出的门票都是她蹲点抢，不依赖黄牛，全靠“拼手速”。她把抢票这一过程当做一种乐趣来享受，就如同听现场的乐趣一样，但她绝不会因为抢不到票就找黄牛，一来她觉得黄牛的要价太高，二来她觉得同为歌迷，找黄牛就是“开外挂”，破坏了抢票的公平环境。

她抢票的心路历程，颇能代表代表如今一部分歌迷的心态。大家更愿意在公平的环境下抢票。在一个公平的环境下，即使抢不到偶像票，也能接受这一结果，这个结果也好过支持黄牛，让“中间商”赚差价。

她的想法深深地影响了我。我一直对听一场林俊杰的演唱会有执念，偏偏林俊杰的演唱会门票又很难抢。

我对林俊杰的了解始于小学二年级。当时我和同班的两个女生在放学后闲聊，一个女同学起了话头，问我们最喜欢的歌手是谁，在我还没想明白歌手的含义的时候，另一个女生就爽快地回答了林俊杰。

她回答的那个场景至今还印在我的脑海里。20年前，在那个经济不甚发达的小县城，一个二年级的同龄人能够自信满满地说起喜欢谁谁谁，对我的震动很大。

那个时候的我，不知道歌手意味着什么，“喜欢明星”又意味着什么，发行专辑又是什么意思，但已经有同龄人能够说出她喜欢的歌手和最喜欢的一首歌。那个时候的我觉得自己“很落后”，那个女孩好时髦。后来因为她的回答，我不仅听了林俊杰的歌，后来又听了更多歌手的歌，关键的是二年级的我从她那里知道了一种新鲜的品质，叫主见。

曾经的我，也动过加价买一张林俊杰演唱会门票的念头，后来想的则是，能抢票的都是歌迷，对林俊杰的喜爱，大家都应该是不分上下的，不妨就拼个手速，跳过黄牛吧！

抵制黄牛，不是因为穷，而是为了自己的圈子更干净，珍惜和自己有一样爱好的人。我们岁数不小了，还是会去听这个或者那个明星的歌，是因为这歌成为我们青春的一部分。