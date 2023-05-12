孟羽童为什么没能成为第二个董宇辉？

来源：澎湃新闻

作者：沸雪

孟羽童离职了，这距离此前她被董明珠定位为“格力接班人”也不过是区区两年时间。但也正是在这两年，孟羽童也经历了过山车式的流量冲洗。据报道，5月10日，格力电器董事长董明珠前秘书、曾被董明珠称为“接班人”的孟羽童已从格力离职。

今年4月，她还与董明珠一起直播。但相比2021年在职场综艺中被董明珠看中时的高光时刻，后来孟羽童和董明珠在直播间的多次试水，几乎都没有在流量的汪洋中激起太大的水花。

2021年11月3日，孟羽童在格力电器官方直播间进行了直播带货首秀。这场直播时长四个小时，总观看人数超11.3万人，单场销售额约62万元（人民币，约11万8800新元）；这一数据哪怕和中小主播比起来，也算不上特别亮眼，更不用提和头部主播相提并论了。

但尴尬的是这已经是能够看到的明珠羽童精选披露过的不多的数据。有媒体发现，在抖音带货总榜中，“格力明珠精选”直播间排名在100开外，但在空调带货榜中，“格力官方旗舰店”和“格力明珠精选”两个账号分别位列第一和第三。

而当时就有分析认为，董明珠对孟羽童最大的期待是，希望孟羽童能成为家电领域的“李佳琦”、“薇娅”，一场直播带货帮格力电器销售几个亿，成为新一代的销售女王。

近年来，格力的发展持续承压。手机、造车的转型都陷入了困境，而从其最新披露的财报来看，其主业的3C制造业务仅仅取得的微增显然不符合市场预期，这导致的直接结果就是格力的市值在不断下滑。数据统计显示，5月以来，格力电器累计跌幅已达12.07%。

作为经销商时代王牌销售出身的董明珠，在直播带货兴起之时就敏锐地感知到销售渠道正在发生颠覆式变化。从这个角度来说，寻找直播带货界的下一个董明珠，确实是一项有价值的战略布局。但是，很显然这一次的董明珠没有俞敏洪的运气。

这当然与大环境有直接关系，流量时代有其难以预测的概率性——就比如即便是孵化诸多网红的专业MCN机构（用足够资本来帮扶和稳定内在支出的一种组织形式），也没法预测到“挖啊挖啊挖”会成为2023年的现象级传播爆款。不过这并不意味着传统机构的转型没有机会。众所周知，曾经的K12教育龙头新东方在遭遇了转型极限考验之后，孵化了东方甄选，也造就了董宇辉这样一位现象级的头部主播。

但其实我们回过头来看，其实无论是李佳琦、薇娅还是后来的刘畊宏、董宇辉，他们的直播各有特色吸引力，但其真正成功的底层密码是相通的：热爱直播，且享受这个过程。

但很显然，刚刚从大学毕业的孟羽童固然有年轻人的活力和优势，但可能并非是与董明珠站在一起在流量时代为格力代言的最优选择。孟羽童曾在此前的一条视频中明确说过：“实话说，直播不算是我特别感兴趣的工作，但是看到销售额的时候还是非常有成就感。”

作为学霸出身、外形条件也极为优秀的孟羽童，在被董明珠的知名度加持之后，确实有了不错的起步点。但流量同样需要运营、需要兴趣和热情的投入；这与想要继续深造的孟羽童志向可能未必相符；而把孟羽童捧到这样位置的董明珠，其实很多时候也没有搞清楚，直播间里的受众们，究竟想要看到什么。

从这个角度来说，及时分手止损，对于双方来说未必不是最优的选择。

今日孟羽童通过社交平台表示，“已经从格力电器离开，未来将会继续读书，申请研究生”。对于格力公司，孟羽童说，“若没有格力的平台、没有董明珠，我什么都不是。在董总这样的企业家身边工作，不光教会了我怎么去做事，更教会了我怎么去做人。”但有意思的是，她此前发布的最新微博是：我的人生信条——靠别人永远不如靠自己。宣布和大家“在人生下一个阶段见”的孟羽童，今后到底会依托一个更大的平台还是会凭借自己的力量走出来，不妨拭目以待。