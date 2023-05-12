中国年轻人的社交新方式 约个“搭子”一起学习、健身、追星

来源：北京青年报

作者：张知依、田璐瑶、王伊朵

“下课一起吃饭啊！”“一起去看最新的电影吧！”“唉，早八又要迟到了，幸好有你陪着我。”这些对话在当今年轻人的日常生活中频繁出现，它们代表了一种新型社交方式，被称为搭子。健身搭子、追星搭子、读书搭子……在特定领域，当今年轻人正在寻找合适的搭子。这种“有指向性”的社交需求成为了他们寻找搭子的基础，也催生了搭子文化圈。与普通朋友不同，搭子是年轻人之间基于共同兴趣或目标建立的新型社交方式，提供了更灵活、更有针对性的社交选择。

年轻人约个“搭子”一起学习、健身、追星

“什么样的人能成为搭子？”很多年轻人的答案是：和我趣味相投、好相处、容易约。

“今晚去单车课，七点不见不散。”阿威想要减肥，又怕自己缺乏动力，于是他给自己找了一位健身搭子——热爱骑行运动和健身的晓晓。

大学的健身房每晚都有单车课，只要没事，晓晓基本上是风雨无阻地去锻炼，“不只是为了减肥，真的是喜欢和享受运动带来的感觉。”晓晓这样的心态也影响着阿威。

每次单车课前，两人会聊一些运动、健身的话题，阿威还会带一些零卡的运动饮料给晓晓。“阿威作为健身搭子是很合格的。”当晓晓偶尔想偷个懒时，阿威也会喊她去上团课。

“这就是健身搭子的意义，相互鼓励、督促，分享运动心得和状态。”晓晓说，慢慢的，除了健身，学习和生活的话题，两人也会聊一聊，所以阿威现在已经不仅是她的健身搭子，而是好朋友，“我们处在一个很舒适的社交和交流状态里。”晓晓说。

咩咩是个狂热的推理迷，也是东野圭吾的铁粉。每逢有推理类新书上市，她就喊上自己的“书搭子”甜豆——另一位沉迷于看推理悬疑小说的东野圭吾粉，总会第一时间到书店看实体书。

对于这对书搭子而言，他们相处的基本点是兴趣一致，所以也更像是彼此的“精神搭子”。

“在比较浮躁的时代，甜豆是能陪我静下来的那个人。”咩咩认为，寻找一个“精神搭子”，最重要的是能懂自己。“别人大多在刷短视频时，我能和‘精神搭子’共享我的心理空间和精神世界，是一件很值得庆幸的事。”咩咩说。

小河近期在追一档韩国男团的选秀节目，前两天，她找到了一位“追星搭子”——小魔仙。小魔仙是小河舍友的好朋友，小河会时常与舍友分享她的追星心得，小魔仙也会给小河舍友发很多这档节目的讯息，而小河的舍友根本不看这个节目，于是决定“搭桥”建群，让小河和小魔仙在群里聊。

“搭子”不等同于密友功能需求大于情感依赖

有人把搭子等同于好朋友，也有人认为，搭子和密友之间，仍是不同概念，至少需要经历时间的检验。

在某段实习经历里，瓜瓜认识了很多与自己年龄相仿的实习生。工作之余，大家会聚在一起吃饭、聊天。逐渐熟络后，他们还会在周末一起组织活动。于是，瓜瓜拥有了一群游玩搭子。实习结束后，大家也没断了联系，时常约出来玩。

谈及选搭子的标准，瓜瓜说：“首先要真诚，其次是有趣，第三是合拍。”瓜瓜认为，搭子是朋友的一种，朋友不一定什么事都有兴趣一起做，但搭子就属于某个更为垂直的领域。

今年，瓜瓜和游玩搭子们一起去过西湖、灵隐寺、十里琅珰、良渚、兰心大戏院，一起感受过livehouse的夜生活，也曾一起去浙大体验别人的校园生活。这其中，令她印象深的是这群游玩搭子陪她过了农历和阳历的两个生日。“感觉上很合拍的朋友，可以探索更多搭子的可能性，比如说饭搭子、演出搭子，也可能成为旅游搭子。”瓜瓜说道。

在咩咩看来，朋友和搭子并不冲突。搭子相对于朋友的功能而言，更偏向某一个范围。

“从交流内容来说，我和搭子聊天的内容仅限于与爱豆相关的事，所以严格说我们并不算是朋友。”而在小河看来，搭子关系仅承载着她日常生活的小部分分享内容，而对于朋友，她会分享更多有关吃饭、健身、学习和苦恼等等琐碎的内容。

“此外，我对朋友和对搭子的要求也不一样。”小河说，自己对朋友的要求会更多，比如在亲密关系中能积极回应、被坚定地选择、被特殊偏爱等。相较之下，小河对搭子就没有太多的情感依赖。

“社交边界”更清晰不至于“入侵”生活太多

在谈到搭子时，很多年轻人提到了“社交边界”——这种可以共享爱好又不至于“入侵”生活太多的搭子社交，让年轻人感到更为舒适自在。

“所谓的社交边界感就是社交的分寸。”采访时，琳琳说，她最近和室友闹掰了，“我和室友之前关系还不错，相处比较有分寸感。”但渐渐地她发现，室友会因为两人特别熟悉了，就随便用她的东西而不打任何招呼，“有时候我给家人打电话，她也会不断插话，对我的生活指手画脚。我觉得这就挺缺乏社交边界感的。毕竟，你觉得是好心的事，我不一定能接受。”琳琳说，现在她很希望找到“合住搭子”，保证双方的社交保持在合理的边界范围内。

在谈及社交边界感时，小河则认为，社交边界感涉及尊重问题。出于尊重，“搭子”社交也需要考虑到对方喜欢怎么样的相处模式，该进则进，该退则退，不要将自己的想法和期待施加在别人身上，也要坦然接受社交中不对等的情况。

因为在寻找的是追星搭子，在选取搭子的标准方面，小河有三点要求：首先是搭子的个人标准，“如果我是唯粉，肯定是选和我喜欢一样爱豆的人。”其次，是搭子之间的交流标准，“搭子的三观需要和我相近，且表达方式不能过于偏激，不然容易有矛盾，追星就不快乐了。”最后是搭子之前的情感置换标准：“我们彼此需要能互相输送情绪价值，有交流、有置换，这样才能长久。”

“每个人都是形状不一的拼图，有时候止步于点头之交未尝不是一种好的选择。”小河认为，朋友是在一次次选择中与自己选择一致的人，如果很明显地感觉到与对方的选择不同，边界其实就显现出来了。看到了边界之后，不要期待对方强行为自己改变，也不要强行让两人走在一起。

珍惜已建立起来的友谊不愿降级为“点赞之交”

在社交网络上，很多同学广发“搭子招募帖”：“求饭搭子”“求咖啡搭子”，也有同学通过一系列精密的量表测算来寻找最合适的搭子。

结束了一天的学习，乐渊回到宿舍，他躺在床上，打开社交软件。消息栏里热热闹闹的满是一众小红薯的私信。“同学你好，请问你可以带我去地大逛逛吗？我也可以带你去我的学校逛逛！”“给你补充一个，人大校友可以入校，现在邀请亲友也可以了。”

乐渊是中国地质大学研一的学生，如今他也是一名校园博主，实时发帖汇总北京各大高校的新鲜资讯，例如学校的进出校规定、是否能够邀请亲友入校参观等等。

“我是一个INFP(调停者)，性格比较内向，在学校里的朋友很少。平常吃饭、上课都是我一个人。”乐渊说，起初做这件事的意义是他想去其他学校逛逛，和更多人建立联系；顺便找一找自己的“搭子”。

乐渊对搭子的唯一要求是“对方要对自己真诚”。乐渊和“搭子”取得联系后，会为搭子发放一张问卷，询问对方想要和自己成为什么程度的朋友，再根据对方的意愿，在心中为对方划分一个等级。

“假如你填了A，那么我也会把你当成我的A对待，经常主动和你聊天，对你分享我的心事。但这种等级并非固定的：如果你做问卷填了A，但你总是不回我消息，对我爱搭不理，我会在我心里把你降成B。”

在乐渊的眼中，搭子和朋友没有任何区别。乐渊说，在寻找搭子的过程中，他发现，原来很多人有愿意，并且能够真正和自己成为朋友。乐渊很珍惜和搭子们建立的友谊，不愿轻易把他们降级为“点赞之交”，甚至给自己设立了维系搭子的“制度”：和A等级的朋友至少要一星期聊一次天，“这是最低的标准。”

接触的搭子越多，乐渊的交友也变得越自如。“本科时有个女生为了感谢我的帮忙，请我吃饭。当时我都不敢坐她旁边，全程也没敢看她，甚至不敢和她说话。”

现在，乐渊有了很多“互逛搭子”。前几天，乐渊约了两位北京林业大学的“搭子”，三人相约在北林的“林之心”标志建筑物碰面，一起逛校园。

乐渊的搭子遍布北京各大高校，无论男生女生，“交道打多了就放得开了，慢慢地我们也会讨论些情感话题，大家基本没什么隔阂。”