Switch减速，任天堂迎来拼耐力一年

来源：日经中文网

作者：平嶋健人

任天堂5月9日发布业绩预期显示，预计2023财年（截至2024年3月）的合并净利润将同比减少21%，降至3400亿日元（约33.66亿新元）。上市第七年的游戏机“Nintendo Switch”销量预计减少17%，软件也将下滑。目前，以“超级马力欧”为题材的电影大受欢迎，但不足以弥补主业的下滑。该公司有可能在2024财年推出Switch的后继机型，在此之前的游戏业务的“软着陆”成为课题。

“很难继续以与此前相同的速度扩大销售”，在线上参加记者会的任天堂社长古川俊太郎如此说明了Switch的现状。2023财年Switch的销售计划为1500万台，仅为顶峰时期的2020财年(2883万台)的一半左右。

任天堂9日公布的2023财年的营业利润预期为4500亿日元，减少11%。与最近的市场预测平均值(4462亿日元)基本持平。上市第7年的Switch与过去的游戏机相比保持良好势头，但减速迹象正在加强，这产生了负面影响。该公司同时公布的2022财年财报显示，营业收入同比减少6%，降至1.6016万亿日元，净利润减少9%，降至4327亿日元。

与Switch销售拉动业绩的截至2022财年的最近三年相比，2023财年或急转直下，将成为需要忍耐的一年。这也是后继机型上市之前的青黄不接的时期，预计软件销售总数将为1.8亿套，比2022财年低16%。低于《喷射战士3》和《精灵宝可梦》的新作等持续热卖的上财年。

另外，美元和欧元计价的手头现金相关汇兑收益达到397亿日元的2022财年的高基数将产生负面影响。本财年的预期汇率为1美元兑130日元、1欧元兑135日元，设想转向日元升值趋势。受到汇率影响和游戏业务下滑，预计营业收入将下降9%，降至1.45万亿日元。

日本东洋证券的安田秀树指出：“从游戏机的历史来看，一度走下坡路的硬件的下滑幅度能控制在2成以内的情况很少”。他在此基础上表示：“(作为本财年预期的)1500万台恐怕很难实现”。古川社长也承认：“在目前销量同比减少逾2成的情况下，这是一个需要努力的目标”。

在严峻的经营环境或将持续的背景下，市场的关注点将集中在“Switch之后”。5月9日，被问及后继机型的古川社长仅表示：“现阶段无可奉告”。虽然避免了明确提及推出时间，但股票市场不少观点认为将是2024财年以后。

如何熬过后继机型问世之前的时期？面对可以说是游戏企业宿命的课题，古川社长强调称“为了推动核心的游戏业务持续增长，正在强化(活用卡通角色的)知识产权(IP)业务”。

任天堂与美国环球影业共同出资(比例未公布)制作的电影《超级马力欧兄弟大电影》在全球热映。美国电影信息网站Box Office Mojo的数据显示，4月5日在海外上映的该片的全球票房收入接近12亿美元。该片刷新《冰雪奇缘2》创出的动画电影历史最高纪录(14.5亿美元)也日趋带有现实意味。

古川社长充满期待地表示：“电影将成为增加粉丝的强有力的连接点。从中长期来看，对业绩的贡献很大”。

不过在股市，很多观点认为这部电影对业绩的影响有限。瑞银证券的福山健司预测称，任天堂的分成不到2成。同时表示“在票房收入为1000亿日元的情况下，扣除制作费和广告宣传费，利润贡献可能不到100亿日元”。认为这不足以弥补作为主业的游戏业务的下滑。

截至2023财年的任天堂的预期营业利润是继最近3年、处于游戏机“Wii”和“任天堂DS”全盛期的2007财年与2008财年之后的历史第六高水平，有观点认为，在Switch减速的情况下显得乐观。要达成公司计划，将影迷引向游戏等游戏和IP业务的乘积效果或成为关键。