粤式预制菜亮相新加坡 食客点赞美食“纯正一流”

来源：GDToday

“全是拿手菜，轻松享粤味”——中国广东特色优势农产品（预制菜）新加坡专题推介活动4月28日晚在怡阁约克酒店举行，来自新加坡食品厂商联合会、中国新加坡商会、新加坡餐饮协会的主要代表，农产品（食品）采购商、大型超市负责人、澳门美食记者、美食网红、美食博主等近50位嘉宾齐聚一堂，共享粤式预制菜美味，共商中新农业贸易合作商机。

活动现场，菠萝糖醋肉、香煎金鲳鱼、潮州蒸鲳鱼、干烧虾、荔枝虾球、猪手焖栗子、盐焗鸡等十多种广东预制菜品与众人见面，供中新两国的美食爱好者们品鉴。主持人从原料取材、营养调配、健康烹制等角度详细介绍广东预制菜产业的发展过程，与会嘉宾一边品尝，一边结合色香味对菜品进行打分，以便帮助其更好的改进配方，适应新加坡市场。

中国新加坡商会前会长、新中好友汇会长薛宝金在会上表示：“很高兴广东预制菜在新加坡举行品鉴活动，面向RCEP及东盟（亚细安）国家开放。我们希望以新加坡作为跳板，让广东预制菜在东盟和其他RCEP国家遍地开花。”

新加坡食品厂商联合会永久荣誉会长黄延辉提到：“希望我们的朋友（多）从中国来这边把菜式介绍过来，能够把这好的东西（粤式菜品）再重新的发展起来，让我们新加坡有机会吃到纯正的一流品质的顶呱呱的粤菜。”

参会嘉宾们纷纷表示，此次活动不仅让他们品尝到了地道的广东特色美食，更让他们深刻地感受到中新两国之间的友谊和合作。他们认为，广东特色优势农产品（预制菜）有着丰富的市场潜力，将有助于增进中新两国的农产品贸易合作，促进两国经济的共同繁荣。

据了解，本次活动旨在推动中新两国美食文化交流合作，活动现场还派发了《广东预制菜代表企业宣传手册》，嘉宾们可从中了解到广东预制菜头部企业的主打产品及相关负责人联系方式，方便进一步对接洽谈。