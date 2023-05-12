广东预制菜企业亮相“亚洲食品饮料第一展”

来源：GDToday

2023年新加坡国际食品与酒店展（新加坡FHA展会）4月25日至28日在新加坡博览中心举行。九家广东预制菜企业的产品亮相展会现场，制作精美的宣传视频吸引众多参观者驻足。

据了解，新加坡FHA展会作为亚洲地区最大、最具有国际性的食品酒店贸易展会，是企业拓展东南亚市场的重要渠道。本届新加坡食品酒店展共计展位1000多个，各参展企业与海外客户开启为期四天的洽谈、对接。参展企业纷纷亮出“拳头产品”，结交新朋友，扩展外贸商机。

在展台前，来自东南亚的采购商仔细询问广东预制菜产品的具体信息，主动与展台工作人员交换联系方式，对广东预制菜产品十分感兴趣。广东预制菜企业也将自己的优势产品和联系方式做成小册子，方便现场采购商了解。

近年来，广东预制菜出海行动不断，屡次“刷屏”。今年2月，培育发展预制菜产业被首次写入中央一号文件，万亿赛道迎来全新发展的重大历史机遇。过去三年，在群雄逐鹿的预制菜战场，广东突出重围，率先推出《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》，提出“推动预制菜走向国际市场”，加快建设在全国乃至全球有影响力的预制菜产业高地。

如今，中国预制菜产业正飞速发展，预计在2026年市场规模将突破万亿人民币，众多广东预制菜企业正布局出海，在业务增长、品牌价值、技术和投资引进等方面发力，广东预制菜出海大有可为。

据了解，为推动海内外资源对接，中新两国美食爱好者、华人商会、海外食品企业等拟共同举行“全是拿手菜，轻松享粤味”——中国广东特色优势农产品（预制菜）新加坡专题推介活动，共享粤式预制菜美味，共商中新农业贸易合作商机。