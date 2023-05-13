对13岁“学生老板” 不“捧杀”也不“棒杀”

来源：新京报

作者：熊丙奇

“老师意外发现13岁学生已是公司老板”5月11日登上微博热搜第一。

据中国新闻周刊报道，一则视频中该学生自称开了一家网络科技公司，还有五六位员工。校方对记者表示，视频展示的情况正在调查中，但确定该学生无企业法定代表人身份。

目前，这名学生是不是真开了一家网络科技公司，还需调查证实。如有虚假，应教育学生诚实为人，老师在拍摄视频介绍班级中的“牛人”时，也要实事求是。如若属实，倒也不必对此持否定态度。

事实上，中国《企业法人法定代表人登记管理规定》，无民事行为能力或者限制民事行为能力的，不得担任法定代表人。因此，企业法人法定代表人必须是年满18周岁的完全民事行为能力人。就此而言，这名13岁学生即使真是“老板”，也不是企业法定代表人，而只能作为股东。

因此，如果这名学生开办的确实是一家公司，则有可能是其父母等人作为法人代表，他负责具体的管理运营。这和父母开一个小店，交给孩子打理一样。不同的是，网络科技公司具有高科技含量，对经营者要求更高。

一名未成年的在校中学生，开办了一家网络科技公司，在互联网时代、人工智能时代，无疑让社会对“10后”一代的创造活力充满期待。

因此，此事如果是真实的，无论其公司经营如何，该学生身上的探索、创造精神都值得鼓励。“自古英雄出少年”，培养学生的创新创业意识和能力，也应在基础教育阶段就抓起。

当然，这名学生开的网络科技公司，也有可能更像是一个学生社团，即自己组建一个社团，吸引志同道合的同学参与，通过自己组织、开展社团活动，培养对某一方面的兴趣和能力。

现实里，一些中学就有上百个学生社团，其中也包括创业类型社团。老师只需给这些社团一定的指导，整个团队的运行完全由学生自己进行。这可以培养学生的领导、管理、团队协作等能力，加强学生的自我管理与自我教育。

过去20多年来，中国也一直在倡导大学生自主创业，不少高校还开设创新创业必修课，但是，中国高校毕业生选择创业的比例，以及创业成功的比例一直很低。

因此，一个13岁中学生能尝试创业，更加难能可贵。而无论大学生还是中学生，在求学期间边学习边创业，只要他们自己从中有收获、得到成长锻炼，就无可厚非。

对于13岁的“学生老板”，有人点赞支持，也有人反对质疑，认为这么小就想着“当老板”，是不务正业。但这种质疑，是一种只重视学业的成才观。事实上，这并非不务正业。

在校学生开公司，其实也可以视为参与社会实践，而且与其他社会实践相比，这更具挑战性，要有更强的责任感，也可促进自己的学业发展，探索、培养自己的综合素质。

此外，也有人认为13岁中学生开公司，很可能是其家庭支持的结果，是个“富二代”，并由此感慨一般孩子“输在了起跑线上”。这当然也是一种狭隘认知。要知道，每个学生的成长规划都是个性化的，会受家庭因素影响，但最终还是取决于自己。

对于“13岁学生老板”，社会最好的态度是既不“捧杀”也不“棒杀”。值得提醒的是，作为一个学生，尤其是中学生，还是应该以学业为重，有创业想法的中学生们，仍需在学业与创业之间稳妥平衡。