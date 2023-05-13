撸猫、看修马蹄，年轻人为心情疗愈买单后为何仍有困惑？

来源：工人日报

面对工作、学业等带来的紧张和压力，中国一些年轻人选择寻找适合自己的解压方式，甚至花钱为疗愈“买单”。但也有人一边被疗愈，一边继续陷入困惑。

先用勾刀、老虎剪等工具将马蹄外厚厚的污垢组织削除，再用锉刀使其平整，然后用砂轮机打磨马蹄铁，最后安在马蹄上并钉好钉子……就是这样一条短短两分钟的“修马蹄”视频，在短视频平台上播放量达430万次，收藏数万次。

“第一次看这类视频，有种莫名的新颖感，很爽很解压，之后便爱上了。”今年24岁，正在北京读研究生的翁晓华是解压视频的忠实爱好者之一。

解压短视频的种类丰富，“洗地毯”“切肥皂”“咀嚼食物声音”等，这类视频都有相当可观的流量，不少年轻人还会选择给发布解压视频的博主打赏。

《中国国民心理健康报告（2021—2022）》显示，18岁至34岁的青年焦虑平均水平显著高于成人期的其他年龄段。面对工作、学业等带来的紧张和压力，一些年轻人开始选择寻找适合自己的解压方式，甚至花钱为疗愈“买单”。

在簇绒馆一待就是好几个小时

几乎每个周末，北京东城区的一家撸猫馆都会迎来人流高峰。花费68元（人民币，下同，约13新元）就可以在这里和可爱的小猫们亲密接触。店长告诉记者，现在很多年轻人来撸猫，都是觉得小动物软萌可爱，能够在这里获得一种治愈感。“疗愈空间”也被作为标签写进了这家撸猫馆的店名里。

“这里除了小动物，还有饮品，可以和朋友闲聊。我感觉自己能在这儿待一整天。”北京大四学生小梁告诉记者，自己正处在求职期，临近毕业，工作尚未落定，感觉压力大时，就会选择到这里放松。

离撸猫馆不远的一家手作店周末同样人满为患。这家店提供手工制作簇绒作品服务。铺好白色的底布，顾客手持簇绒枪，伴随着“突突突”的声音，将各种颜色的毛线打印在画布上，形成图案，整个过程好似在作画。

有的顾客在店里一待就是好几个小时，离开时仍意犹未尽。在店里，刚完成一件簇绒作品的曾女士正在调整角度，精心为画框上的作品拍照：“花了5个小时做好的包，值得纪念，感觉非常有成就感。”

今年30岁的曾女士已经是第3次来体验簇绒。“听着‘突突突’的声音，能够静下心来，完全沉浸在创作里。”从事销售工作的曾女士告诉记者，平时工作较忙，最近一个工作项目刚刚告一段落，但内心焦虑的节奏还没完全平复，就选择来到这里，想通过这种专注度较高的手工体验，让自己慢下来。

除了簇绒，羊毛毡、木工等手工项目以及射箭、陆地冲浪等运动也成为近来颇受年轻人欢迎的解压消费方式。

解压消费带来商机

首都师范大学临床心理学教授、博士生导师肖晶表示，随着社会节奏加快，年轻人工作和生活的压力变大，当压力来临时，一部分年轻人选择这些方式为压力“买单”。

“无论是撸萌宠还是看短视频，都是普通人容易触达的领域，也是一种必要的自我疏解方式。”肖晶说，解压视频能引导观众沉浸在刨根问底的过程中，不断发现问题、解决问题，创造一个情绪释放窗口，带来心理上的满足。

随着对治愈、解压等情绪类消费需求的持续增长，一些解压新业态近年来开始频繁出现在人们视线中。某电商平台数据显示，2022年，解压类玩具在某购物平台销售量的整体增速近40%。在电商平台上搜索“解压玩具”“解压神器”等关键词，相关商品超2万件。

江苏一家3D打印相关应用的企业负责人李思文告诉记者，因为捕捉到年轻一代的解压消费需求，他们也把3D打印技术应用到了相关新产品的开发中。“我们最近专门针对年轻人的解压需求，开发出了一款握力球，整体结构是晶格化的，握感更好，更适合人体工学。”

天眼查数据显示，近5年来，“解压”相关企业年注册量迅猛增长。截至2022年，企业名称、经营范围、产品服务、商标含“解压”的相关企业有810家。2022年，与此相关的新增注册企业有70余家。

压力管理需要及时科学

解压类视频、玩具提供了情绪释放窗口，但在采访中，也有一些年轻人向记者表示，他们在为疗愈“买单”的同时，也存在着困惑。

“虽然花钱买到了心情舒畅，但总感觉这种好状态持续不长。”在上海工作的白领陈女士表示，当焦虑再次来袭，又得重新去寻找新的解压方式，似乎很难一直自洽。

此外，也有业内人士认为，一些所谓的付费解压产品往往存在娱乐效果大于解压效果的情况，并非解决压力问题的根本方法。

对此，肖晶认为，需要为年轻人引导和构建更为科学、有效、丰富的心理知识体系和心理问题解决方案。“压力管理要越早越好、越小越好，直面问题及时解决。”

肖晶建议，日常生活中可以从多方面来管理自身情绪，一是尽量让愉悦的事情多发生；二是拥有良好的人际关系，建立完善的社会支持系统和亲密的家庭支持系统；三是积极健康地看待和思考问题，有合理的期待和预期。

“把压力拆解成一些局限性、暂时性、可操作的具体问题，压力就能变成一个个可以解决的问题和困难，我们就能够聚焦目标去解决它。”肖晶说。