来源：中国新闻网

作者：吴家驹

胶原蛋白饮料品牌“五个女博士”广告被质疑侮辱女性登上热搜。12日，有媒体报道，中国北京市市场监管部门已对此进行立案调查。

“五个女博士”是何来头？

被立案调查的“五个女博士”是何来头？

“五个女博士”广告中的女性面目狰狞。“老公气我，喝”“熬夜追剧，喝”“又老一岁，喝”“喝五个女博士，都是你们逼的！”等广告语，引起不少网友的强烈反感。

据九派新闻消息，5月12日，针对“五个女博士”的广告争议，北京市市场监管部门已对此进行立案调查。

北京市朝阳区市场监督管理局一名工作人员透露，“针对北京青颜博识健康管理有限公司发布低俗广告、虚假宣传的投诉举报，我们依据市场监督管理行政处罚相关规定，经过综合研判决定立案调查，目前正在收集证据材料、约谈品牌方，将在90天内结案。”

天眼查网站显示，“五个女博士”所属公司为北京青颜博识健康管理有限公司。根据国家企业信用信息公示系统信息，该公司成立于2019年，法定代表人为姜燕飞，注册资本为3147.3623万人民币。经营范围包括：健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）等。

该公司有10个股东，包括：姜燕飞（持股41.93%）、北京青颜博科生物科技中心（有限合伙）（持股14.48%）、黄晓杰（持股13.84%）、南京华映中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）（持股7.38%）、北京虹石静远创业投资管理有限公司（持股7.09%）等。

天眼查网站还显示，该公司共有1个历史风险，和220个周边风险。

2020年10月12日，该公司因因登记的住所或经营场所无法联系而被列入企业经营异常名录。

2022年10月13日，该公司的股东北京融华汇投资管理有限公司因未按规定提交年度报告信息而被列入企业经营异常名录。

2023年2月23日，该公司投资的杭州青颜博识生物技术有限公司因登记的住所或经营场所无法联系而被列入企业经营异常名录。

“五个女博士”官网信息则宣传，该品牌成立于2019年7月，由来自北京大学的五个医学女博士联合创立，官网首页还放上了五人的简介。其主要产品包括胶原蛋白肽维c饮品、每日亢唐植物饮品等。

据红星新闻报道，其官网宣传的五个女博士中，只有一人直接持股北京青颜。王雨辰、陈媛媛仅通过关联公司，间接持有北京青颜的股份，占比十分小。红星资本局了解到，持股41.93%的姜燕飞即为“五个女博士”之一的姜珺。也就是说，操盘的只有“一个博士”。

另外，中新财经注意到，“五个女博士”天猫旗舰店的宣传内容显示，李若彤为其品牌大使。此外，媒体还曾披露，有多位明星曾为该品牌直播带货。

旗下产品并无保健食品备案 曾“碰瓷”北大

专业、安全、有效……“五个女博士”在其宣传介绍里给自己打了不少“标签”，这背后是否货真价实？

中新财经注意到，“五个女博士”曾以北京大学、北京大学医学部及相关专家教授的名义为其产品进行宣传。

不过，北京大学医学部曾于2020年9月发布声明，接到举报称，抖音账号“五个女博士健康美肤”及天猫店铺“青颜博士官方旗舰店”以北京大学、北京大学医学部及相关专家教授的名义为“‘YOUNGDORCTOR’青颜博士胶原蛋白肽饮品” 等产品进行宣传。

“经我部查明，该举报所涉及的五名人员均为我部往届毕业的博士研究生(其中二人疑似更名)，上述人员行为属其个人行为，与北京大学、北京大学医学部及相关专家教授无任何关系。”

另据澎湃新闻报道，“五个女博士”旗下产品并无保健食品备案，产品包装上也标识执行gbt31326植物饮料食品标准，但其在各类传播中不断强调产品美白、解决皮肤松弛等功效。

有律师分析称，虚假宣传依据广告法第55条之规定，将面临广告费用三倍以上五倍以下的罚款，或20万元（人民币，下同，3.85万新元）以上100万元以下罚款，严重情节的，可吊销营业执照。

中新网评：营销剑走偏锋不如踏实做好产品

引起争议的“五个女博士”广告，看似要素满满，想通过引起女性群体的共鸣营销自己，却引起反感、适得其反。

归根结底是因为企业在营销过程中本末倒置，把博眼球、搞噱头放在首位，忽视了对消费者的尊重。

过去这种“病毒式营销”可能会以新鲜感的噱头让人记住，但随着人们消费观念的日趋理智，效果已经逐渐适得其反。消费者需要好的产品，但是不希望在产品宣传中看到被标签化、丑化，更不希望被贩卖原本不属于自己的焦虑。

与其在营销上绞尽脑汁、剑走偏锋，不如踏实做好产品，赢得真口碑。“五个女博士”官网上介绍“用户第一、开放诚实、结果导向”是其价值观，希望这不仅仅是一句空话。