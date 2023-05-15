AI孙燕姿走红不能“天黑黑”

来源：北京商报

作者：陶凤

近日，无所不能的“AI孙燕姿”全网走红。B站上发布有大量相关视频，其独特的音色与唱腔搭配上与歌手本人风格或相似或迥异的歌曲，如《爱情买卖》《好汉歌》 等，成为互联网新宠。

真正的歌手孙燕姿，其音色与众不同，在唱片时代的商业价值凸显。她的声音兼具天然的皮象与骨象，又能本人个性表达和谐统一，很快在乐坛闯出一片自己的天下。

当AI成了孙燕姿，这一切颇为讽刺。如孙燕姿这般独特的音色，恰好成了AI技术最好的诠释。这项科技创新通过创建人工智能音频来模拟歌手，实现虚拟化的演唱。

AI孙燕姿的出现也引发了公众对于语音合成技术的强烈关注。在此之前AI曾让不少职业感到瑟瑟发抖，游戏画师、互联网写手都对眼前这个“竞争者”疑虑重重。

技术的底层逻辑是通过超大参数规模、超大训练集的模型，在算法层面大力出奇迹，结合人类的反复训练强化学习，达到惊人的应用效果。

由此，这些创新最先影响的便是一些文创行业，比如写剧本、画油画、做音乐，AI技术可以辅助创作、人机共同创作甚至纯机器创作。

不过，创新带来的福祉和反噬往往也在一念之间。尤其在文化艺术领域，对一些低门槛创作型工作形成“机器替代”是科技进步，但对创造性不假思索的拷贝和模仿则是技术“作恶”。

“人”的创造性独一无二。如果艺术家的版权得不到有效的保护，模仿者毫无约束地攫取数据肆意生成，真正的创作者只会无路可走。

孙燕姿唱过的歌曲AI孙燕姿可以，孙燕姿没唱过的歌曲AI孙燕姿也可以。大众娱乐时代，这些看上去充满了戏剧性，实则是个非常严肃的法律问题，涉及版权和知识产权的保护。

孙燕姿的音乐之所以深入人心，最本真的东西来自于个人特质，这种特质给予企划者灵感，给词曲创作者以启发，是歌手的人格在音乐制作过程中产生化反，甚至放置于时代与大众视野后，与广大听众产生的一种始料未及的碰撞。

这种碰撞不是随随便便生成的，这种塑造经得起来自于时间与大众最严苛的检验。而AI更像是孙燕姿唱的那首“天黑黑”，天空很大，但不能一直看不清楚。

AI孙燕姿所采用的人工智能技术纯属创新，但在不经过授权直接使用其他公司或音乐制作人的样本，是否已侵犯了他人的知识产权必须有个明确的说法。

从OpenAI用ChatGPT打开了人工智能新大门，人工智能生成内容以假乱真、数据泄露以及侵权的风险被进一步放大。针对目前生成式人工智能的发展与管理，业界早就忧心忡忡。

上月，国家网信办就生成式人工智能管理面向公众征求意见，抖音等短视频平台也要求AI作品显著标识。

监管介入、平台落实，是个很好的开始，但还需要对不同主体进行更明晰的责任认定，对不同的应用实践进行更严格的边界管理。