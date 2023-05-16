地铁站为何建在了“农田里”？

来源：新京报

作者：龙之朱

据央广网报道，中国浙江省宁波市地铁3号线高塘桥站，已建成将近四年却仍是“孤岛”。站点周边是大面积农田，没有配套道路通达周边小区，附近多个小区居民乘坐地铁不得不绕行很远。

为什么没有路？据建设方宁波轨道交通公司相关负责人介绍，这里按照规划有一条路，但由于地铁站及周边区域为永久基本农田，所以一直修不起来。当地规划部门相关人员也确认了此事，但表示地铁的选线权限不在规划部门，而在轨道、发改部门。

一个被居民视为可以拉近与城市距离的地铁口，竟然在长达近四年的时间里，乘客寥寥，不能不说是一个巨大的浪费，也是城市规划的一个败笔。

一方面，巨量的资金投入没有产生相应的社会效用，等同于“投闲置散”。据报道一个地铁站点耗资上亿元，如果有站点不能充分使用，无异于无效投资。

另一方面，每一个地铁站点本应是便利民众生活的“集散地”而非“孤岛”，眼睁睁看着配置先进的地铁站却不能、不便使用，周边居民当然不会满意。如此规划布局，显然不符合“以人民为中心”的理念。

客观而言，城市地铁线在规划时稍稍超前一点，综合考量城市发展的远景，尽可能地拉大城市框架等是惯常操作。但这里的“超前规划”，首先应该是科学规划，而非盲目决策。若罔顾国家法律、中央政策的规定，无疑走向了事情的反面。

近年来，包括杭州、南京、广州等多地爆出地铁站建在农田里的新闻，尽管各地有各种回应，但以“城市建设留白”的说辞也难以服众，归根结底仍在于城市交通建设缺乏统筹规划，地铁建设速度，大大超过了周边土地建设速度。

事实上，宁波地铁3号线高塘桥站规划时，周边土地即为基本农田。而永久基本农田经依法划定后，中国法律规定，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让永久基本农田，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经国务院批准。

但宁波地铁3号线并非国家重点交通设施，也就意味着陷入“死结”：高塘桥站附近的永久基本农田不可能转用或被征收。对此，当初做出线路和站点规划的部门和单位，应该为此负责。

事实上，宁波地铁3号线高塘桥站投运四年来，当地民众一直在向有关部门反映，却始终得不到一个明确说法。借此机会，当地不妨坚持问题导向，深入调查研究，致力解决当前问题。