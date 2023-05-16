年度“最吸金”本科专业出炉，信息技术类包揽前十

来源：中国网

作者：刘佳

2022年城镇单位就业人员平均工资最高的行业是什么？2022届本科毕业生月收入最高的本科专业是什么？十大高薪专业中就业满意度最高的是什么？——答案都是：与IT紧密相关的计算机类、电子信息类专业。日前，中国国家统计局发布2022年城镇单位就业人员平均工资数据，其分析结果与麦可思研究院即将发布的《2023年中国本科生就业报告》（以下简称《就业蓝皮书》）高度契合。

计算机、电子信息类等包揽本科高薪专业前十

5月9日，国家统计局发布2022年城镇单位就业人员平均工资数据。统计数据显示，2022年，无论是在城镇非私营单位还是在私营单位中，信息传输、软件和信息技术服务业都是年平均工资最高的行业，其后为金融业、科学研究和技术服务业。

《就业蓝皮书》中显示，2022届本科毕业生10大高薪专业，几乎都被与IT紧密相关的计算机类、电子信息类专业占领。

据2023年就业蓝皮书显示，2022届本科毕业生月收入最高的本科专业是信息安全（7579元人民币），其后是信息工程（7157元）、数据科学与大数据技术（7074元）、软件工程（7056元），应届毕业生起薪均超7000元。高薪排行榜排名第5至10位的专业分别为电子科学与技术（6971元）、微电子科学与工程（6889元）、网络工程（6878元）、物联网工程（6870元）、电子信息科学与技术（6761元）、自动化（6698元）。从这10个专业所属的专业类来看，五个属于计算机类，四个属于电子信息类。

信息技术类专业 本科毕业生就业满意度遥遥领先

月收入仅是衡量毕业生就业质量的重要指标之一，就业满意度、工作与专业相关度、离职率和毕业后主要从事的职业等也是本科毕业生就业质量的重要参考指标。

结合2022届本科毕业生毕业半年后月收入排前10位专业，《就业蓝皮书》分析显示，10大高薪专业中，网络工程、微电子科学与工程、信息工程的就业满意度较高，均超80%；软件工程的工作与专业相关度较高（81%）；微电子科学与工程、信息安全的职业稳定性更好，离职率较低，分别为12%、14%。互联网开发人员、计算机程序员、电子工程技术人员是2022届10大高薪本科专业的毕业生毕业后主要从事的职业。

网络工程、软件工程 连续10年进入本科高薪TOP10榜单

从2013届至2022届这10届本科生的就业数据来看，网络工程、软件工程已连续10年进入本科高薪专业TOP10榜单，信息工程、信息安全近10年来均上榜九次，物联网工程、电子科学与技术均上榜七次。信息安全专业的薪资已连续九年位居榜首。近九年来，该专业大学毕业生的薪资，从2014届的5026元上涨至2022届的7579元，表现尤为亮眼。

尤为值得关注的是，2016年开始招生的数据科学与大数据技术专业，首次上榜就冲到了高薪排行榜的第三位。数据科学与大数据技术作为一个交叉性很强的专业，主要研究计算机科学和大数据处理技术等相关的知识和技能，是2015年教育部公布的新增本科专业，首批申请开设该专业的仅北京大学、对外经济贸易大学和中南大学三所高校，于2016年招生。