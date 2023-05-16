脱口秀价值观不能“生锈”

来源：北京晚报

作者：张悦

5月13日，有网友发文称，笑果脱口秀演员的“梗”侮辱了人民子弟兵。5月15日，涉事演员李昊石道歉，称自己用了非常不恰当的比喻，深感愧疚与后悔；笑果文化回应称，已无限期停止李昊石后续演出工作。据北京晚报报道，北京朝阳区文旅局将介入此事调查，北京市文化执法总队已对相关公司进行立案调查。

脱口秀演员在表演时竟然说出侮辱人民子弟兵的言论，令人匪夷所思。人民子弟兵是怎样的存在？从过去到现在，从火场逆行到星夜驰援，不管是抗洪抢险的第一线，还是抗震救灾的最前沿，每一次人民有需要的时候，他们总会挺身而出。军人是全社会尊崇的职业，国家和社会无不尊重优待军人；不管是有意还是无意，侮辱子弟兵、损害子弟兵名誉，都是突破底线的行为，公众绝对无法容忍。

脱口秀作为一种新兴的娱乐方式，以其幽默和调侃的风格出圈，但这并不意味着可以只顾“笑果”不顾后果，也不意味着调侃的内容可以没有限制。如果连不能侮辱子弟兵这种底线都不知道岂不是毫无常识？如果知道不能越线岂不是明知故犯？涉事演员当然应该道歉，但侮辱子弟兵仅仅是“不恰当的比喻”？到底是脱口而出的“硬伤”，还是精心炮制的脚本，应该向公众进一步说明。底线失守已经令人愤慨，更可怕的是脱口秀表演的价值观已经严重“生锈”。

同样值得追问的是，涉事演员的表演内容有没有经过公司审核？如果没有经过审核就直接上阵，说明公司失责；如果经过审核还出现这样的纰漏，岂不是说明公司的价值观也大有问题？笑果文化在脱口秀行业颇具代表性，不仅意味着部分演员影响力大，也意味着观众给予了大量支持，公司和演员理应用严格的把关来回应。令人遗憾的是，笑果文化已经因为演员信马由缰受到多次质疑，除去此前因为吸毒被同样无限期停止其后续演出工作的演员外，李诞也曾因为广告文案被罚款。一而再再而三地“脱轨”，到底是好了伤疤忘了疼，还是压根就没当回事？

值得注意的是，从去年“全国女性脱口秀第一人”调侃疫情翻车，到此次涉事演员玩梗，都是线下演线上被讨论。由于网络视听节目具有一定的审核规则，一些演员常常是线上线下两套标准。线下距离相对较近，沟通方式甚至表达方式不妨与线上有差异，但这并不意味着可以在价值观输出上存在差异。脱口秀要把握的不是线下与线上的区别，而是通俗与低俗、庸俗、媚俗的区别。

笑果文化在回应中称，一直坚持牢记文化担当与职责使命，维护行业有序发展，为观众提供更好的戏剧内容。其实，与其等有了问题对演员无限期停演，不如平时对员工多点把门的限制，价值观的舵把不稳，必定要翻船。此事件对于脱口秀行业也是一次警示：作为一种新兴创作形式，公众对脱口秀已经有足够的包容和宽容，但是这不等于在底线问题上的纵容；只有拒绝低格调的搞笑、无底线的放纵、博眼球的娱乐、不知止的欲望，这一行业才可能走得更长远。