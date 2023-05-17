来源：微信公号“壹读”

作者：张艺

古代长篇小说《封神演义》的原作者可能怎么也想不到，“妲己总喂纣王吃葡萄”会登上热搜，被人们津津乐道，热度甚至盖过了武王伐纣的主线故事。

从上世纪八十年代的《封神榜》开始，《封神演义》到现在已经被翻拍了九个版本，然而细心的网友发现，无论哪一版，妲己都在不停地喂纣王吃葡萄。

妲己为什么总喂纣王吃葡萄？



有网友表示，因为在狐狸的世界里，葡萄是最美味的食物，妲己爱纣王，当然要把最好的喂给他吃；还有人认为，妲己希望通过以形补形的方式，让纣王拥有大葡萄一样水灵的大眼睛；更有《合成大西瓜》的游戏玩家表示，妲己想让葡萄在纣王嘴里合成大西瓜……

那么，抛开这些天马行空的想象，妲己喂纣王吃葡萄的原因到底是什么？为什么不喂别的东西呢？

真正的纣王能不能吃上葡萄



葡萄历史悠久，是世界上最古老的植物之一。

考古研究发现，在距今6700万年至1.3亿年的中生代白垩纪地质层中就发现了葡萄科植物。

葡萄在中国并不是外来物种。上世纪90年代，专家就在湖南道县玉蟾岩遗址发掘出公元前8000年前的野葡萄种子，证明了葡萄也算得上是中国的古特产，因此中国也是葡萄属的起源地之一。

而中国最早关于“葡萄”的文字记载出自于《诗经》。推及殷商时代，人们就已经可以采食各类葡萄了。

《诗经·豳风·七月》：“六月食郁及薁，七月亨葵及菽。”

《诗经·王风·葛藟》：“绵绵葛藟，在河之浒。”

《诗经》里的“薁”指蘡薁，是一种野葡萄，“葛藟”也是一种葡萄科植物。但是，这里的葡萄并不是人工种植的葡萄，而是自然生长的野葡萄，和今天我们所吃的种植葡萄不是同一种。

当代葡萄是西汉张骞出使西域后，带回了人工种植的大宛葡萄之“后代”，而大宛葡萄的用途本是酿酒。

《史记》：“大宛以葡萄酿酒。”

《汉书·西域传》：“大宛左右以葡萄为酒，富人藏酒至万斛，久者至数十岁不败。”

可见卒于公元前1046年的纣王，作为商代最后一位君主，是极有可能吃到国产野生葡萄的，只是吃不到现在这种又大又水灵的大葡萄。

狐狸吃不吃葡萄



纣王一直吃葡萄，那为什么我们看不到由九尾灵狐化身而来的妲己自己吃葡萄呢？

狐狸是肉食性动物，主要哺食小型地栖哺乳动物，像兔子、老鼠、松鼠都是狐狸的食物来源。其他鸡类、鸟类、蛙类、蛇类乃至昆虫也是它们的最爱。另外，狐狸也是随机杂食动物，还吃草莓、橡子、葡萄等莓果和浆果。

所以妲己不是不吃葡萄，只是在纣王身边，都有大鱼大肉了，怎么还看得上这小小葡萄呢？

关于狐狸爱吃葡萄的说法，目前能找到的是源于《伊索寓言》。一只饥饿的狐狸看到葡萄架上的葡萄，想吃但一直摘不到，就骗自己说肯定是酸的。于是就有了后来的“吃不到葡萄说葡萄酸”。

从这个角度看，妲己给纣王喂葡萄，其实是委屈自己，把心爱之物全都给了意中人。

为什么一定要喂葡萄？



在先秦的典籍中，早已出现很多种类的水果。桃、李、枣、梨、梅、杏、柿、瓜、山楂、桑椹等在商朝就已经能吃到，皇室的水果供应就更不用说了。水果这么多，为何妲己偏偏选中了葡萄？

首先，葡萄小巧玲珑，无论是青提还是紫葡萄都很轻盈，颜色晶莹剔透，像水晶一样，拿起葡萄可是比拿起大个的梨子好看多了。

其次，葡萄一口一个，不用剥皮就能直接吃，换种水果妲己还得提前削皮，切成小丁，工序复杂又麻烦。葡萄不仅投喂起来很方便，对吃的人来说，汁水不外流，喂和吃都优雅又不失风度。

最后，由于葡萄成串生长，果实密集，表示多子多福，寓意着人丁兴旺。但估计妲己当时也没想到这一层含义。

妲己不能换个其他小巧的水果喂纣王吗？能！

在2019年版的《封神演义》里，妲己就让纣王实现了“车厘子自由”，没喂葡萄，改喂大红樱桃。

葡萄的种种优点也使得它从众多水果中脱颖而出，成为影视剧的御用水果。

《延禧攻略》里的皇帝一口接一口地吃冰镇葡萄。

《甄嬛传》中的曹贵人在给皇上投喂葡萄时，甚至贴心地剥好了皮；颂芝为了讨好皇上，呈上了一盘圆润饱满的“阳光玫瑰”。

不得不说，葡萄在影视剧中呈现出的美感及方便性，确实是其他水果无法比拟的。

所以，在《封神榜》中，晶莹剔透的葡萄更美观，在妲己的纤纤玉手中也显得更有妖魅的氛围感，葡萄就成了妲己投喂纣王的首选。

葡萄更适合调情？



葡萄因形状圆、颜色紫，在多国文化中被认为是性的象征。

“紫葡萄”在中文语境中隐喻女性乳头，其中“紫”是因性经历丰富而变得成熟、魅惑的紫。

你没背过的唐诗《酥乳》，就用“紫葡萄”代指女性乳头，作者也是长安城平康坊（娱乐场所）著名性从业者赵鸾鸾。

《金瓶梅》第二十七回的“潘金莲醉闹葡萄架”是性描写的著名段落，展现了西门庆与潘金莲荒淫无度的生活。“葡萄架”这个意象自此有了新的内涵——淫欲，不仅指男女幽期密会之所，也指代性爱活动的空间。

《青蛇》中张曼玉饰演的小青用一颗葡萄成功勾引了许仙。小青衔着一颗葡萄喂给熟睡中的许仙，妩媚又充满诱惑。

在文化差异巨大的西方，对葡萄的认知与咱们意外地合拍。

起源于18世纪的法国洛可可风格在绘画方面偏向色情，主要刻画世俗男女情爱。在画家弗朗索瓦·布歇的作品《秋天的田园牧歌》和《他们是在想着葡萄吗》中，画的主角都是一对正在喂食葡萄的贵族男女。在这里葡萄被画家用作调情物，暗指男欢女爱。

除了文学作品及影视剧对葡萄赋予性的含义，葡萄对情欲还有现实促进作用。

英国伦敦萨里大学的研究者发现，产生性爱激素的大脑区域对葡萄糖水平十分敏感，而葡萄中的糖主要是葡萄糖，所以吃葡萄、喝适量的葡萄酒能帮助调节性功能，增强性感受。

一颗颗葡萄，里面充满了妲己投喂纣王的智慧，相比之下，那些觉得纣王吃葡萄太单调的网友们，太单纯了……