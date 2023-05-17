“翻车”的笑果：脱口秀流量傍身，资本局中催生40亿人民币估值

来源：新京报

作者：赵方园

“脱口秀演员HOUSE在演出中有不恰当的比喻，引起了观众争议，将无限期停止HOUSE后续一切演艺工作。”

笑果文化，又一次“翻车”。

5月15日，笑果文化相关负责人对新京报贝壳财经记者表示，演出后，第一时间对演员进行了批评，要求反省，并无限期停止后续一切演艺工作。

当天，据北京日报报道，北京市文化执法总队表示，5月15日上午通过网络巡查已获知此事，并已对相关公司进行立案调查。

9年时间，凭借《吐槽大会》《脱口秀大会》两大爆款综艺，笑果文化几乎成了脱口秀的代名词。流量加持之下，版图亦不断扩大——如今，旗下拥有李诞、王建国、庞博、杨笠、徐志胜等多位脱口秀演员，线下则开设自营脱口秀剧场“笑果工厂”。

资本同样嗅到商机，并押宝这一赛道。根据公开披露信息，2016年至2021年笑果文化共完成8轮融资。2021年3月，腾讯关联公司入股笑果文化后，估值超过40亿元（人民币，下同）。

尽管资本圈受宠，行业挑战却早已摆在公司面前。随着早年快速融资按下暂停键，王牌综艺陷入“综N代”困境，以及人才匮乏成为瓶颈，笑果文化能否持续营造“效果”已被打上问号。

HOUSE出圈，也很“魔幻”。

2022年《脱口秀大会5》中HOUSE分享了自己炒股被“割韭菜”的经历，成功实现“炸场”。HOUSE称自己工作3年后有了12万元的积蓄，然后决定裸辞炒股，幻想着能在两年之内实现财务自由。“我买的第一只股票，两天赚了8000块”。

然而好景不长，第三天第四天，HOUSE依次亏掉了4000元、6000元。在段子中，他点名股票代码600759（ST洲际）。

节目播出后，不少股民冲进股吧，一度使得600759占据热搜第一，ST洲际更是被外界称为“脱口秀概念股”。对此，ST洲际发布澄清公告，截至目前，公司生产经营未发生重大变化，请广大投资者理性投资。

时隔数月，对于此次演出引发争议，5月15日，HOUSE在其官方微博发文道歉：“我深感愧疚与后悔。我将为此承担责任，停止一切演艺，深刻反省，重新学习。”

当晚，新京报贝壳财经记者查询笑果工厂演员表发现，HOUSE已不在列。HOUSE微博账号主页显示，“因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态”。

于笑果文化而言，祸从口出的“翻车”事件已非首次。2021年，李诞因一则女性内衣广告涉嫌低俗，被北京市海淀区市场监管局处罚88万元。

中国国家企业信用信息公示系统最新一期年报显示，上海笑果文化传媒有限公司 （简称：笑果文化）成立于2014年5月，注册资本208万人民币，法定代表人及第一大股东为创始人叶烽，公司社保员工人数达307人。

对于业内来说，叶烽并不陌生，其先后经手了《加油，好男儿》《加油，东方天使》《今晚80后脱口秀》等多部综艺选秀节目。

企查查资料显示，叶烽持股占比34.73%，上市公司游族网络通过宁波梅山保税港区泽禧股权投资合伙企业持股13.58%，广西腾讯创业投资有限公司为第三大股东，持股比例为12.55%，脱口秀演员李诞（李瑞超）持股比例达4.58%。

多年以来，为了稳定核心人员，2018年5月，笑果文化持股平台笑乐文化新增了10名LP（有限合伙人，史炎2020年8月退出）。2020年12月，笑果文化增发股份成立笑放服务作为新的持股平台，目前两个持股平台持股量合计11.7%。通过笑放服务持股平台，脱口秀演员程璐、康洪（王建国）、梁海源、贾思皓、张博洋、王思文（思文）等也持有笑果文化的股份。

笑果文化在资本路上加速跑，还要追溯至2016年。这一年，《吐槽大会》出圈，笑果文化随之成为资本圈的“宠儿”。

当年7月，笑果文化相继获得了来自游族网络的天使轮投资、普思资本的Pre-A轮投资。根据游族网络2016年年报，其对上海笑果文化投资2125万元，持股比例为15%。彼时，笑果文化估值约为1.4亿元。

此后几年，笑果文化融资动作不断。2017年4月，笑果文化完成1.2亿元A轮融资，一个月后，再度完成A+轮融资，领投方为天图资本，华人文化、游族网络、南山资本跟投。

2018年3月30日，游族网络发布公告称，拟以600万元转让笑果文化1%的股权。此次股权转让公告也披露了笑果文化的财务状况——2017年营业收入1.82亿元，利润为1707万元。

2019年4月2日，笑果文化完成一轮工商变更，新增投资人南山星曜和天图东峰。2021年3月，腾讯关联公司入股笑果文化成为了其第三大股东。

根据公开披露信息，2016年至2021年笑果文化共完成8轮融资。2021年3月，腾讯关联公司入股笑果文化，持股比例约12.55％，本轮融资后，其估值超过40亿元。

凭借《吐槽大会》《脱口秀大会》两大爆款综艺，笑果文化业绩也并未让投资人失望。笑果文化CEO贺晓曦在接受采访时透露，第二季招商金额已近3亿元，创下了喜剧脱口秀网综招商的新纪录。

据贝壳财经记者统计，《脱口秀大会》第四季和第五季的广告商均高达10个，包括从第一季赞助至今的别克君威汽车，第四季延续到第五季的伊利金典牛奶系列。

此外，据贝壳财经记者不完全统计，大多数脱口秀厂牌票价为100元-200元。相比之下，笑果文化脱口秀的门票达到280元-880元/张。

一手捧红的演员同样开始为企业镀金。李诞、庞博、杨笠、徐志胜、王勉等脱口秀演员成为品牌代言新宠，频繁现身各大综艺。

“每个人都可以当五分钟的脱口秀演员。”

笑果文化将这一口号持续输出的同时，也让脱口秀走到聚光灯下。笑果文化《脱口秀营销白皮书》显示，截至2022年5月，中国脱口秀俱乐部数量已经从2018年的个位数增长至2021年的179家。2021年全年，中国线下商业演出多达1.85万场次，线下演出票房已超过2.24亿元。

另据大麦网发布的《2021五一档演出观察》显示，脱口秀演出票房较2019年涨了三倍，观演人次涨了六倍。

市场快速发展，笑果文化已形成了人才培训、经纪业务、线上节目+线下演出的行业生态链。笑果文化CEO贺晓曦在接受采访时透露，笑果文化的主要收入渠道为广告分成、节目制作、艺人经纪、音频产品收入和书籍出版收入等。

作为行业头部公司，笑果文化野心不小。“有些行业就应该只有一家”，笑果文化CEO贺晓曦此前在接受采访时称，希望笑果文化成为所有愿意讲脱口秀的人的第一甚至是唯一选择。李诞在谈到公司发展战略时曾说：我们喜欢这个市场只有我们。不要有第二名，不要有竞争。

不过，走到第九年，笑果文化开始陷入瓶颈期。两大王牌节目在经历爆火之后逐渐走下坡路。其中，《脱口秀大会5》豆瓣评分跌至5.0，创历届新低，《吐槽大会6》依旧杳无音信。

作为一家内容公司，笑果文化面对最多的批评则是“不好笑”“段子非常零散，没有爆款内容”。

脱口秀行业人才匮乏成为笑果文化亟须解决的难题。对此，笑果文化开启培养模式，贝壳财经记者了解到，目前，笑果文化训练营启动了“飞行计划”与“校园计划”，前者去往各个城市开展一日公开课。后者首次面向中国各大高校的在校生系统地介绍喜剧，两个训练项目均是免费。

笑果文化CEO贺晓曦在接受媒体采访时表示，“培训新人是件纯投入的事，但没有它就没有《吐槽大会》。”

或许正是因为综艺突破较难，笑果文化近两年不断在线上拓宽业务。联合腾讯视频、有态度文化推出女性成长话题剧《不讨好的勇气》，去年双11期间，李诞、徐志胜等笑果演员进入直播间开启带货。

笑果文化也在持续探索商业边界。据不完全统计，笑果文化与腾讯、阿里、滴滴、OPPO、京东、支付宝、美团等品牌实现跨界合作。

线下布局也是笑果文化产业布局重要的一环。今年年初，笑果文化分别在北美的13座城市进行14场演出。相关统计数据指出，14场演出共吸引1.2万人次观看。今年4月，位于北京东城区隆福寺的笑果文化线下喜剧空间“笑果工厂”开业，这是笑果工厂继上海、南京、苏州之后的第四个演艺空间。