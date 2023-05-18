中国调查：成家一定要有自己的住房吗？

来源：中国青年报

如今，年轻人谈婚论嫁，“房子”是绕不开的话题。在传统观念里，有房才有安全感。但随着买房压力越来越大，房子让许多中国年轻人，尤其是一线城市的年轻人，站在“婚姻”这道门外望而却步。成家时一定要有自己的住房吗？你能接受不买房就结婚吗？

前不久，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1512名35岁以下青年进行的一项调查显示，对于成家时要不要有自己的住房，67.1%的受访青年明确必须要有。同时，居住在一线城市、女性、已有自住房的受访群体认为应该有的比例更高。

拒绝租房结婚，受访女性比男性态度更坚决

1995年出生的郑月岚是土生土长的北京姑娘，丈夫也从小生长在北京顺义。她说，“土著”身份让他们小两口的购房压力小了很多。婚后，两人一直住在公婆名下的一套小两居里。两年前宝宝出生，空间一下子就不够用了。前不久，他们置换了一套110平方米的二手房，位于顺义马坡。在郑月岚的观念里，年轻人成家了就应该有属于自己的固定住处，“如果条件有限达不到，至少也要保证稳定”。

去年毕业于中国政法大学的袁杨，目前在家乡常州从事法务工作。他正计划着不久后与女友结婚，现在俩人正商量着在南京买房。“我认为年轻人在有能力的情况下，结婚了还是要有一套自己的房子。婚后过家庭生活，不再是一个人漂泊不定，房子是不可或缺的载体。”

李蜜研究生毕业后在广州一家外企就职，现租住在一间公寓里。从事风险投资的她对买房有着不同的观点。“从投资收益的角度考虑，租房是每月拿出一小部分收入，其余能自由支配，可以投资在其他收益率高的产品上。而买房对于不少家庭都是支付巨额首付，并长期背负债务，相当于把资产都套在了房产上，生活缺少很多快乐。”

对成家时买房这件事，李蜜没有很大的执念。“房子对我不是必需品。如果投资市场波动很大，没有合适的投资机会，我才考虑买房托底。毕竟房子作为固定资产，尤其是在一线城市，是比较坚挺的投资品类。”

调查中，67.1%的受访青年明确，成家时必须要有自己的住房，12.9%的受访青年表示没有必要，20.0%的受访青年认为要看情况。

交互分析显示，不同人群在成家购房上的态度存在一定差异。

在居住情况上，已有自住房的受访者最支持成家必须要有自己的住房（78.4%）。在生活城市上，一线城市的受访者对此认可比例最高，为73.0%，其次是二线城市受访者（67.7%）。

不同年龄中，18-25岁的受访者（70.4%）认为成家必须要有自己住房的比例最高，其次是30-35岁的受访者（69.8%）。此外，受访女性（67.7%）坚持成家时要有房子的比例略高于受访男性（66.3%）；同时，在认为没有必要的比例上，受访男性（14.4%）比受访女性（11.7%）高。两组数据对比可以看出，女性更加在意成家时是否有房子这件事。

“自己有了房才算是在一个地方生了根，能踏实地发芽、开花”

对于为何坚持成家时要有自有住房，郑月岚解释，她深受传统观念的影响，“租房就要面临不断搬家。自己有了房才算是在一个地方生了根，能踏实地发芽、开花，才是有了真正的家”。她说，房子本身就能给人很强的安全感、归属感，“我会不断地添置家居用品来装饰、充实这个小家。看着生活品质一点点提升，家也不断温馨起来，幸福感是很高的”。

在很多人心中，有房才有家。为何这种观念会普遍存在？78.5%的受访青年认为是因为自有住房能带来安全感、归属感，53.9%的受访青年觉得买房更能提升居住和生活品质。

“有了自己的房子，不管是未来育儿还是养老，都更加有自主性。”在袁杨看来，两人成婚后第一套房的置房费，应该主要由男方承担。“现在青年婚恋市场竞争激烈，有房也是男士经济实力的证明，能让女生更安心。”但同时他坦言，自己买房能有底气，一是家里人在经济上能支持，二是南京房价相对比较友好。他说，自己相中了南京鼓楼那一片，很繁华，可房价仍远比北京、上海这些一线城市的远郊区低了很多。

在李蜜看来，如今房价不低，刚工作没几年的年轻人大都没有多少积蓄，单靠他们自己，买房属实是件为难的事，而且买房也不应该是单独哪一方的事情。“只要两人感情坚固、相互信任，成家时也不一定非要有房，两人共同的家可以共同去奋斗和打拼。”

27岁的杨平是江西赣州人，现在武汉某检察院任职。他觉得，房子是生活的一种保障，也是一份家业，更是对对方的一种承诺，是两人共同生活的物质基础。他坦言，自己独自一人在异乡打拼，常有无处归根的孤独感。“如果在一个地方买了房、安了家，我才会感到是真正地融入了这座城，能让我十分地安心踏实。”

调查中，50.5%的受访青年认为在传统观念里自己的房子才是“家”，47.4%的受访青年觉得是出于家庭实际需求，为育儿养老提供安稳条件，22.9%的受访青年指出是受传统习俗影响，结婚要配置婚房。

北京市房地产法学会副会长兼秘书长、首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院教授赵秀池表示，对于产权房和租赁房，人们享有的权益是不一样的。租房的诸多不便，会坚定人们想要拥有自有产权住房的观念。而且中国自古就有“有恒产者有恒心”、购房置地是成功人生写照的看法。因此，很多人的人生奋斗目标就是拥有属于自己的住房，是能够理解的。“这样的奋斗目标没有坏处。年轻人就是要奋斗，无奋斗不青春。但同时，年轻人要根据自身实际情况来解决住房问题，没必要为了有房而背上巨额债务。租赁住房一样可以解决住房问题，同样能使生活更美好。”

参与本次调查的受访青年中，已有自住房的占32.7%，与长辈同住的占37.2%，租房的占21.2%，住宿舍的占8.1%。生活在一线城市的占29.4%，二线城市的占42.3%，三四线城市的占25.3%。男性占44.2%，女性占55.8%。18-25岁的占25.0%，25-30岁的占50.0%，30-35岁的占25.0%。