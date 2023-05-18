“10万元买八套房”，鹤壁会是下一个鹤岗吗

来源：澎湃新闻

作者：朱昌俊

又有一座“鹤字头”的中国城市因为房价火了，这次不是鹤岗，而是河南小城鹤壁。近日，“10万元买8套房”的消息，让鹤壁冲上热搜。相关报道显示，一名网店经营者最初为寻找仓库，先后在多个城市购入低价房产。在鹤壁，他曾买下八套房产，总计花费10万元（人民币，下同，约1.9万新元），最便宜的一套才1000元。

这样的消息一出，很多人几乎是条件反射地想起此前因为房子“白菜价”而火遍全网的鹤岗。从多家媒体的报道来看，该个案的真实性似有疑问——河南省自然资源和规划局不动产登记交易中心工作人员就回应称，目前没有查询到有1000元房产交易的登记信息。不过，虽说此事的曝光是不是与刻意营销有关还尚待观察，但鹤壁当地存在一些超低价的房子，应该是事实。如有中介平台的数据显示，鹤壁部分区域的二手房均价只有几千元。这置于当前的三四线城市中，算得上是刷新大家的想象了。

但是，如果就此认为在鹤壁已遍地是几千元一套的房子，则明显是一种想当然。就连当事人也承认，“10万元买8套房”算是特例，而其所购的低价房，也主要是用于做仓库。并且，从中介平台的信息来看，这些房子多位于鹤壁的老城区，大多都是有二十来年历史的“老破小”，甚至有的连房产证都没有。与此形成鲜明对比的是，当地新区房屋单价还是要六七千。因此，仅从“10万元买8套房”的个案就将鹤壁与鹤岗划等号，显然是不准确的。

比较起来，鹤壁与鹤岗，确实有一些共同点。比如，两座城市的发展在相当长时间里都是与煤矿资源高度绑定；目前也都处于人口流失状态。但是，区别同样明显。比如，相对于鹤岗已沦为资源枯竭型城市，近年来鹤壁通过发展其他新兴产业，已经改变了“一煤独大”的发展格局。除了产业结构差异，身处中原大地的鹤壁，交通区位乃至气候条件，也比鹤岗好得多。比如，鹤壁到北京的高铁时间，最快不到2小时。在这个意义上，鹤壁与鹤岗未必真能划入同一类型城市。

当然，大家议论鹤壁会不会成为第二个鹤岗，不仅仅是说“低房价”，也还有一个隐含的推测：会不会因为房价低就给城市带来更多改变？然而不得不说，鹤壁以及其他同样有低价房的城市，恐怕更难成为第二个鹤岗了。

实际上，当大家把注意力聚焦在鹤岗身上时，都有意或无意地忽略了一个事实，那就是在鹤岗现象引发关注后，有媒体统计，中国全国至少有20个城市出现了几万元一套的“白菜价”房子，其中甚至还包括山东乳山的海景房。然而，除了鹤岗，其他城市罕有因为房价低而带来真正可持续的变化——哪怕是关注度。就此来说，鹤岗又是幸运的，它不仅抢占了先发优势，也因相对的距离感，而被赋予了一层更厚的滤镜，并由此获得了流量的垂青。

更不容忽视的一点是，较之于鹤岗开始声名鹊起的2019年，过去几年全国房价走势及购房者的心理预期均已发生明显变化。如从去年开始，越来越多的人发现，房价“只涨不跌”的神话已经破灭，哪怕是一线城市。在这种背景下，未来产业和人口基本面不佳的城市出现白菜价房产现象的概率实际是在上升的。围观者对此的反应，也自然会更趋向平淡。

实事求是地说，如果真愿意买几万元一套的房子，在如今不少三四五线城市的老城区，其实都是有机会的。可以说，未来出现超低房价的城市或会越来越多，但大家对拥有“白菜价”房子的城市，可能也会越来越失去新鲜感。

其实，即便是鹤岗，大家也能够发现，尽管舆论的聚焦带来了一些房屋交易的活跃，但与此同时，诸如“第一批在鹤岗买房的人已经走了大半”，“3万元房子，几个月后2.2万卖”的消息也开始多起来。更有中介直言，“网络上的讨论再火热，真正来到鹤岗定居的年轻人还是少数，十位买房者，可能只有一位下定决心来到鹤岗。”这或是“白菜价”房屋城市滤镜背后，更完整的真相。

经由鹤岗这个特殊案例，越来越多的人或也发现，真要在现实中找一座房子白菜价的“理想之城”没那么容易。毕竟，房价的高低终究只是人们选择城市的因素之一，那些缺乏足够产业支撑、就业机会的城市，即便是房价再低，也只能是极少数人的选择。房价是城市综合发展状况的信号之一，白菜价房屋现象的增多，说明部分城市正面临可持续发展的烦恼，这可能才是比热搜新闻更值得关注的真问题。