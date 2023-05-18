法医回应峇厘岛命案自杀疑问：自杀伤口和他杀有所不同

来源：红星新闻

印尼峇厘岛巴东县的金巴兰洲际酒店5月1日早晨发生命案，两名中国公民身亡，男性死者为李驰明（音译）、女性死者为程嘉楠（音译）。印尼警方5月17日就此害案召开新闻发布会通报了调查结果，称程嘉楠是被男友李驰明杀害。随后，李驰明用碎啤酒瓶子自残，刺伤自己的颈部和身体其他部位，最后因失血过多死亡。

“男方都意图自杀了，还爬到酒店走廊干什么？”“男方为什么自残给自己造成20多个伤口？”……针对中国网友的疑问，红星新闻记者采访了一位从业超过20年的法医，对相关情况进行分析。

据澎湃新闻报道，《巴厘邮报》一篇报道详细阐述了受害人的尸检结果：程嘉楠头部及四肢均出现瘀伤，鼻子和嘴里、呼吸道中均发现了白沫，其内脏器官检查结果显示，受害人此前出现窒息或缺氧迹象。“结论是其因遭钝器重击受伤，并死于溺水。没有发现服用药物迹象。”

李驰明的尸检结果显示其全身有20处伤口，颈部左右两侧也发现开放性伤口，额头有瘀伤。警方结论称，其颈部的开放性伤口导致血管被切断，其身上发现的多处伤口系自残伤口，死因是颈部受到剧烈暴力，左右静脉血管断裂失血过多而死。

中国驻登巴萨总领事馆工作人员17日下午向红星新闻记者表示，此事以当地警方通报为准，具体情况不便透露。程嘉楠户籍所在地九江市公安局相关工作人员也表示，此事以事发地警方的通报为准。

印尼警方这一调查结果发布后，引发众多中国网友的疑问。“男方都意图自杀了，还爬到酒店走廊干什么？”“男方为什么自残给自己造成20多个伤口？”……对此，红星新闻记者采访了一位从业超过20年的法医，对相关情况进行分析。

该法医认为，从目前印尼警方所披露的案情和尸检结果看来，印尼警方所得出的李驰明杀害程嘉楠后自杀这一结论可以接受，“这个案件的现场，在有经验的法医看来应该并不复杂，判断死亡性质并没有太多的技术，比较容易判断出案子的基本性质。”

该法医对红星新闻记者介绍，自残自杀留下的伤口和他杀有所不同，有经验的法医基本都能够进行判断。其表示，自残自杀首先有一个惯用手的问题，是左利手还是右利手，留下的伤口都会不同。另外，从法医学角度来讲，自己形成的伤口和他人形成的伤口相比更有规律性，更集中，而他人形成的伤口就比较凌乱，基本没有规律。

此外，如果是自己形成的伤口，可能会更加密集，在相关部位留下多条试切痕。“就是一开始下不了这个狠心，进行多次尝试，这样就会留下多条比较规律的同类伤口，法医学上叫试切痕。”

对于此前媒体报道中所称李驰明的背部所留下的伤口，以及众多网友对于“自残是否能够在背部形成伤口”这一质疑，该法医认为并非无法做到。“关键在于背部的伤痕在什么地方，是不是位于他的手无法达到的地方，除非在颈后部靠近脊柱的地方，是人手无法自己达到的地方。一般在手能够到达的地方都能留下伤口。”

该法医表示，根据印尼警方披露的案情，李驰明和程嘉楠并非同时死亡，女方死亡在前，男方死亡在后，死亡的方式也不一样。“现场有破碎的啤酒瓶，伤口尽管在背部，但如果说能够自己形成，又没有第三者进入到现场，加上财物都没有丢失，女方还是死在浴缸内。这种情况应该符合男方先杀害女方再自杀这样的情节。”

该法医还认为，男方清晨身上带血，赤裸爬出房间的这一举动也能够理解，“因为他自残了以后，而且是颈部一个大血管的损伤，他这时候可能又有一种求生的欲望了，可以爬出来。”