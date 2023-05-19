对择业“空窗期”毕业生，社会不妨多些宽容

来源：《新京报》评论

作者：韦柳伊

最新公布的中国4月份就业数据显示，青年失业率继续上升，达到20.4%，这让大学生就业难的问题再次被聚焦。

最近一段时间，互联网上掀起的“全职儿女”“脱下孔乙己的长衫”“中国人能不能拥有GAP（短暂的休息）”等一系列讨论，折射出当下一些毕业生面对就业问题的心态转变。这些话题看似是在探讨毕业生就业新出路的可能性，但也折射出当下毕业生群体缺乏就业安全感，饱受就业焦虑困扰的心态。

值得注意的是，其中相当一部分就业焦虑，来源于“应届生身份”所带来的“精神内耗”。

应届毕业生是国家重点保障的就业群体，党政机关、企事业单位每年会留出数量可观的应届生岗位，民营企业也普遍在管理培养等方面对校招员工有所倾斜。因此，越来越多毕业生将应届身份看作只有一次的“护身符”，不免滋生出患得患失的焦虑情绪。

近年来，受疫情等因素影响，就业形势日趋严峻，毕业生求稳心态凸显，考研、考编成为应届生的普遍选择。而那些失利的考生，往往为了保留应届身份选择暂缓就业。

按照相关规定，毕业时未落实工作单位的高校毕业生，可将户口档案在学校留存两年，保留应届身份以继续寻找合适的工作，也就是所谓的“择业期”。但在实际招聘过程中，一些用人单位对处于择业期的毕业生认可度并不高。查询部分互联网企业招聘信息发现，这些企业几乎都不接受此类群体的校招简历投递。类似的门槛限制，加剧了部分择业期毕业生的就业难度。

不仅如此，不少用人单位和学生家长对待就业的观念也较为陈旧，不接受择业期等新境况，不认可大学生从事体力劳动或互联网新兴职业，动辄认为“书白读了”“有辱斯文”。这些落后的观念在今天仍有市场，也客观上加剧了青年学生群体的就业焦虑。

针对应届生就业难，国家层面已经开始采取行动。5月15日，人社部等十部门启动实施“百万就业见习岗位募集计划”，聚焦的正是离校择业学生和青年失业人群。类似的就业帮扶计划，无疑给了择业期毕业生更多就业机会。

此外，越来越多党政机关、企事业单位在招聘公告中注明“在两年择业期内未落实工作单位的毕业生视同应届毕业生”，也是一个积极的趋势。

与此同时，用人单位也不妨更加宽容一些。择业期不断尝试导致简历存在空白，并不能说明求职者能力的优劣。破除不合理门槛限制，给予平等的应聘机会，不仅有利于缓解择业期毕业生的就业焦虑，更有利于用人单位招聘到符合需求的人才。

青年群体思维广阔，观念崭新，正处于确定事业方向的开端，即使短时间内处于择业“空窗”，也无须过分自我苛责。重要的是保持信心，让自己的就业择业观念更加多元，更加适应社会需求。

作为2023年应届毕业生，笔者过去一年中也经历了诸多尝试，很长一段时间都处于迷茫焦虑之中。在社交平台与同龄人“吐槽”、互相打气，也已成了我一种生活的常态。但与之相对应的是，我也经常重整精神，刷新自己，随时做好出发的准备。

总之，社会对毕业生就业不妨多些宽容姿态，从制度设计、用人心态、发展眼光看待大学生就业，织好就业容错率这张“安全网”，让青年人更加从容地找到适合自己、适应社会的就业节奏。