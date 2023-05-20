派出所所长戴名表开豪车，何以刺痛大众神经？

来源：澎湃新闻

作者：方圆

“罗庄公安分局双月湖派出所所长赵某戴名表开豪车”一事，5月18日引起网络关注。山东临沂市公安局当天通报称，已派出调查组针对反映的情况进行全面调查；19日上午，临沂市公安局相关负责人回应称，该所长赵某确实有网传劳力士手表，但为其老公购买，网传豪车也系其老公所有，其老公为某公司董事长。

从引发网络关注到回应、介入调查，再到公布初步的调查结果，当地的态度和行动都是值得肯定的。不过，针对这一事件，公众还是没有完全放下心来，很多网友认为，一位基层派出所所长戴劳力士、开奥迪A8，展示出的形象本身就是不合适的。

那么，在个人和家庭收入合法的前提下，党员干部能不能开豪车、戴名表？

这其实并不是一个模糊地带。早在2015年，中央纪委监察部网站（现中央纪委国家监委网站）就曾发文称，“生活奢靡、贪图享乐”主要是指党员背离了党章要求的“吃苦在前，享受在后”的义务和《中国共产党廉洁自律准则》“尚俭戒奢”的要求，在日常生活中，讲排场，比阔气，动辄挥金如土，恰如群众批评的那种土豪气。这类行为“明显超过当地正常生活消费水平和群众对党员应当是社会主义新风尚和社会主义荣辱观带头践行者的要求”。

面对网友质疑和批评，赵所长解释称，反映人是一个案件的当事人，她在办公室接待这名当事人时被偷拍了图片，“我要是办案子达不到他满意，他就开始往我身上引，用这种手段让我就范，我也不可能（答应）。”但是，舆论对于派出所所长戴名表开豪车的关注，重点并不在这里。

近些年，从“表叔”杨达才开始，网络对于中共党员干部廉洁形象的监督，已经形成了一个默契：看看他（她）手腕上的表是什么牌子、价值多少。名表作为一个反腐倡廉的符号，一直牵动着网友的神经，不少党员干部就是因为在公开场合、工作场合露出了名表，从而被查出经济问题或生活作风问题。

而从传播学的角度来讲，一个热点事件的传播，本身就是由很多个符号化的具象组成的。劳力士作为一个人尽皆知的奢华品牌，本身就是一个财富符号，当它和公职人员，特别是一线执法人员的外在形象搭配在一起，必然产生巨大的冲突，进而冲击着大众心理的接受底线。

具体到赵所长这起事件，如果其在单位窗口公办、外出执法时，身着警察制服，露出手腕上金灿灿的劳力士手表，这显然更容易“刺痛”大众的眼睛，进而引发质疑、遭受批评，也在情理之中。

公务人员，尤其是重要岗位的党员干部，公众形象是非常重要的。这并不是一个简单的个人经济消费自由权的问题，如前文所述，对于公务人员的工作生活行为（作风），是有特定要求和约束的。派出所所长公务时戴名表开豪车，不仅违背了党和政府对公务人员的廉政纪律，也损害了人民警察在公众心目中的形象。

那么，赵所长会觉得委屈吗？我们不得而知。但是既然作为派出所所长，就必须以“所长”的要求规范自己，这就是派出所所长戴名表开豪车的关注点之核心，也是所有公职人员可以从这件事上引以为戒的关键。

眼下，临沂市公安局表示会进行“全面调查”，人们也期待着“调查全面”。而按照对党员干部的有关要求，当地纪委监委部门也不妨介入，这是对赵所长负责，也是就媒体和社会各界对公安执法人员监督的回应。