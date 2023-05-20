把XYY染色体等同于犯罪基因，既武断又不科学

来源：新京报

作者：罗志华

多了一条Y染色体就是犯罪基因？近日，这番关于“犯罪基因”的讨论在中国引发热议。

据界面新闻报道，5月16日，某自媒体博主称，“准宝妈孕检查出胎儿有XYY超雄基因，一群人急劝打掉孩子：不要重现贾沛然悲剧。宝妈却选择安心待产…XYY染色体孩子能要吗？要不要打掉？”此言论一出，引发网友对超雄基因、犯罪、堕胎话题的关注。

从表面看，这一论调似乎有些道理。女性为XX染色体，男性为XY染色体，Y染色体是决定雄性性别的染色体。XYY多了一个Y染色体，称之为“超雄基因”也算贴切。

在很多人看来，雄性具有攻击性，以此而论，“超雄基因”就具有双倍的攻击性，因此似乎更容易犯罪。

然而，这样的推理，往往并不具有科学性。雄性具有很多特点，倘若XYY染色体孩子“生下来就是罪犯”，以同样的逻辑而论，也可以说这些孩子天生具有男性双倍的优势，甚至生下来就是“超人”。但如此推断，显然是不正确的。

必须承认，我们对基因的了解还很有限，更不能将肤浅的推断当作必然。尤其是，人的性格、爱好、天赋等个人特质，是综合因素导致的结果。就算基因形态与个人特质存在一些关联，其影响也有限，将一种基因形态解读为一种特质，不仅缺乏理论依据，而且在逻辑上也属以偏概全。

再者，用贾沛然悲剧来论证“犯罪基因”，更无科学性可言。据《京华时报》2012年报道，90后青年贾沛然涉嫌强奸一名4岁女童，并将对方残忍杀害，被判处无期徒刑。

当时，就有人猜测，贾沛然属XYY染色体，却没有确切证据。因此，用“贾沛然悲剧”来强调XYY染色体的危险性，显得十分牵强。

退一步讲，即使贾沛然属XYY染色体，也决不能因此认为XYY染色体就是“犯罪基因”。因为以同样逻辑推断，贾沛然的血型、甚至特殊发型等，都能被当作犯罪原因。

近年来，滥用基因检测技术现象十分常见。比如，通过基因测序，开展所谓性格诊断和潜能开发，预测孩子的天赋，确定孩子的发展方向，甚至检测进取心、节俭程度、焦虑抑郁倾向等做法，都十分普遍。

除了商业炒作，随意解读基因现象也很常见。比如有单位招聘时，要求对应聘者实施基因检测，并将特定的基因形态应聘者排除在外。

还有人提出“基因反腐”等奇谈怪论，认为贪腐人员或许具备相似的基因形态，因此应禁止具有这些基因形态的人入职特定的岗位。将XYY染色体当作“犯罪基因”，是随意解读基因的又一典型表现。

XYY综合征是一种性染色体异常，在语言表达、智商等方面或许会存在一些障碍，还可能会出现学习障碍、注意力缺陷／多动症和轻微的品行障碍。这些基于临床观察得出的结论具有较高的可信度。通过医学科研而非道听途说和想当然地推断来了解此病，才是正确的做法。

也正因此，准宝妈需要严格筛查，检查胎儿是否为XYY染色体，若真如此，那是否生育则应当慎重考虑。但无论如何，都应给予这些父母更全面和动态的医学评估和指导，然后由他们根据自身情况作出决定。

在此背景下，给XYY染色体的孩子打上“犯罪基因”的烙印，就显得极为武断和不道德。