当笑果笑不出来，脱口秀“玩梗”的边界在哪里？

来源：中国新闻网

作者：韦香惠、王祎昕

连日来，脱口秀演员李昊石（艺名：House）在节目中发表不当言论侮辱人民军队事件仍在持续发酵。被称为“冒犯的艺术”的脱口秀，创作边界在哪里？从李昊石事件中，从业者应该获得哪些警示？

“脱口秀也不是法外之地”

网络知名法律知识博主、中国政法大学教授罗翔曾在《脱口秀大会》上对笑果文化说“脱口秀也不是法外之地”，李昊石事件发生后，“罗翔神预言”也成了热搜词条。

目前，笑果文化旗下艺人李昊石已经被公安机关依法立案调查。

北京市文旅局对笑果文化作出将近1400万元（人民币，268万新元）的罚款，此后，北京、上海也对笑果文化作出停演要求。目前，笑果已无门票在售，同时，其他多个脱口秀公司也有临时取消演出的现象。

北京市岳成律师事务所高级合伙人岳屾山向中新网介绍，按照《中华人民共和国军人地位和权益保障法》相关规定，军人的荣誉和名誉受法律保护。军人获得的荣誉由其终身享有，非因法定事由、非经法定程序不得撤销。

任何组织和个人不得以任何方式诋毁、贬损军人的荣誉，侮辱、诽谤军人的名誉，不得故意毁损、玷污军人的荣誉标识。侵害军人的合法权益，依法承担民事责任。构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2020年9月，文化和旅游部还发布了《关于深化“放管服”改革促进演出市场繁荣发展的通知》，特别指出要重点加强脱口秀等语言类节目的内容审核和现场监管。

人人都能讲五分钟的脱口秀有啥问题？

《脱口秀大会》第四季节目上，笑果文化的创始人之一，同样作为资深脱口秀演员、编剧的李诞多次提到，人人都能讲五分钟脱口秀。

脱口秀表演近年来受到中国年轻观众喜爱，笑果文化连续举办多季《脱口秀大会》，一度使其成为现象级综艺产品。但关于脱口秀的表达尺度一直受到争议。

陆晓是脱口秀节目的资深观众，她向中新网表示，不能把脱口秀和“冒犯”划上等号。“有一个男演员，一上台就用‘小娘们’的三个字，并且不停的重复，那个瞬间就非常不适。”陆晓说，可能演员认为是在玩梗，但从观众角度来看，玩梗是为了让人主动思考社会问题，而不是挑起极端对立。

在从业者看来，脱口秀表演的门槛变低是行业乱象频发的原因之一。“没有人教给他们艺德，没有人告诉他们什么叫衣食父母。跟当年的直播行业一样，可能还需要一段时间的沉淀。”此前，有脱口秀演员接受中新网采访时说道。

有投资人认为，笑果此次出事则反映出在内容风控方面的缺失。

5月17日，笑果文化发布的声明承认抱有侥幸心理。声明称，对于此次HOUSE事件所造成的恶劣社会影响，今天，北京市文化市场执法总队做出了严肃处罚。由于我们在思想上存在侥幸心理，在管理上存在重大漏洞。

专家：脱口秀不能以突破主流价值观来博人一笑

“脱口秀考验的是用智慧的方式，对社会现象、不良现象的评点、剖析，而不是以国家文化、价值观和基本精神为突破口来博人一笑。”

中国电影评论学会副会长、北京师范大学教授周星接受中新网采访时表示，近几年语言谈话类节目一些出格的表现主要是在相对宽松和开放的环境下，演出者对国家政治意识形态的忽略和炫耀式的抖机灵。

“观众需要的是有思考性的脱口秀节目，对社会不良现象的犀利剖析，对日常生活中注意不到的不当行为可以生动揭示，而不是演员无限调侃取悦。”在周星看来，语言类节目易在无形中影响受众对艺术文化的认知。因此，创作必须有边界，要有法律意识，坚持主流价值观。

周星认为，此前一些演员凭借广泛的受众基础，一再被纵容，造成表演肆无忌惮，突破底线，这样的现象必须警惕，加强监管。