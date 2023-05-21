全面实行错案责任倒查，让办案质量不留“瑕疵”

来源：新京报

作者：柳宇霆

中国政法领域改革，仍在不断向纵深推进。

据央视新闻报道，5月19日，公安部新闻发言人在新闻发布会上介绍，公安部聚焦执法公正，把严格规范公正文明执法要求贯穿于执法活动全流程，全面实行办案质量终身负责和错案责任倒查制度，切实加大对执法不作为、乱作为和趋利执法、选择性执法等突出问题的整治力度。发言人还强调，要在派出所等基层执法单位实施法制员制度等，预防和减少执法问题的发生。

实际上，在近年来的实践中，我们都能看到，一些退出多年的“老政法”，相继因为历年陈案被查处。不以时间推移而迁就，不因年代久远而放纵，退休多年的“警虎”落马，体现出了办案质量终身负责和错案责任倒查制度的刚性硬度。

法治是时代的回响。这些年来，随着社会的快速发展，从学界到职能部门，对确保办案质量和错案责任倒查的认识，也在不断深化。此次公安部明确“全面实行”这一制度，也意味着中国政法领域的纵深改革，又迈出了一大步。

回顾中国法治建设历程，可以看到，关于办案质量终身负责和错案责任倒查，早已进入政法改革“总盘子”。党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中，即提出了“实行办案质量终身负责制和错案责任倒查问责制”的顶层设计。2013年8月，中央政法委下发《关于切实防止冤假错案的规定》，明确规定“法官、检察官、人民警察在职责范围内对办案质量终身负责”。

其后，最高法、最高检、公安部在下发的《关于完善人民法院司法责任制的若干意见》《关于完善人民检察院司法责任制的若干意见》《公安机关人民警察执法过错责任追究规定》中，也对此予以规范，明确“因故意或者重大过失造成错案，不受执法过错责任人单位、职务、职级变动或者退休的影响，终身追究执法过错责任”。

而此次公安机关的最新举措，是对原有“执法过错责任追究”制度设计的全面升级。首先是压实了责任链条，从原有的“执法过错责任终身追究”，变为“办案质量终身负责”，顾名思义，“办案质量”提法的针对范围更广，对执法人员要求更严，标准也更高。

此次“升级”突出了实践落地，尤其是“全面实行”的措辞，意味着办案质量终身负责和错案责任倒查制度，将不再囿于一域，在各级执法机关都会得到全面落实，真正实现全领域、全覆盖、无死角。

这一举措也有利于形成配套体系，包括推进执法监督管理机制和执法责任体系改革，全面完成派出所等基层执法场所的办案区规范化设置，推行“一站式”执法办案管理中心模式，实现全链条、闭环式、可追溯的监督管理等举措在内，与办案质量终身负责和错案责任倒查制度同频共振，进一步形成合力，打出组合拳。

推动执法规范公正文明，是法治中国的核心追求。公安机关身处执法一线，与公众面对面打交道，办案质量如何，关乎当事人的切身利益，在网络时代的加持下，任何一点“瑕疵”，都可能酿成次生风波，甚至是灾害。

从“实行办案质量终身负责制和错案责任倒查问责制”，到开展政法干部队伍教育整顿，再到全面实行办案质量终身负责和错案责任倒查制度，勾勒出一条清晰的规范执法，确保公正文明的法治路径。

法治中国，前进不止。将确保办案质量作为执法人员的终身责任，用错案责任倒查避免执法过错，有利于实现执法规范公正文明，推动公安工作法治化水平和执法公信力不断提升。更重要的是，这也会让民众在每一起案件办理、每一件事情处理中感受到公平正义，指向一个更文明、更可亲的法治中国。