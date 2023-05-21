来源：“北青深一度”微信公众号

作者：李一鸣

中止审理一年多后，吴谢宇坐在被告席上，再一次为自己争取免死的机会。

2015年7月10日，吴谢宇在家中杀害其母谢天琴。2019年4月21日，逃亡多年的吴谢宇被抓获，2021年8月26日一审被宣判死刑。

一审宣判11天后，吴谢宇提起上诉。2023年5月19日上午9点，吴谢宇弑母案在福州市中级人民法院第二法庭二审开庭。

二审庭审中，辩护人将重点放在吴谢宇的犯罪动机，以及吴谢宇是否患有精神疾病上，辩护人认为吴谢宇作案时受精神病性症状支配，不能正确辨认自己行为在法律上的意义、性质，作用和后果。对此，出庭检察官表示，吴谢宇是经过预谋后作案，过程逻辑清楚，甚至有意识地去清理现场。

庭审最后，吴谢宇缓缓起身，表示自己罪恶滔天、罪有应得，在几度哽咽中的最后陈述中说：“不管怎么判，希望给我一条生路，活着去赎罪。”

关于精神疾病、家族病史

对于吴谢宇来说，2015年7月10日是他人生的转折点。在这天之前，他是同学们口中的“宇神”，是福建仙游老家里唯一一位考上北大的高材生；而这天之后，他是用残忍手段弑母的凶手，是伪造身份、隐瞒真相，骗取亲友144万元（人民币，27万新元）的犯罪嫌疑人。

法院一审查明，吴谢宇在其父亲病故后，认为母亲谢天琴生活已失去意义，于2015年上半年产生杀害谢天琴的念头。2015年6月，吴谢宇购买了防水塑料布、防油桌垫、干燥剂、防潮剂、防霉包、抽湿器、真空压缩袋抽气泵、隔离服等，还买了刀具，包括剔骨刀、菜刀、手术刀、雕刻刀、手机贴膜用刀、锯条等等。在杀害谢天琴后，他在尸体上放置床单、塑料膜等75层覆盖物及活性炭包、冰箱除味剂。

在杀害母亲的那一刻，吴谢宇的内心世界是怎样的，一直是外界关注的焦点。据该案二审一位旁听人员透露，二审中，针对吴谢宇的精神状况，其辩护人提供了新的证据。

吴谢宇的辩护人在庭上表示，有多名法学、法医学专家学者、精神科专家先后对在案证据进行了专业审查，认为吴谢宇的行为之所以难以理解，在于其在案发时罹患重度抑郁症发作伴精神病性症状，作案时辨认、控制能力下降或丧失。辩护人认为，2015年7月10日，吴谢宇杀害母亲谢天琴时受精神病性症状支配，不能正确辨认自己行为在法律上的意义、性质，作用和后果。

除了专家意见外，辩方还在庭上提出吴谢宇具有家族精神病史。据此前媒体报道，吴谢宇的代理律师曾向法院提出对吴谢宇进行精神病司法鉴定，但法院和检察院均未对吴谢宇启动精神病司法鉴定程序。

针对精神鉴定一事，出庭检察官则表示，吴谢宇是经过预谋后作案，过程逻辑清楚，杀害母亲后，还有意识地去清理现场，这些行为都能说明吴谢宇完全有刑事行为能力，没有做精神病鉴定的必要，遂驳回申请。

在庭审中，就吴谢宇是否有家族精神病史，检方也补充了相关证据。检方确认吴谢宇的两位亲属分别患有精神分裂症以及智力障碍，但根据有关证人的证言证词，检方认为上述两位亲属的精神病症是外力刺激所致，而非家族遗传，否认吴谢宇具有精神病家族病史。在本次庭审中，检方认为，吴谢宇杀人时认知清晰，目标明确。

关于“扩大性自杀”

据旁听人员透露，吴谢宇的辩护人在二审中提出，多位法学、精神病学专家一致认定吴谢宇系因重度抑郁症发作导致“扩大性自杀”。

据法医学专业文献解释，“扩大性自杀”又称怜悯性杀亲。患者在严重的情绪低落的状态下，感到困难重重，前途无望，有强烈的自杀企图，并决意以自杀摆脱痛苦，但是想到自己的亲人活着“痛苦”，为了免除亲人的痛苦和不幸的遭遇，常将自己的配偶或儿女杀死后自杀。它是抑郁症患者杀人的原因之一。

吴谢宇曾自述，他从2014年下半年开始产生自杀的想法。当时，他在北大附近一座大厦上英语课，每次下课后的晚上都会跑到大厦的18层，想跳楼。在学校时有一次还写了遗书，但没发送给母亲。在之后逃亡的过程中，所住的酒店房间也都在高楼层。因此，辩护方总结认为，吴谢宇案发前多次尝试自杀。

在此次二审讯问环节中，吴谢宇称自己杀人行为不存在预谋。根据吴谢宇此前的供述，他的弑母行为，受了电影中的部分情节，以及自闭症患儿妈妈“扩大性自杀”行为的影响，认为自己的行为是在拯救家人脱离苦难。

但吴谢宇在杀害其母亲谢天琴后，未发生自杀行为。根据吴谢宇的陈述，以及此前报道提到，吴谢宇在处理尸体过程中在一瞬间感到恐惧，原本想自杀的他“突然不想死了”。就此，辩方在二审庭上辩称，一些精神障碍者遇到重大事件时，患者会突然清醒，终止自己的危害行为。

在此前的一审中， 福州中院认定“没有证据证明谢天琴认为生活失去了意义”。

据旁听人员透露，二审庭上，辩护方将谢天琴的部分日记在庭审上出示，以还原谢天琴心理状态。辩护方称，根据其获得的谢天琴书信，谢天琴的情感比较强烈，认为自己非常失败，也常因为生活琐事而想去寻死。在日记中，谢天琴曾写道希望再也不要回到自己的房子。

在此次法庭上，吴谢宇还称，在杀害母亲的过程中，他在反复播放一个十几分钟的视频。视频是很多电影片段的剪辑。他还提到，自己之所以将母亲尸体包裹了75层，是效仿了影片中的剧情。

吴谢宇的求生陈述

庭审的最后，吴谢宇进行了最后的个人陈述。据旁听人员回忆，在法庭上，吴谢宇在被告席上穿着白色的短袖汗衫，戴着黑框眼镜。身高一米八的他弯着腰驼着背，庭审中谈及家中往事时数次激动落泪。法官也一度提醒他控制好自己的情绪。

对于自己的作案动机，吴谢宇在此次庭审中的表述与一审相近。在一审中，吴谢宇称，自己与母亲相处的过程中长期处于压抑状态，他想自杀，又因为担心“自己先走了，母亲会崩溃痛哭”，于是杀害母亲。

吴谢宇称，在父亲去世后，他不知道如何和母亲交流。他觉得，他一直在隐藏自己。因为他觉得母亲认为他是一个好孩子，“但我知道我其实不是个好孩子”，吴谢宇曾说。

旁听人员称，吴谢宇在庭上提到，母子二人在家时，母亲每当听到门外有人经过，就会关上门口的灯，把电视调成静音，向吴谢宇比划不要出声的手势。他还提到，有一次自己的一个朋友来家里，母亲看到有一双陌生的鞋，就开始抽自己的嘴巴、扭自己的胳膊。吴谢宇称，因为母亲的这种行为，导致自己也不敢和母亲沟通自己的想法。

吴谢宇在陈述中称，以前在家就像被关在笼子里，非常压抑痛苦。而在看守所期间，他可以帮人写信、做法律咨询。能帮助别人，让他感到很有意义。

在个人陈述中，吴谢宇也表达了忏悔。据旁听人员称，他对受害者们道歉，不抗拒惩罚，但希望有机会赎罪。吴谢宇说，自己罪恶滔天、罪有应得，但如果被判处死刑，自己的一生就是“可鄙可耻”的。面对很多证据，他感到很伤心，觉得他的母亲因为自己受到了很多非议。他希望自己可以有机会通过劳动还清钱，还提到自己拥有继承权的房屋，愿意将房屋权益优先给案件中的受害人，“不管怎么判，希望给我一条生路，活着去赎罪。”

据旁听人员介绍，检方最后给出的庭审意见是驳回上诉，维持原判。庭审结束后，法庭宣布休庭，择期宣判。