谁来回答何赛飞提出的问题？

来源：澎湃新闻

作者：李勤余

最近，在中国一档戏曲比赛中，主持人说出了一位奉献精彩表演的青年演员所面临的窘迫生活状况，台下的何赛飞评委有感而发，痛批了一些院团不关心本剧种的发展、不关心青年演员成长的现象。很快，此事冲上热搜，也引出了“戏曲衰落”根源何在的真问题。

何赛飞的发言向公众澄清了一个长久以来的误会：传统戏曲的困境和“缺钱”无关。早在2015年，中国国务院办公厅印发的《关于支持戏曲传承发展的若干政策》就明确提出“完善戏曲艺术表演团体体制机制、戏曲工作者扎根基层潜心事业的保障激励机制”。无论是财政资金投入还是艺术基金扶持，国家对传统戏曲的支持力度一点也不弱。

既然如此，为什么一些优秀的青年戏曲演员得不到关怀和帮助，为什么当下传统戏曲的发展状况依然不尽如人意？何赛飞的意思是，许多戏曲院团只关心如何创作一出能够有希望争夺奖项的戏，因为一旦能得奖，就能申请国家基金，得到国家拨款。而得到资金支持后，自然而然地，院团也会把更多精力投入到对奖项的争夺中去。

这个恶性循环的直接结果就是，很多大制作的新剧目参赛结束就束之高阁，既造成了国家巨额资金的浪费，也和普通观众，尤其是戏曲爱好者之间有着相当遥远的距离。由此也就不难理解为什么青年演员的成长和培养不受重视——这和一出戏能不能得奖没有太直接的关系。

说到这里，问题的根源和解决之道都很清楚了——传统戏曲要好看，才能有更多观众；有了更多观众，才会需要更多优秀的演员；市场需求有了，演员的生活和待遇自然也就有保障了。归根结底一句话，要让优秀的传统戏曲作品走进市场，并且和观众建立紧密的联系。

所以，我们该如何理解何赛飞的大声疾呼——给艺术家“保护”和“基本生存”？显然，关注点不应该是青年演员有没有“编制”，而是有没有给他们充分的发挥空间和展示舞台。否则，即使有了编制，有了保障，创作不出优秀的作品，对传统戏曲的发展又有何益处？何赛飞自己就说过，她是因为“团里排不到戏，才去拍电视剧的”。可见，多给青年演员一些亮相的机会，让他们和观众多见见面，才是对他们最好的“保护”。

诚然在当下的语境中，传统戏曲和影视、综艺节目等流行文化相比是“式微”的。但并不意味着，传统戏曲就“前途暗淡”了——传统戏曲好看不好看，选择权应该交给广大观众。何赛飞的发言能一石激起千层浪，就足以说明如今关心、热爱戏曲的老百姓并不少，但就像她所说的，“花那么多钱排一台戏，得了奖之后放在仓库里，老百姓也看不到，戏呢？钱呢？到哪里去了？”

既然花费了大量人力物力，为什么不能让传统戏曲被老百姓“看到”呢？这样的发展模式真的有利于传统戏曲的传承吗？何赛飞已经把问题摆出来了，大家都在期待一个答案。