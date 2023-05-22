赖车乘客被行拘：向“谁闹谁有理”说不

来源：澎湃新闻

作者：方圆

“因打网约车起争执坚决不下车，两名乘客被行政拘留7日”上了热搜。应该说，这件事对当事人的教训是深刻的，而警方的处理也传递出鲜明的导向：向“谁闹谁有理”现象说不。

这事其实并不复杂。浙江杭州两名乘客，一名25岁女子，一名54岁男子，他们对网约车司机的服务有意见，提出自己的诉求，要求得到相应的处理。这样的心情可以理解，但有诉求应该通过合理渠道反映、投诉，正因为事情属于消费纠纷，民警接警之始，用调解劝说的方式予以解决，是合情合理合法的。

遗憾的是两名乘客不听民警劝解，就是不下车，司机只得把车开回居住的小区。次日，司机发现二人仍在车内，再次报警，西湖分局留下派出所出警处置。期间，二人仍不听民警劝解，拒不下车，直至被民警传唤至留下派出所。

警方根据 《治安管理处罚法》规定，对这两名乘客行政拘留7日。因纠纷而长时间占据车辆，妨害车辆的使用，造成车主经济损失，具有社会危害性的，处以治安处罚是没有问题的。同时，《民法典》的有关规定，也能佐证行政处罚的合法性。

诚然，这件事的热搜总会变冷，但其教训不该马上被人淡忘。这赖车的两人，网传是父女关系。为什么当时两人中没有一人冷静一下，尤其是当警察劝解时或警察走后，就离开网约车，寻求其他途径解决纠纷呢？可以想象，两人中只要有一个人“退一步”，就不会坚持赖车二十多个小时，就不会被行政拘留了。

“不听民警劝解”，应当给当事人和旁观者一些触动。现实中，有些人遇事很容易一根筋，听不进劝解。有的纠纷中，当事人集体情绪的“一致性”，导致矛盾发展不可控，甚至带来严重后果的也并不少见。可见，能够做到听从民警劝解，也需要当事人情绪冲动得到控制，遇到矛盾纠纷理性、克制地处理。

民警劝解民事纠纷，可以对纠纷的进一步激化起到震慑作用。但在一些纠纷中，当事人自恃“有理”，无视可以直接拘束自己行为的行政力量存在，不听从民警劝解，致使很多本有希望劝解成功的案件最终劝解无效。更何况，很多的纠纷，常常是因为一方当事人的无理取闹造成的，如果不加以制止，就可能助长“谁闹谁有理”的不良风气。

“听从民警劝解”，是公民的法定义务。当然，这对警察的执法能力也是一种考验。劝解的目是为了化解矛盾，不是“和稀泥”，不是不讲原则。劝解的应用是在纠纷还没达到需要强制的阶段，能够有效及时防止纠纷继续升级，对于协调社会、经济利益关系都具有十分积极的意义。换言之，民警更加积极主动地劝解化解纠纷，既是公安机关的自身属性使然，也是社会现实对于公安机关的迫切要求。

劝解也是执法的一种手段或措施。倘若当事人固执地不听从民警劝解，继续我行我素，甚至故意激化矛盾，就会量变引起质变，最终自身也可能受到法律的惩罚。