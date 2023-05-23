国家基本养老服务清单发布，如何落实？

来源：界面新闻

作者：赵孟

2023年5月21日，中共中央、国务院印发了《关于推进基本养老服务体系建设的意见》（简称《意见》），并正式公布《国家基本养老服务清单》，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

近年来，中国人口形势变化使得应对老龄化工作正在加速推进。2020年“七普”人口数据显示，中国60岁及以上人口为26402万人，占总人口比重为18.70%，与2010年相比，60岁及以上人口的比重上升5.44个百分点，人口老龄化程度进一步加深。未来一段时期中国将持续面临人口长期均衡发展的压力。

2019年，中共中央、国务院出台《国家积极应对人口老龄化中长期规划》（简称《规划》），提出了到2035年、2050年的一些重大远景目标，主要从财富储备、人力资源、产品服务、科技支撑、社会环境几方面针对老龄化工作作出战略部署和制度性安排。2021年11月，《中共中央、国务院关于加强新时代老龄工作的意见》印发。这份文件与《规划》一脉相承，主要是针对当前的一些新情况、新问题作出了一些重大部署。

南开大学教授、老龄发展战略研究中心主任原新向界面新闻介绍，此次印发的《意见》是落实积极应对人口老龄化国家战略的具体化，《意见》除了继续强调加强和完善基本养老服务的保障机制、供给能力建设、便捷可及性等方面外，最突出了亮点体现在两方面，一是制定了国家基本养老服务清单，列出了政府承担的系统性、基础性、普惠性、共担性等16项养老公共服务的基本任务和事项，明确了基本养老服务的具体对象、服务项目、服务内容和服务类型。

二是建立了精准服务主动响应机制，如老年人状况统计调查和发布制度，老年人能力综合评估，完善全国统一的评估标准等；推进跨部门数据共享，建立困难老年人精准识别和动态管理机制，逐步实现从“人找服务”到“服务找人”；加强残疾老年人养老服务保障；面向独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭等老年人提供探访关爱服务。

界面新闻注意到，《意见》附件公布的《国家基本养老服务清单》，针对12类对象，给出了16项养老公共服务的基本任务和事项。比如，对于经认定生活不能自理的老年人，提供的服务项目包括护理补贴和家庭养老支持服务，对符合条件的失能老年人家庭成员参加照护培训等相关职业技能培训的，按照规定给予职业培训补贴。针对计划生育特殊家庭老年人，即通常所说的失独家庭老年人，服务内容为同等条件下优先入住政府投资兴办的养老机构。

界面新闻采访的多位养老机构负责人表示，在完善基本养老服务保障机制方面，《意见》提出多项举措，正是养老服务的“痛点”所在，但如何落实到位可能仍有许多工作要做。

《意见》提出，地方各级政府应当建立基本养老服务经费保障机制，中央财政统筹现有资金渠道给予支持。将政府购买服务与直接提供服务相结合，优先保障经济困难的失能、高龄、无人照顾等老年人的服务需求。

西部某省一家养老机构负责人告诉界面新闻，虽然国家一直支持社会力量提供养老服务，但一些地方的营商环境并不理想，社会养老机构与民政部门协商时往往处于弱势地位。他所在的机构与当地民政局签订了为期三年的分散供养服务合同，但是仅执行两年后，民政局领导更换，新任领导就单方面终止合同，要求重新签订。

不仅如此，按照合同约定，养老机构每月与民政局结算一次照料服务费，但实际执行期间这笔费用常被拖欠，“经常是两三个月（结算一次），有时甚至四五个月”。他介绍，这些费用通常是来自省里或者国家下拨的专项资金，不应该出现延迟支付的情况。

“人工工资、生活费用随时都在支出，服务费不能按时到位会影响养老机构正常工作。”据他介绍，该机构所在省份从2022年开始就上调了照料服务费，但是当地始终未予上调。

上述负责人认为，国家基本养老服务清单罗列的服务项目落实起来有难度。他认为，由于地方财政能力有限，无法提供额外支持，甚至国家要求的一些配套资金都很难拨付到位，因此当地主要为老人提供的是卫生、照料方面的服务，对于老人的健康监护还远远做不到。

《意见》还提出，落实发展养老服务优惠扶持政策，鼓励社会力量参与提供基本养老服务，支持物业服务企业因地制宜提供居家社区养老服务。鼓励和引导企业、社会组织、个人等社会力量依法通过捐赠、设立慈善基金、志愿服务等方式，为基本养老服务提供支持和帮助。

成都市武侯区寿而康老年颐养中心负责人杨小娅从事养老服务已有十多年，她向界面新闻介绍，相比过去，近年来国家支持社会力量参与养老事业发展，社会力量开办养老机构办证容易了很多，这也导致养老行业竞争激烈，仅武侯区目前就有100多家养老机构。

不过，“政府的支持不应该只是‘方便办证’，更应该体现在养老机构实际运行过程中。”杨小娅表示。

她介绍，经历了三年疫情，养老机构普遍面临资金压力，这是目前最大的困难。由于疫情期间养老机构被要求“只出不进”，收入下降，但开支并未减少，仅房租每年都需要100多万元（人民币，19万新元）。她负责的这家养老机构有280多张床位，目前仅入住了170人左右，远未恢复到疫情前的水平。据她介绍，政府曾针对疫情期间养老机构的困难提供了一些补贴，但作用有限。也是因为经营困难，当地有多家养老机构已经关闭。

《意见》提出，依托国家人口基础信息库推进基本养老服务对象信息、服务保障信息统一归集、互认和开放共享。

杨小娅表示，近年来养老机构增加很多，帮助有养老需求的老人充分了解各方面信息，做出理性选择，避免“踩雷”非常重要，但她跟社区、街道接触时，对方对待养老机构的态度并不积极，这让养老机构很难推广自己的服务，也不利于老人更好保护自己的权益。因此，她认为，建立养老机构和服务对象的信息共享机制非常重要。