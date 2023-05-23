网红街区太热闹，城市烟火与安宁生活矛盾吗？

来源：澎湃新闻

作者：巩汉语

上海的网红街区能有多热闹？

2022年10月，上海静安茂名北路限时步行街对外开放，一个月后，素有“海上第一名园”美誉的张园正式回归。同一块区域，两处中心城区新地标，叠加三条地铁线路，再算上丰盛里、吴江路美食街，导致这里的每个周末都呈现一片人潮盛况。

但对于周边的居民来说，这种“盛况”让人烦恼。

“一到周末晚上，我家窗户都没法开，广告大屏把家里照得一清二楚，还有很多商户的扩音喇叭声……”家住“静安别墅”小区的居民黄女士向记者反映，与其居住小区一墙之隔的丰盛里，声、光污染等扰民问题严重。

一边是快速发展的网红街区，一边是居住几十年的老居民，矛盾一触即发，如何解决成为摆在眼前的一道难题。

“居民的诉求客观、真实，我在开展地区走访过程中也曾听闻夜市对社区所造成的负面影响。”上海静安公安分局南京西路派出所茂北居民区社区民警谢弼臻坦言，夜间经济是构成地区经济发展的重要一环，光靠社区民警跑断腿、说破嘴是无法从根本上解决问题的，关键症节须依托政府相关职能部门协同推进，企业商户共治共管，从源头消除夜市经营所带来的扰民困局，避免民商矛盾恶化升级。

围墙隔不开的噪声

周末的午后，茂名北路限时步行街迎来人潮，西侧的丰盛里也宾客满座。在这里，开放式的餐厅把优惠菜单放在门口，潮流时尚的网红店又排起了长队，不少咖啡店摆出外摆位，男男女女往往一坐就是一个下午。

5月21日，记者来到丰盛里-张园商圈现场看到，与极具人气的丰盛里仅一墙之隔，便是旧式里弄构造的居民区“静安别墅”。民警谢弼臻告诉记者，这里居住着大约1000户居民，其中一半建筑都靠近丰盛里一侧，受影响较大。

茂名北路开街后，周末道路实施机动车、非机动车限行政策，导致骑手进丰盛里取外卖成为难题。多方商议后决定在丰盛里“背面”，即靠近静安别墅小区的一侧通道开辟非机动车周末专用通道。

骑手取餐的问题解决了，但也由此衍生出不少问题。其一，骑手求速，在商圈疾驰极易引发事故；其二，速度过快产生噪音也大，静安别墅居民每逢周末不堪其扰；其三，道路失修有坑洼，车辆驶过危险和噪音影响加倍。

怎么解决？难题来到责任区民警谢弼臻手中。

谢弼臻告诉记者，目前，在南京西路茂名北路及威海路茂名北路非机动车道的进出口已竖起了减速缓行警示标识；两出入口间两三百米的道路上铺设减速带；内部道路的坑洼区域修缮工作也处在进行时。

谢弼臻还告诉记者一个细节，减速带的高度经过深思熟虑，最终确定为3厘米——这是减速带的最低高度，“别小看这薄薄的一层，哪怕是多增加1厘米，也会引起不必要的噪音。”

不仅如此，在减噪方面，谢弼臻还有巧思。他指着路面说道，“在铺地砖前，添加绝缘和缓冲层，并使用静音地砖，以减少噪声的影响。”

“道路修缮完之后，这里肯定会更加安宁。”在相关工组的研讨中，谢弼臻专门就“降噪”问题提出打造“安宁生活圈”的概念，如今已被采纳并落实。

居民与商家共赢

一个靠近居民区的繁华商圈，与居民的矛盾不止于此。

距丰盛里围墙仅两三户距离的静安别墅居民黄女士告诉记者，去年下半年以来，丰盛里围墙一侧摆满了外摆位，每到深夜总有聊天的声音，有的商家还会在外面放音响，声音很大。

“以前，垃圾清运车都是深夜来，清运的时候酒瓶碰撞在一起就咣当响，被吵醒过好多次……丰盛里中间的大屏幕也亮，隔着窗帘都能把屋里照亮。”说起烦恼，黄女士逐一举例，并补充道：“我们这住的老人多，睡眠质量本来就不咋好，砖木结构的老房子隔音又不行，蛮闹心的。”

针对黄女士提出的数个问题，记者现场观察发现，目前，丰盛里靠居民区围墙一侧的外摆位已尽数不见，不少商家的外摆位在商圈通道，以及逐渐向张园一侧延伸，这些地方都与居民区较远，对居民影响小。

此外，记者还注意到，虽然有商家都在墙外装了音响，但店外音乐均未开启。丰盛里大屏幕依旧正常作业，但即使在白天，屏幕也处于静音状态。

对此，黄女士直言，虽然现在偶尔还能听到一些动静，但已经好很多了，“基本不会影响正常的休息跟生活了”。

对于这些改善，“丰盛里-吴江路”夜市“民商矛盾”调查研究小组功不可没。

作为小组主要成员，谢弼臻告诉记者，他曾在实地调研后总结出包括“丰盛里广告大屏亮度调整、夜间禁放音频广告、内部非机动车道噪音扰民、轨交12号线出入口快进快出导流”等10余道民商矛盾典型难题。

反映之后，在南京西路街道的支持下，公安、城管、市场、市容等多方联动治理模式开启，10余条民商矛盾典型难题及后续处置措施逐一进行研究和攻克。

譬如，在规范露天经营方面，协同丰盛里合理划定外摆位区域，靠近居民区一侧禁止外摆位；在夜间LED灯亮度方面，夜间进一步统一降低亮度；夜间禁放外放音响广告等等。目前，这些标准均已落实。

事实上，政策的落实并非一朝一夕，与商家沟通也花了谢弼臻不少功夫，“并不是所有商家都心甘情愿作出改变，有时需要多部门出面，有时就是需要长期给民商做功课。”

谢弼臻讲起另一起民商矛盾。南京西路上有一家商户丝芙兰，其所在建筑的大型空调排风口对面是20余户居民楼，每逢夏天，热风直吹居民楼，“窗户根本没法开”，居民们深受影响。

接到反映后，谢弼臻多次前往丝芙兰提出解决方案，最初的方案是在风口安装降温喷淋装置，但实施后发现效果不佳。“一边是改造排风口的成本太大，丝芙兰不同意，一边是居民不断投诉。”谢弼臻回忆，他跑前跑后很多次，最终解决方案是丝芙兰每年夏天支付居民高温补贴，“虽然不是一个完全之策，但好在双方都能接受，且经济损失最低。”

让谢弼臻欣喜的是，这次丰盛里扰民事件，原本是出于居民角度出台的规定，意外出现了居民、商家共赢的局面。丰盛里的鹅岛精酿啤酒餐厅负责人黄姓经理告诉记者：“事实上，广告声大了小了、外摆位多了少了这些问题，商家间也都有不同看法，如今这些管理措施出台后，标准统一了，商家之间也能形成更加良性的互动和竞争。”