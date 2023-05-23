解决“停车贵”问题，直面市民关切

来源：新京报

作者：杨末

最近几天，广西南宁市因停车费太贵引争议。不少网友反映，在南宁临时停车一天需要缴费上百元（人民币，下同），南宁市道路停车存在收费标准不够合理、部分车位划定不够科学、个别收费人员服务不够规范、停车欠费追缴方式不适当等问题。

针对此事，日前当地相关领导深入南宁市部分路段就路内停车泊位管理工作进行调研，要求要持续优化提升停车收费管理工作，始终把社会效益摆在第一位；南宁市审计局已派出审计组进驻停车费收费方慧泊公司进行专项审计调查；南宁市发改部门表示将召开道路停车位机动车停放服务收费标准听证会。

5月22日晚，南宁市人民政府研究决定，南宁市慧泊停车场服务有限责任公司停止运营、停业整顿、接受审计，由南宁公共交通集团有限公司接管城市道路停车泊位运营管理业务。

随着关注度升温，围绕此事的更多疑问浮出水面。比如，界面新闻调查发现，虽然路边停车一天收费可上百元，但2022年收费公司的净利润却亏损1208万元。此外，收费公司曾和当地法院签订过《合作备忘录》，这被外界质疑为是双方合作催收停车费欠款。

很显然，事件发展到目前这一步，已经不仅仅是停车费太贵的问题，背后有诸多疑问需要厘清。在这种情况下，领导赴基层调研、发改部门组织听证会、审计部门进驻收费公司等一系列官方行动，体现了对市民关切和舆论关注的积极回应姿态，也为相关疑问的解答，提供了公信力保障。尤其是涉事收费公司与当地法院合作的事被紧急叫停，并对五名相关责任人作出停职处理，更彰显事件处置上的严肃态度。

事实上，停车费收费是否合理，车位划定是否科学等，与民生获得感息息相关。对这方面的问题，就应该拿出“有疑必答，有错必改”的态度，及时给社会和市民一个满意的交代。

比如，当地的临时停车费收费标准自2017年3月开始实施连续至今，且当地相关部门强调“与同类城市相比，南宁市机动车停放收费处于适中水平”，那为何又会与市民的实际感受大相径庭，以至于引发集体吐槽？这次当地即将召开收费标准听证会，就应该努力打捞市民的真实意见，为后续的价格优化调整提供准确的民意参考。

另外，涉事的收费公司，一方面被市民抱怨收费太高，另一方面却陷入巨额亏损，这种看起来明显矛盾的现象，同样需要通过全面审计得到一个合理解释。

要知道，停车收费只是对个人占用公共资源的合理补偿，主要用途也应是用于更好优化停车资源配置，促进停车场建设，进一步缓解停车难等。也就是说，停车收费应该“始终把社会效益摆在第一位”。那么，在高额收费与巨额亏损之间，到底钱去了哪，是否存在违规使用甚至“中饱私囊”的情况，就成为必须解答的问题。

同时，当地法院与收费企业的合作，目前只是被定性为“不符合公平公正的原则”，其中是否还有着不当的利益牵连，也应该有一个更详细的调查结果说明。因为这可能直接涉及收费公司的资金流向情况。也就是说，对相关责任人的停职检查，不该成为事件处置的终点。

随着城市私家车保有量的提升，停车资源的供应是否充分，停车费的收取标准是否合理，是越来越受市民关注的民生问题。这次事件把当地与停车费相关的一系列市民关切都公开化，而当地相关部门也及时“接招”，这其实对相关问题的系统优化和解决，提供了一个好的契机。

只要后续能够在查清问题、查实责任、倾听民意的基础上推动改进，相信能够有一个满意的处理结果，也给其他城市的停车费收费和管理提供一个正面的参考标准。

值得注意的是，该事件发生后，也引发了其他地方网友的“搭车”反馈。这或许表明，停车位规划不合理、停车费收费贵乃至使用上不透明的市民观感，可能并非孤例。其他地方也不妨举一反三，充分倾听市民的心声，为社会提供更具性价比的停车服务。