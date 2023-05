对国泰航空的一点体会

来源:微信公号“兔主席”

(原文发表于2019年8月16日,有微调)

笔者偶尔搭乘国泰航空,曾是马可·波罗会员。这里说一下对国泰的体验。

由于飞行时每次碰到的人不同,飞行的体验也都不同,这里只说整体经验,是个“大数据”体验。

最大的感受是,根据你操持的语言不同,得到的待遇也不同。

在不考虑国籍的情形下,序列是:英语>粤语>国语,同时,台式/新加坡式国语地位高于大陆国语。香港服务行业不但都会说国语,而且还可以根据口音,判定你在他们文明/种族序列里的“地位”。这个序列当然也会因为你的国际身份/护照而有差别。

乘务员可以通过丰富的经验,相对准确的判断你的身份,虽然挂一漏万,但大多时候是准确的。首先,她可以通过基本信息判定你是否大陆人,如证件、名字拼法(是否是汉语拼音)等,再结合你的穿着打扮气质等。

下一步,就按你操持的语言来决定对你的具体态度。

如果你能讲比较好的粤语,那么待遇会不错。因为你在大的地域文化上算是“自己人”,但是,粤语的发音“正”不“正”仍然会直接影响你的待遇,音“正”的话,就是“自己人”,如有广府地方口音的话,算“乡下人”(“表叔”),如有任何非广府口音的,就不行:你只是在模仿粤语的“北佬”而已,你不是“自己人”/广府人。当然,由于你在努力说粤语,而非说国语,所以你算态度“端正”。此时,你得到的待遇和说国语一样,甚至有可能略微大于国语。

如果你在说英语,待遇不一定会显著提高,因为对方本来就会听说国语,他/她知道你是有意识地希望通过英语提高自己的“地位”和待遇。这时,英语口音的纯度就会影响你的待遇了,越标准越纯正的,获得的待遇越好;如有中文口音或可辨识的内地口音,待遇要差。如果口音较重、表达不清的话,那么你的待遇和一般说国语的内地乘客待遇无差别。

如果上来就说国语,乘务员会再看看你的口音及穿着。服务行业的人很有经验,瞬间就能判断你是大陆人、台湾人还是新加坡人,甚至日本人和韩国人(如我就有日本朋友学国语,坐国泰的)。大陆口音,外加大陆着装和举止谈吐风格获得的待遇当然是最差的。

很多时候,我的体验是,如果被辨识为是内地人,许多乘务员依然会主动和你说英语,似乎在内地飞香港的航班上,英语才是默认语言,你不会说英语,就别享受服务。对乘务员来说,实际上是通过为乘客设立语言壁垒,减少需要提供服务的频度和质量。

事实上,这些乘务员在使用国语时并没有任何问题的,同时这本来也是他们工作所需掌握的最基本技能。对这个问题的唯一解释是:这是香港服务业对内地人习惯性刁难和歧视。

什么马可·波罗会员、商务舱都是没有用的,“一视同仁”。我的印象,坐经济舱的待遇只会更次。我以前也经常遇到乘务员刻意地使用英语提供服务,在可能的情况下,他们都避免说国语。在经济舱的环境下,设立语言壁垒更能帮助他们减少服务内容和频度。再次强调,所有乘务员都能说国语。你在香港旅行遇到的服务行业人员,都是一样的,他们只是不愿意说而已。

这就是基于身份和语言的直接的、毫不掩饰的差别对待与歧视。这种差别对待,从登机/地勤开始就会呈现。

作者可以自由切换以上几种口音和场景,对适用不同语言所获得的待遇差别就变得特别敏感了——我能清楚地看到他们在干什么。经常是,旅途劳累,为了避免出现任何的不愉快,我坐国泰时从来不说国语。

另外,讲一个朋友提供的差别对待的真实案例。这种案例数不尽数,每个人都能说很多,只是大家遇到这些不愉快的事情一般也不会老念叨,过完就忘了。

请乘务员帮你把箱子搬到行李架上,一般来说,如果在国航/内地航空的话,很多时候乘务员会主动帮助你做,或在请求下帮忙。在国泰就不一样了,和你使用的语言有关。

英文版:Can you put this suitcase on the luggage rack please?

答:Sure。

粤语版:唔该可唔可以帮我将个手提箱放喺上边行李架度啊?

答:冇问题。我翻转头过来帮你!

国语版:可以帮我把手提箱放到上面的行李架么?

答:(浓重港式口音国语)不好意思呀!我们公司有规定的,我们不能碰乘客行李的!

之所以成为一个案子,因为这个事情发生在同一个航班上。

我多年的乘坐经验,无数细小案例告诉我,很多服务人员会下意识将乘客根据三六九等进行排序,以此决定自己的服务态度和方式。内地乘客是受到系统性的歧视的。这是包括我在内许多乘客的切身体会。这种情况在全球航空业里都是罕见的,居然发生在香港。

这里,我们先不谈政治:无论如何,国泰总是一家商业机构吧,你总是要服务你的顾客吧。客户至上,这难道不是最基本的价值和原则么?你的乘务员系统性的歧视乘客,说明你的政策、制度、治理、文化和价值导向都是有严重问题的,国泰应当为此承担全部责任。

反正就我个人而言,除非没有办法,能不坐国泰我已经不坐国泰了。