应对“最难入学年”，“挖潜”与“提质”并重

来源：《新京报》社论

据《中国经济周刊》报道，进入5月，中国各地的“幼升小”招生工作陆续开启。杭州市教育局透露，杭州市2022年共招收一年级新生约12.5万名，但2023年目前摸底的潜在适龄生源在15万左右，创历史新高已成定局。

杭州市为家长提供了各个学校的入学信息查询，对于学区内适龄户籍生人数达到或超过学区小学常态招生计划数的100%给予“红色预警”。不止是杭州，广州、长春、北京、青岛、成都、济南、大连等多地都发出了学位预警，甚至一些县级市也有多所学校发出“红色预警”。

今年的入学“高峰”，其实早在预料之中。2016年、2017年是进入本世纪以来国内出生人口高峰年。2016年是“全面二孩政策”施行的第一年，出生人口1786万人，同比增长131万人。2017年全年出生人口1723万人，这些孩子在2022年、2023年入学。

此外，受到城镇化因素影响，越来越多的农村孩子进城读书，多地存在“村空城挤”的现象，这也导致一些城区的学位资源尤其紧张。

应对“最难入学年”，各地教育部门不仅要积极“挖潜”增加学位供给，同时还要提高学校建设标准，为接下来出生人口下降、适龄学生减少做好准备工作。

事实上，应对短期学位资源紧张，有的地方教育部门“放不开手”。因为在短短一两年的入学高峰后，适龄学生将急剧下降。从2017年起，中国出生人口持续快速下滑，从当年的1723万人降至2022年的956万。地方政府担心投入经费新建的学校，新增加的学位供给，将会很快被闲置。

那么，如何处理入学“高峰”与“低谷”？这还需要各地教育部门因地制宜，加强统筹协调，并做出具有前瞻性的教育发展规划。

针对学位资源紧张，教育部门需摸排当地的学位资源，以确保每个孩子都能顺利入学为基本原则，调配学位资源。其中，具有现实意义的措施是，可以向民办学校购买学位，来解决眼下的入学难。

去年，中国规范民办义务教育，要求控制民办义务教育学校在校生规模、比例。这也影响到义务教育学位供给。从现实出发，地方政府可通过向民办学校购买学位，来增加学位供给。

而购买学位，并不影响规范民办义务教育学校，以及义务教育的公益性。事实上，在全面普及义务教育之后，非营利的民办学校可以探索多元办学模式，为受教育者提供差异化选择。

根据出生人口变化，在短暂的入学高峰后，随后就会出现小学招不满的情况。2022年中国的出生人口只有956万，意味着到2028年，中国小学的入学人数，将比今年少约800万人，减少将近一半。有关专家推测，到2035年，中国义务教育阶段的学生，将减少3000万。这其实还是偏乐观的估计。

虽然人口发展趋势增加了眼下应对入学高峰的难度，但这一难题并非无法解决。对于可能出现的学位“过剩”问题，各地不妨推进“小校小班”建设，提高学校建设标准，提高师生比、降低班额，开展小班化教学。

根据全国教育事业发展统计公报，2021年，中国小学阶段还有56人以上大班和超大班2.10万个，占总班数的比例0.73%。中国普通小学平均班额38人，初中46人。而发达国家小学和初中的班额在20人到25人之间。

显然，如果降低班额、提高师生比，中国的小学、初中都能避免学位资源闲置以及教师多出来的问题。也就是说，地方政府应加大对教育的投入，在解决入学“高峰”问题后，可以小班化思路规划发展中国的义务教育。

这是提高中国义务教育质量，也是构建生育友好型社会，让每个孩子享有更好教育的重要措施。建设教育强国，中国需要不断提高学校建设标准，这也是应对入学“高峰”与“低谷”的可行思路。